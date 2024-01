“Le secret et la rétention affective entraînent des dommages auquels la nature en fin de compte répond par des maladies….Ce qui est insupportable, c’est la rétention personnelle. Tout se passe comme si l’humanité avait un droit irréfragable à connaître ce qu’il y à d’obscur, d’imparfait, de sot et de coupable en chacun, étant bien entendu que les choses qu’on dissimule par auto-défense sont presque toujours de cette sorte….Il paraît exister une sorte de conscience de l’humanité qui châtie de façon tangible quiconque n’abandonne pas en temps et lieu la fierté vertueuse de la maîtrise et de l’affirmation de soi-même et ne prononce pas l’aveu de son humanité faillible.” 1

Extrait de C. G. Jung, La guérison psychologique, 2e édition, p 37,

Librairie de l’université..

Genève 1970.