Au lendemain de la nomination de Hassan Diab comme prochain Premier Ministre, de nombreuses routes sont fermées ce vendredi, indique l’agence nationale d’information (ANI) et le centre de gestion du trafic Routier.

Il s’agit notamment du cas à Beyrouth où le trafic routier est perturbé au niveau de la Mosquée Abdel Nasser de la Corniche al Mazraa, à Tripoli où une grande partie des établissements scolaires sont restés fermés et où la nuit a été plutôt calme, dans la Békaa au niveau des localités de de Zahlé, Qob Elias, de Dahr al-Baydar, de Jdeita, de Bwerij et de Majdal Anjar, de Saadnayel, de Taalbaya, de al-Marj, de Bar Elias, de Hosh al-Harimeh, de Ghaza et de Jeb Jennin.

Dans le Metn, le trafic routier a été interrompu dans la nuit pour une heure vers 19h hier soir avant de reprendre.

Cependant dans le Nord Liban, ce vendredi matin, des hommes armés non identifiés ont ouvert le feu dans les airs autour du port de Tripoli. D’autres coups de feu ont été ont été entendus à proximité de la rivière Abu Ali. Certaines routes sont actuellement bloquées par des pierres et des conteneurs.

Dans le Akkar, la circulation est quasi-paralysée. Elle est totalement interrompue au niveau de la route internationale Minya – Al-Abdeh – Al-Abboudieh avec plusieurs barrages installés sur pont Nahr Al-Bared à Muhamara, et près des fours Al-Bayader, rond au Bénin-Al-Abdah et toutes ses branches, l’intersection de la ville de Kafr Maliki dans la plaine d’Akkar, et l’entrée d’Ayyash à Sheikh L’autoroute Al-Abda – Halba. Les manifestants ont également coupée à la jonction de la ville de Wadi Al-Jamous, ainsi qu’à la jonction de la ville d’Al-Husniyah, et à la place du sit-in dans la ville de Halba

Au niveau de l’autoroute Halba al-Qobayat, les protestataires sont présents au niveau du carrefour de la ville de Kosha, dans la ville de Kweikhat, et au centre de la ville d’Al-Bireh.