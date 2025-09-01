Revue de presse du 1/09/25: désarmement, tensions politiques et souveraineté nationale

- Advertisement -

Les débats politiques libanais ont été dominés, dans l’ensemble de la presse du 1er septembre 2025, par la question du désarmement, des tensions internes au sommet de l’État, et des prises de position symboliques autour de la souveraineté nationale. Plusieurs journaux ont mis en lumière un climat politique crispé, structuré autour des rapports entre le président de la République Joseph Aoun, le Premier ministre Nawaf Salam, le tandem chiite représenté par le mouvement Amal et le Hezbollah, ainsi que l’influence croissante des dynamiques régionales.

Fossé entre présidence, gouvernement et tandem chiite

Dans Ad Diyar (1 septembre 2025), un article signé par Paula Mourad souligne les difficultés rencontrées par les autorités libanaises pour parvenir à un consensus sur la question de la “Houssiat as-silah” (exclusivité des armes aux mains de l’État). Le journal indique que la réunion du Conseil des ministres, initialement prévue le 2 septembre puis repoussée au 5, ne semble pas suffisante pour aboutir à un compromis. En toile de fond, la question centrale porte sur la capacité réelle de l’État à imposer un contrôle unique sur les armes, dans un contexte où la résistance armée du Hezbollah reste une ligne rouge pour ses alliés.

Le quotidien met également en avant les propos du président de la Chambre, Nabih Berri, lors de son discours annuel prononcé à l’occasion de la disparition de l’imam Moussa Sadr. Ce discours est perçu comme une réponse indirecte aux velléités présidentielles de restructuration sécuritaire. Le même journal souligne l’importance du rôle que pourraient jouer Joseph Aoun et Nabih Berri dans l’ouverture d’un dialogue direct. Ce dernier affirme que le dialogue doit se tenir sous l’égide de la Constitution et du serment présidentiel, jetant ainsi une passerelle institutionnelle en apparence, mais aussi un rempart politique contre toute tentative unilatérale.

Berri met en garde contre « la carte bleue » de Netanyahou

Dans Al Joumhouriyat (1 septembre 2025), le discours de Berri est repris avec une forte charge symbolique. Le président du Parlement interpelle la classe politique et l’opinion publique en déclarant : « Avez-vous vu la carte bleue brandie par Netanyahou ? Avez-vous remarqué que le Liban tout entier y figure comme faisant partie du rêve israélien ? ». Cette phrase, citée par le quotidien, est présentée comme un cri d’alarme contre la menace existentielle que ferait peser Israël sur la souveraineté du Liban.

Toujours selon ce journal, Berri appelle à une lecture nationale des derniers développements militaires israéliens, notamment la visite du chef d’état-major de l’armée israélienne dans le sud du Liban occupé. Il y voit une provocation directe et une invitation à l’unité nationale. Al Joumhouriyat insiste également sur le fait que Berri positionne le dialogue entre Joseph Aoun et lui-même comme une condition préalable à toute sortie de crise.

Un climat d’hostilité politique généralisée

Al Bina’ (1 septembre 2025) reprend ces mêmes éléments en soulignant le double niveau du discours de Berri : appel à la raison institutionnelle, et refus catégorique de toute tentative de mise au pas de la résistance. Le journal met en perspective la position du président du Parlement avec celle du tandem chiite, et cite des sources politiques affirmant que toute tentative de dissociation entre l’État et la résistance est perçue comme un alignement sur les conditions américaines.

L’édition met également l’accent sur le rôle du président Aoun, qualifié de « chef des institutions », dont les propos récents dans des entrevues privées sont repris : « La relation avec le président Berri est excellente ». Ce jeu d’apparente entente cache en réalité, selon le journal, une divergence de fond sur l’agenda de sécurité nationale. L’article insiste sur le fait que le tandem Amal-Hezbollah considère la question du désarmement non pas comme un point de débat mais comme une ligne rouge absolue.

