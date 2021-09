Le minister sortant de l’Energie et des ressources hydrauliques Raymond Ghajar a indiqué que pour l’heure, aucune demande d’importation de fioul en provenance d’Iran n’a été présenté à ses services.

Cette information intervient alors qu’un premier tanker aurait franchi le canal de Suez, comme annoncé par la chaine Al Manar.

Pour rappel, le dirigeant du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah avait annoncé l’envoi de plusieurs tankers de fioul d’Iran afin de tenter de remédier aux pénuries de carburants qui touchent le Pays des cèdres. 2 autres tankers seraient également en route.

Certaines sources estiment que la cargaison pourrait être déchargée en Syrie puis acheminée via des camions citernes au Liban alors que les Etats-Unis ont annoncé parallèlement vouloir permettre au Liban de disposer de gaz égyptien et d’électricité de Jordanie également acheminés via la Syrie.

