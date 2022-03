Liban/Crise: Une catégorie de médicaments importés ne sera plus subventionnée

Publicité

Les médicaments importés possédant des génériques locaux ne seront plus subventionnés via les fonds de la Banque du Liban, annonce le ministre de la santé Firas Abiad.

Il s’agirait, selon le ministre, de réserver les fonds ainsi libérés seront redistribués en faveur de l’achat des médicaments bénéficiant aux patients souffrant de maladies chroniques ou incurables.

Cette information intervient alors que les réserves monétaires de la Banque du Liban continuent à s’effondrer, atteignant officiellement moins de 11.5 milliards de dollars contre 55 milliards de dollars, il y a 3 ans à peine. Parallèlement à la dégradation des réserves monétaires, la livre libanaise a également chuté face au dollar, alors que le Liban importait 70% de ses besoins. Ainsi, le pays des cèdres connait des périodes de pénuries occasionnelles de carburants ou encore de certains médicaments, en dépit de la hausse quasi-généralisée des prix de certaines molécules, comme en novembre dernier.