Une presse divisée mais inquiète

Dans Al Liwa’ (1 septembre 2025), l’éditorial souligne que la question du désarmement dépasse le cadre politique immédiat. Le journal affirme que le Liban ne peut plus s’alimenter seul et que son avenir dépend d’un retour à une souveraineté effective, non divisée. L’argument est formulé dans le contexte d’une fragilisation croissante du tissu institutionnel et d’une paralysie gouvernementale. La crainte exprimée est que l’argument de la souveraineté soit instrumentalisé par différentes forces pour justifier l’inaction.

Le journal note par ailleurs que les retards dans la mise en œuvre des réformes économiques, le gel du plan de redressement financier et la dépendance chronique vis-à-vis des aides extérieures renforcent le sentiment d’impuissance de l’État, dont la priorité semble désormais dictée par des rapports de force sécuritaires.

Le désarmement dans la presse laïque et d’opposition

Al Akhbar (1 septembre 2025) adopte une posture plus critique à l’égard des appels à la souveraineté étatique. Le journal affirme que derrière les mots d’ordre de désarmement se cache une volonté d’alignement sur l’agenda occidental. Il cite des sources politiques proches du Hezbollah qui dénoncent un « plan américain maquillé en feuille de route libanaise ». Le quotidien affirme que l’idée de « Houssiat as-silah » est instrumentalisée pour fragiliser la structure de résistance et accroître la pression sur le tandem chiite dans un moment régional particulièrement instable.

Le journal met en parallèle cette tension avec la situation en Syrie et en Palestine, où les avancées diplomatiques récentes de Washington, notamment vers un accord de sécurité entre Damas et Tel-Aviv, seraient perçues comme un recul stratégique pour l’axe de la résistance. Cette analyse est renforcée par les éléments rapportés dans Ad Diyarconcernant les tentatives de pression américaine sur le régime syrien.

Une souveraineté contestée dans l’ombre d’Israël

Dans Nahar (1 septembre 2025), l’accent est mis sur les risques liés à la fragmentation du front intérieur. Le quotidien insiste sur les manœuvres israéliennes dans le sud, les survols aériens répétés et les violations du territoire libanais. Il cite des experts en sécurité qui mettent en garde contre une politique de provocation visant à tester la réactivité de l’armée libanaise. Le journal affirme que le flou politique autour de la feuille de route sécuritaire fragilise davantage la posture défensive du Liban.

La menace ne se limite pas à l’aspect militaire. Le journal évoque également un effritement du consensus autour du rôle de l’État. La presse cite plusieurs analystes selon lesquels le discours de Berri est symptomatique d’une volonté de maintenir une influence politique par le biais du discours souverainiste, tout en bloquant les réformes structurelles proposées par Nawaf Salam.

Équilibres instables et absence de vision commune

Enfin, dans Nida’ Al Watan (1 septembre 2025), la couverture rappelle que la priorité du gouvernement Salam devait initialement être la stabilisation économique. Toutefois, le retour en force de la question du désarmement, selon le journal, témoigne d’un déplacement du centre de gravité politique vers des enjeux identitaires. L’éditorial note que tant que la question de l’autorité exclusive de l’État ne sera pas tranchée, aucune feuille de route, économique ou diplomatique, ne pourra être appliquée.

Le quotidien souligne également que les lignes de fracture se sont accentuées depuis la dernière session parlementaire, où aucun projet de loi lié à la souveraineté ou à la réforme institutionnelle n’a pu être voté. La paralysie actuelle est décrite comme le symptôme d’une république sans cap, où les alliances fluctuantes empêchent toute projection stratégique durable.

Politique locale : tensions institutionnelles, stratégie gouvernementale et gestion du désarmement

La scène politique libanaise, à la date du 1er septembre 2025, est marquée par une intensification des tensions entre les principales institutions de l’État. Le désarmement de la résistance, les débats sur la souveraineté et la gestion sécuritaire dominent le débat, révélant un fossé croissant entre les différentes têtes de l’exécutif, notamment entre le président de la République Joseph Aoun, le Premier ministre Nawaf Salam, et le tandem chiite.

