En dépit des décisions de la Banque du Liban d’injecter d’importantes quantités de billets verts dans le marché, le dollar reprend sa hausse face à la Livre Libanaise, avec une parité de 4 600 LL/USD à l’achat et de 4 800 LL/USD à la vente au marché noir.

Cette information intervient alors que le syndicat des agents de change a publié une nouvelle circulaire instaurant comme parité à l’achat de 3 860 LL/USD et à la vente de 3 910 LL/USD. Par ailleurs, les autorités libanaises souhaitent combattre le marché noir avec l’arrestation d’un certain nombre de changeurs illégaux et de changeurs légaux qui ne respectaient pas les consignes de leurs syndicats ces dernières semaines.

Pour rappel, les autorités libanaises par l’intermédiaire du Premier Ministre Hassan Diab ont annoncé l’ouverture d’une enquête concernant la manipulation des cours de la livre libanaise ainsi que la création d’une chambre d’opération auprès de la Sûreté Générale pour obliger les différentes parties prenantes à respecter le plan d’action du gouvernement face à la détérioration de la parité de la monnaie locale, avait indiqué hier une dépêche de l’Agence Nationale d’Information.

De leurs côtés, les agents de change indiquent que la demande pour le dollar reste toujours plus importante que l’offre.