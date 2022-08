Un homme armé d’un fusil d’assaut, accompagné par son frère a pris en otage des employés de banque et les clients d’une filiale d’une banque située à Hamra et dont le nom n’est pas précisé par l’Agence Nationale d’Information. Egalement porteur d’un jerrican d’essence, il réclame ainsi le versement du solde de son compte, une somme qu’il dit estimée à 209 000 USD, menaçant de s’immoler par le feu et de tuer les personnes présentes sur place. Il aurait ainsi tiré 2 coups de feu en l’air avant de se barricader à l’intérieur de l’établissement. Quant à son frère, il réclame le versement d’un solde de 500 000 USD que la banque lui devrait.

Mise à jour: Le mobile des 2 assaillants est désormais connu. Les 2 hommes auraient agi suite au refus de la banque – la Federal Bank of Lebanon de leur permettre de disposer des fonds nécessaires permettant de payer l’hospitalisation de leur père.

Les Forces de Sécurité Intérieure et une unité de l’Armée Libanaise se trouverait ainsi sur les lieux afin de tenter de trouver une issue pacifique à la situation. Un représentant d’une ONG défendant les intérêts des déposants est également sur place pour tenter d’agir comme médiateur.

Pour rappel, les banques libanaises ont mis en place un contrôle informel des capitaux en novembre 2019, gelant une grande partie des avoirs de leurs clients.

Depuis, les banques libanaises refusent de laisser leurs clients disposer librement de leurs fonds et par la même occasion tout transfert de fonds à l’étranger. Elles refusent également à se soumettre aux décisions de la justice locale, différentes procédures judiciaires contre elles ayant abouti positivement pour les clients.

Face aux menaces de poursuite, les banques libanaises, par l’intermédiaire de l’Association des Banques du Liban ont mené une opération de grève générale cette semaine, dénonçant les procédures judiciaires qui les visent.

Une action similaire d’un déposant avant déjà été mené, il y a quelques mois, dans la Békaa.