Un gouvernement paralysé face aux divergences sécuritaires

Dans Al Sharq (1 septembre 2025), un article met en lumière la controverse autour de la « feuille de route sécuritaire » que tente de faire adopter le Premier ministre Nawaf Salam. Le journal explique que ce document stratégique, censé renforcer le rôle de l’armée libanaise et garantir l’exclusivité de la force publique, est perçu comme une attaque directe contre la résistance armée du Hezbollah. Le tandem chiite rejette tout encadrement qui pourrait mener à une réduction de ses capacités opérationnelles.

Cette tension est confirmée dans Ad Diyar (1 septembre 2025), qui note que la réunion du Conseil des ministres, prévue initialement pour le 2 septembre, a été reportée au 5 septembre sous prétexte de coordination administrative, alors que des sources politiques citées par le quotidien y voient une tentative d’éviter une confrontation ouverte entre les ministres du courant présidentiel et ceux proches du tandem.

Relations glaciales entre Joseph Aoun et Nawaf Salam

Dans Nida’ Al Watan (1 septembre 2025), les tensions entre Joseph Aoun et Nawaf Salam sont détaillées dans un article qui mentionne « un malaise profond » entre Baabda et le Grand Sérail. Le président de la République, bien que constitutionnellement garant de l’unité nationale, aurait exprimé en privé son inquiétude face à ce qu’il perçoit comme une initiative unilatérale de Nawaf Salam sur les questions sensibles de défense et d’ordre public.

Toujours selon ce journal, des proches de Joseph Aoun affirment que le président n’a pas été consulté dans la formulation initiale de la feuille de route sécuritaire. Cette omission, dans un système politique fondé sur le partage du pouvoir et la concertation institutionnelle, est interprétée comme une volonté du Premier ministre de s’autonomiser dans un domaine historiquement disputé entre les pôles exécutifs.

Le tandem chiite face à un front politique éclaté

Dans Al Bina’ (1 septembre 2025), l’analyse met en évidence la position du tandem Amal-Hezbollah, qui considère la proposition sécuritaire de Salam comme « dictée de l’extérieur ». Le journal évoque des contacts récents entre des responsables du Hezbollah et des émissaires régionaux, dans lesquels les premiers auraient dénoncé « une tentative de soumettre le Liban aux conditions du FMI et aux exigences américaines via la question du désarmement ».

Le même article cite des députés chiites qui mettent en garde contre une instrumentalisation de la feuille de route à des fins électoralistes. Le gouvernement Salam est accusé de vouloir créer un clivage artificiel entre « État » et « résistance », au moment où le pays aurait besoin d’unité face aux menaces israéliennes et aux crises économiques.

Joseph Aoun plaide pour l’équilibre et la stabilité

Al Joumhouriyat (1 septembre 2025) rapporte que le président Aoun, tout en restant discret dans ses déclarations officielles, chercherait à jouer un rôle de médiateur. Le journal évoque une rencontre prévue entre Joseph Aoun et Nabih Berri, en dehors du cadre institutionnel, pour évoquer les points de friction et tenter de rétablir un minimum de dialogue stratégique.

Le chef de l’État, selon le quotidien, est convaincu que l’agenda sécuritaire ne peut être avancé sans l’assentiment du tandem chiite, mais il souhaiterait également éviter que cette posture ne soit interprétée comme un blanc-seing donné à une milice armée. Ce positionnement d’équilibriste est cependant rendu fragile par la dynamique plus offensive adoptée par Nawaf Salam.

Des institutions affaiblies par la multiplicité des centres de décision

Dans Al Liwa’ (1 septembre 2025), l’éditorial du jour met en garde contre l’érosion de l’autorité des institutions, dans un contexte où chaque acteur politique semble poursuivre son propre agenda. Le quotidien parle d’ »institutions à géométrie variable », dans lesquelles les ministres, les chefs de service, et même les diplomates s’expriment sans cohérence stratégique.

