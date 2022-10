Au cours du mois d’octobre 2022, l’association Bassma a organisé plusieurs distributions de fournitures scolaires aux familles dans le besoin, afin d’aider les parents et les élèves à surmonter cette période difficile.

De plus, et sachant que l’éducation est l’un des principaux fondements de la mission de Bassma, l’association s’efforce de renforcer le processus d’apprentissage, inscrivant ainsi les élèves dans les écoles, lorsque leurs parents n’ont malheureusement pas les moyens de le faire eux-mêmes.

Bassma relancera également son programme « École du soir » qui offre un soutien scolaire complet ainsi qu’un suivi psychologique et thérapeutique aux enfants en difficulté à l’école, afin de les aider à surmonter les impacts négatifs de leur environnement difficile, et d’accepter les aspects positifs de l’éducation qui mène vers un avenir meilleur. L’association compte sur la générosité de ses donateurs et sympathisants pour poursuivre sa mission dans l’éducation.

BASSMA estime que l’avenir des enfants est fortement corrélé à leur niveau d’éducation puisque, comme l’a décrit George Washington Carver, “l’éducation est la clé pour déverrouiller la porte dorée de la liberté” et l’équipe de BASSMA, voudrait être une des fournisseurs de cette “clé ”.