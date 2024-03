La hausse des prix de l’essence et du diesel est un sujet qui préoccupe de plus en plus les consommateurs. Cette augmentation constante a des répercussions sur le budget des ménages et sur l’économie en général. Mais quels sont les facteurs qui expliquent cette hausse ? Et comment peut-on y faire face ?

Les Facteurs de l’Augmentation des Prix

Plusieurs facteurs contribuent à l’augmentation des prix de l’essence et du diesel. Parmi eux :

La fluctuation des prix du pétrole sur le marché international. En effet, l’essence et le diesel sont des dérivés du pétrole. Par conséquent, toute variation du prix du pétrole a un impact direct sur le prix de ces carburants.

Les taxes et les accises. Dans de nombreux pays, les taxes sur les carburants sont élevées et contribuent à l’augmentation du prix à la pompe.

La demande croissante. Avec l’augmentation du nombre de véhicules sur les routes, la demande en carburant augmente, ce qui entraîne une hausse des prix.

En plus de ces facteurs, le Liban est également confronté à la fin des subventions accordées à l’essence. Ces subventions étaient attribuées sur la base d’une parité nominale de la livre libanaise par rapport au dollar américain. Cela signifie que le montant de l’aide dépendait du taux de change entre ces deux devises. Depuis le prix de l’essence représente le principal facteur de la hausse de l’inflation en 2023.



En outre, le Liban a également dû faire face à la dollarisation des prix des carburants. Cela signifie que le prix de l’essence et d’autres carburants est désormais fixé en dollars américains plutôt qu’en livres libanaises. Cette situation a entraîné une augmentation substantielle des coûts pour les consommateurs libanais, en raison de la dépréciation de leur devise locale.



En somme, la fin des subventions sur l’essence, combinée à la dollarisation des prix des carburants, a exercé une pression supplémentaire sur l’économie libanaise, déjà affaiblie par d’autres facteurs. Cela a également contribué à aggraver la crise économique et financière que traverse actuellement le pays.

Face à cette situation, plusieurs solutions peuvent être envisagées :