Cette désorganisation est perçue comme la conséquence d’une instabilité constitutionnelle chronique. Le journal souligne que depuis l’élection de Joseph Aoun, la tentative de redonner de la vigueur à la fonction présidentielle s’est heurtée à une fragmentation croissante du paysage parlementaire, rendant tout consensus difficile.

La souveraineté au cœur du blocage politique

Dans Nahar (1 septembre 2025), un article d’analyse revient sur le concept de souveraineté comme catalyseur de toutes les tensions. Le journal affirme que si tous les acteurs politiques libanais se réclament de la souveraineté, leur interprétation du terme varie radicalement. Pour le camp présidentiel, la souveraineté suppose une capacité de décision autonome ; pour le tandem chiite, elle implique la résistance aux pressions occidentales ; pour le camp de Nawaf Salam, elle s’incarne dans la restauration du monopole de la force par l’État.

Ce décalage profond, selon Nahar, est la principale cause d’une paralysie politique structurelle. Tant que cette divergence sémantique et idéologique ne sera pas résolue, aucun programme de réformes, aucune restructuration sécuritaire, ni même une politique étrangère cohérente ne pourra être élaborée.

Blocages parlementaires et impasses institutionnelles

Dans Ad Diyar (1 septembre 2025), les observateurs politiques soulignent que les dernières sessions parlementaires ont révélé une fragmentation sans précédent. Aucun texte d’importance stratégique n’a été voté, et les commissions mixtes n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur une position unifiée face aux propositions gouvernementales.

Le journal affirme que des forces politiques, notamment celles proches du courant patriotique libre, s’opposent non seulement à la feuille de route sécuritaire, mais également à toute réforme constitutionnelle ou administrative qui ne passe pas par une révision des équilibres communautaires. Cette logique de blocage est renforcée par une absence de leadership parlementaire fort, le président Nabih Berri adoptant une posture d’arbitre plus que d’initiateur.

La société civile marginalisée dans les débats sécuritaires

Enfin, dans Nida’ Al Watan, une tribune libre signée par un ancien diplomate rappelle que le débat sur le désarmement se fait sans consultation réelle des corps intermédiaires. Ni les syndicats, ni les organisations professionnelles, ni les groupes issus de la société civile n’ont été associés aux réflexions sur la sécurité intérieure. Cette mise à l’écart alimente un sentiment de dépossession démocratique, d’autant plus aigu que le Liban traverse une crise sociale majeure.

L’auteur estime que le gouvernement Salam aurait pu ouvrir un débat national plus inclusif, à travers des conférences publiques ou des mécanismes participatifs. Ce choix de gestion technocratique, dicté selon lui par le souci d’efficacité, se retourne aujourd’hui contre l’exécutif, accusé de prendre des décisions hors sol.

Citation et discours des personnalités politiques : commémorations, souveraineté et équilibres institutionnels

À l’occasion du 47e anniversaire de la disparition de l’imam Moussa Sadr, plusieurs figures politiques libanaises ont pris la parole dans un contexte de grande tension institutionnelle. Le discours le plus commenté est celui de Nabih Berri, président de la Chambre des députés et chef du mouvement Amal, dont les déclarations ont été largement relayées et analysées dans la presse du 1er septembre 2025. À travers ses propos, Berri a tracé une ligne politique claire sur les questions de souveraineté, de dialogue interinstitutionnel et de la place de la résistance dans l’équilibre du pouvoir libanais.

« La carte bleue de Netanyahou, un rêve colonial »

Dans Al Joumhouriyat (1 septembre 2025), le discours de Berri est présenté comme un message d’alerte face aux ambitions israéliennes. Le président du Parlement a déclaré : « Avez-vous vu la carte bleue brandie par Netanyahou ? Avez-vous remarqué que le Liban tout entier y figure comme faisant partie du rêve israélien ? » Ces mots, fortement chargés symboliquement, visent à mobiliser les Libanais autour de la cause souverainiste. L’expression « carte bleue » est perçue comme une métaphore de l’expansionnisme, et ce passage du discours a été abondamment cité dans les différents journaux, illustrant la rhétorique de résistance nationale.

La résistance au cœur de la souveraineté selon Berri

Dans Ad Diyar (1 septembre 2025), le journal publie de larges extraits du discours de Nabih Berri. Ce dernier y affirme : « La souveraineté n’est pas une formule abstraite, elle se défend sur le terrain, par la présence de l’État et de la résistance face aux menaces ». Le message est clair : pour Berri, l’existence de forces non étatiques armées comme le Hezbollah n’est pas incompatible avec le principe de souveraineté. Au contraire, elle serait même un prolongement de celle-ci, dans le cadre d’une politique défensive.

Ce positionnement est réitéré lorsqu’il précise : « Ceux qui parlent de désarmement dans les salons feutrés feraient mieux de regarder vers le sud et de compter les violations israéliennes quotidiennes ». Ce passage illustre une volonté de ramener le débat sur le terrain des réalités sécuritaires, en opposant une logique de souveraineté vécue à une souveraineté théorique.

Un appel au dialogue institutionnel encadré par la Constitution

Dans Al Bina’ (1 septembre 2025), le discours est mis en contexte à travers l’angle de la construction d’un consensus national. Le journal cite Berri déclarant : « Le dialogue n’est pas une faveur, c’est une obligation constitutionnelle dans un pays fondé sur le partage et la concertation ». Cette phrase, soulignée dans l’éditorial du quotidien, est interprétée comme un appel adressé directement au président de la République Joseph Aoun, dans le but d’instaurer une coordination institutionnelle autour des sujets sensibles.

Toujours selon Al Bina’, Berri aurait insisté sur la nécessité de respecter la Constitution comme seul cadre légitime de règlement des conflits internes : « Nous n’avons pas d’autre cadre que celui de Taëf, ni d’autre cap que celui de la coexistence nationale ». Ce rappel des accords de Taëf, fondement du système politique libanais post-guerre civile, agit comme une mise en garde contre toute tentative de recentralisation ou de concentration du pouvoir.

Critique implicite du gouvernement de Nawaf Salam

Al Sharq (1 septembre 2025) note que plusieurs passages du discours peuvent être lus comme une critique indirecte du Premier ministre Nawaf Salam. Berri déclare notamment : « Le pays n’a pas besoin de formules importées, ni de recettes conditionnées, mais d’une volonté interne de réformes ». Ce propos est interprété comme un rejet des conditions posées par la communauté internationale pour l’aide financière, notamment celles liées au désarmement du Hezbollah et à la réforme du secteur de la sécurité.

Le même journal souligne également que Berri ne mentionne jamais nommément Salam dans son discours, mais utilise à plusieurs reprises l’expression « ceux qui gouvernent sans consulter », ce qui serait une allusion claire à la méthode de gouvernement actuelle. Cela marque une ligne de fracture politique, même si le président du Parlement continue à se positionner en arbitre plutôt qu’en adversaire frontal.

Mobilisation religieuse et politique autour de Moussa Sadr

Dans Al Sharq Al Awsat (1 septembre 2025), le journal revient sur la portée religieuse du discours, prononcé lors de la commémoration annuelle de Moussa Sadr. Berri rend hommage à celui qu’il décrit comme « le père du dialogue national et de la dignité chiite ». Il affirme : « L’imam Sadr n’a jamais opposé l’État à la communauté, il a voulu que l’une renforce l’autre. »

Cette citation, reprise en gros titre, s’inscrit dans une stratégie politique de légitimation historique. En s’érigeant en héritier spirituel de Sadr, Berri entend renforcer sa position à la fois au sein du tandem chiite et dans l’équation nationale. Le journal précise que la cérémonie a réuni plusieurs responsables religieux et politiques, renforçant l’impact symbolique du discours.

Un message double : interne et externe

Ad Diyar (1 septembre 2025) analyse le discours de Berri comme une double adresse. À l’interne, il vise à resserrer les rangs au sein de la majorité parlementaire et à rappeler aux partenaires institutionnels les limites de toute réforme sécuritaire sans accord préalable. À l’externe, le message est destiné aux partenaires internationaux, notamment les États-Unis et la France, qui conditionnent leur aide au retour à l’autorité exclusive de l’État sur les armes.

Le journal cite un passage explicite : « Nous refusons les injonctions étrangères, même celles déguisées en missions diplomatiques. Le Liban est un pays libre, pas une carte sur une table de négociation régionale ». Cette phrase, selon les observateurs, s’adresse autant aux chancelleries qu’aux médias étrangers qui suivent de près la question du désarmement.

La réaction prudente des autres acteurs politiques

Dans Nida’ Al Watan (1 septembre 2025), un court article revient sur la réception du discours de Berri par les autres responsables politiques. Le journal indique que ni Joseph Aoun ni Nawaf Salam n’ont publiquement réagi aux propos du président de la Chambre. Cette prudence est interprétée comme une volonté de ne pas ouvrir un nouveau front institutionnel, dans un contexte déjà marqué par des désaccords profonds.

Le quotidien rapporte cependant que certains députés, notamment issus du camp présidentiel, ont critiqué le ton « antagoniste » du discours, sans le nommer directement. D’autres, proches du Courant patriotique libre, estiment que les propos de Berri viennent « geler toute possibilité de réforme ».

Un discours à la fois défensif et offensif

Enfin, dans Al Joumhouriyat, les analystes politiques notent que le discours de Berri combine deux dimensions : une posture défensive, en légitimant la résistance comme élément de souveraineté, et une dimension offensive, en critiquant la politique gouvernementale et en posant des conditions strictes au dialogue. Le journal résume cette ambivalence en ces termes : « Berri parle la langue de la paix institutionnelle mais en trace les limites avec fermeté ».

Ce positionnement reflète la complexité du rôle que joue le président du Parlement : garant de la stabilité, chef de parti et figure tutélaire d’une partie de l’électorat chiite. Dans un système politique fragmenté, chaque mot prononcé prend une dimension stratégique, et chaque silence devient un message.

Diplomatie : négociations régionales, tensions israéliennes et repositionnement syrien

La diplomatie régionale a connu, selon la presse du 1er septembre 2025, une intensification notable, notamment autour du dossier syrien, des tensions israélo-libanaises et de la reconfiguration des équilibres stratégiques dans la région. Le Liban, bien qu’indirectement impliqué, se retrouve au centre de plusieurs manœuvres diplomatiques menées par les puissances régionales et internationales, notamment les États-Unis, la Chine et les États arabes du Golfe.

Un axe Washington-Damas-Tel Aviv en gestation

Dans Al Sharq Al Awsat (1 septembre 2025), un article d’analyse détaille les contours d’un projet diplomatique mené par les États-Unis visant à établir un canal de négociation directe entre la Syrie et Israël. Le journal affirme, en citant des sources diplomatiques arabes, que des réunions préparatoires ont déjà eu lieu à Oman, en présence de médiateurs américains, émiratis et jordaniens. L’objectif annoncé serait de parvenir à un « accord de sécurité » garantissant la stabilité de la frontière sud de la Syrie, en échange d’un assouplissement des sanctions économiques imposées à Damas.

Le journal note que cette initiative s’inscrit dans la logique du redéploiement stratégique américain au Proche-Orient, où Washington cherche à stabiliser les fronts secondaires pour se concentrer sur les priorités asiatiques. La participation active de la diplomatie américaine dans ce dossier marque une reprise du rôle de courtier régional, mis en retrait depuis la fin de la guerre en Syrie.

Les critiques de la presse pro-résistance

Dans Al Akhbar (1 septembre 2025), cette initiative est sévèrement critiquée. Le quotidien dénonce un « plan d’alignement syrien sur l’axe israélo-américain » et cite des sources sécuritaires selon lesquelles la proposition américaine comprendrait la promesse d’une levée progressive des sanctions du César Act, en contrepartie de garanties sécuritaires sur le Golan. L’article qualifie cette perspective d’ »illusoire » et « dangereuse », affirmant que tout accord de ce type entraînerait un affaiblissement structurel de l’axe de la résistance.

Le journal met également en garde contre les répercussions possibles pour le Liban, affirmant que « si la Syrie se retire de l’équation stratégique, le Liban sera laissé seul face aux pressions israéliennes, sans profondeur stratégique ni couverture régionale ». Le ton employé est alarmiste, soulignant que la diplomatie n’est pas perçue ici comme un outil de pacification, mais comme un levier de domination.

Silence officiel à Beyrouth, inquiétudes en coulisse

Ad Diyar (1 septembre 2025) constate que les autorités libanaises n’ont formulé aucun commentaire officiel concernant ces négociations, mais que « l’inquiétude est palpable dans les cercles de sécurité et au sein du ministère des Affaires étrangères ». Le journal affirme que le président Joseph Aoun aurait demandé un rapport confidentiel à la direction générale de la sécurité générale concernant les éventuelles implications de ces pourparlers sur la frontière Est du pays.

Une source diplomatique anonyme citée dans l’article affirme que « le Liban risque de se retrouver marginalisé dans une recomposition régionale où les cartes seront redistribuées sans qu’il n’ait voix au chapitre ». Cette analyse renforce l’idée d’un isolement stratégique croissant du Liban sur la scène diplomatique, en raison de l’absence d’un gouvernement unifié capable de porter une vision cohérente des intérêts nationaux.

Un agenda diplomatique dicté par les chancelleries étrangères

Dans Nida’ Al Watan (1 septembre 2025), un article revient sur le rôle croissant des ambassades étrangères à Beyrouth, notamment celles des États-Unis, de la France et de l’Arabie Saoudite. Le journal affirme que les diplomates occidentaux suivent de près le débat interne libanais sur la souveraineté et le désarmement, et multiplient les rencontres avec les partis politiques pour « encourager la modération ».

Selon l’article, l’ambassadrice américaine aurait rencontré récemment le Premier ministre Nawaf Salam pour discuter de la feuille de route sécuritaire, tandis que le représentant saoudien aurait transmis « un message ferme » au président Aoun sur l’importance de préserver l’unité arabe dans les négociations régionales. Le quotidien souligne que ces interventions, bien que non officielles, façonnent de facto le débat politique libanais.

La Chine s’invite dans la diplomatie régionale

Al 3arabi Al Jadid (1 septembre 2025) consacre un dossier à la conférence de Shanghai, organisée dans le cadre de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), où la Chine a proposé un « cadre alternatif de médiation » pour les conflits du Moyen-Orient. Le journal rapporte que Pékin aurait proposé, en marge de la conférence, une série de forums diplomatiques multilatéraux incluant le Liban, la Syrie, l’Iran et l’Irak.

Cette initiative est perçue comme une tentative de la Chine d’élargir son influence diplomatique, en concurrençant le modèle de médiation bilatérale privilégié par les Occidentaux. Le journal cite un diplomate iranien, présent à la conférence, qui affirme que « la Chine souhaite désormais être un acteur diplomatique et non seulement un partenaire économique ».

Toutefois, le quotidien reconnaît que la présence libanaise à Shanghai a été purement symbolique, représentée par un conseiller du ministère de l’Économie. Cette absence de haut niveau est interprétée comme un signe de la marginalisation diplomatique du Liban, faute de stratégie claire ou d’initiative politique.

Diplomatie arabe : prudence stratégique et équilibres fragiles

Dans Ad Diyar, un autre article analyse la position des capitales arabes face aux négociations en cours. Le journal indique que les Émirats arabes unis soutiennent discrètement le rapprochement israélo-syrien, espérant y voir une stabilisation régionale favorable aux investissements. L’Arabie Saoudite, en revanche, reste plus prudente, consciente des risques de voir son leadership contesté par une normalisation rapide entre Damas et Tel Aviv.

Le quotidien affirme que l’Égypte, traditionnellement en retrait sur le dossier syrien, aurait également intensifié ses contacts diplomatiques, proposant Le Caire comme possible lieu de négociation. Le journal note que ces mouvements diplomatiques révèlent un nouvel équilibre entre les puissances arabes, où chaque capitale tente de préserver son influence dans un Moyen-Orient en recomposition.

Conséquences pour le Liban : entre opportunités manquées et risques géopolitiques

Dans Al Sharq (1 septembre 2025), un article signé Houssam Zein pose la question de l’impact concret de ces manœuvres diplomatiques sur le Liban. L’auteur affirme que le Liban pourrait, en théorie, tirer avantage d’une pacification du front syrien, à condition de définir une politique étrangère active. Mais dans les faits, le pays semble condamné à subir les décisions prises ailleurs.

Le journal insiste sur le fait que toute tentative de réorganisation sécuritaire au Liban, notamment la feuille de route proposée par le gouvernement Salam, est indissociable du contexte régional. Sans soutien syrien, sans couverture iranienne et sans position unifiée au sein de l’État, la politique étrangère libanaise est aujourd’hui morcelée, réactive plutôt que proactive.

Une diplomatie libanaise absente ou divisée

Enfin, dans Al Akhbar, un éditorial critique sévèrement l’absence de coordination entre les pôles institutionnels libanais sur les questions diplomatiques. Le journal affirme que le président Aoun, le Premier ministre Salam et le président de la Chambre Nabih Berri ne disposent ni d’une vision commune ni d’un mécanisme de consultation régulier. Cette fragmentation rend impossible toute prise de position forte dans les forums internationaux.

L’éditorial conclut : « Le Liban ne participe pas à la diplomatie régionale. Il y assiste. » Cette formule résume le sentiment général de marginalisation stratégique, alors même que les équilibres régionaux évoluent rapidement, sans que Beyrouth ne soit en mesure de faire entendre sa voix.

Politique internationale : recomposition des alliances et tensions globales

Les développements internationaux relatés dans la presse libanaise du 1er septembre 2025 mettent en lumière une dynamique de recomposition des alliances mondiales, sur fond de tensions militaires, économiques et géopolitiques. De la rivalité sino-américaine aux repositionnements du bloc BRICS, en passant par l’activisme russe et les incertitudes européennes, les journaux mettent en exergue une scène internationale fragmentée, marquée par l’effritement du multilatéralisme classique et l’émergence de nouveaux pôles d’influence.

BRICS : vers une nouvelle architecture économique et diplomatique

Dans Al 3arabi Al Jadid (1 septembre 2025), un article revient longuement sur le sommet élargi du BRICS+ qui s’est tenu récemment à Johannesburg, et auquel ont participé des pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du Sud. Le journal souligne que ce sommet marque une rupture avec la domination occidentale sur les structures financières internationales. Selon l’analyse, les membres du BRICS affichent leur volonté de « dédollariser » leurs échanges commerciaux, en s’appuyant sur des monnaies locales et une banque de développement commune.

L’article cite des propos du ministre des Affaires étrangères brésilien affirmant que « l’avenir des relations économiques internationales ne peut plus être dicté par une seule puissance ou une seule monnaie ». Cette position est partagée par la Chine et la Russie, qui entendent transformer le BRICS en une alternative au G7. Le journal rapporte que des pays comme l’Arabie Saoudite, l’Iran, l’Égypte et l’Algérie ont été invités à participer à des groupes de travail préparant leur possible intégration.

La Chine avance ses pions diplomatiques

Toujours dans Al 3arabi Al Jadid, un autre article analyse la montée en puissance diplomatique de la Chine à travers deux vecteurs principaux : l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) et les forums sino-arabes. Le journal rapporte que Pékin entend jouer un rôle central dans la résolution des conflits au Moyen-Orient, en se positionnant comme un médiateur « neutre », à l’opposé de la posture interventionniste des États-Unis.

La Chine a récemment proposé, lors du sommet de Shanghai, la mise en place d’un « Centre de médiation pour la sécurité régionale », qui serait basé à Téhéran et alimenté par des données diplomatiques croisées entre l’Iran, la Russie et la Chine. Le journal cite un expert chinois déclarant que « la stabilité de la région passe par l’affranchissement des pays arabes vis-à-vis des tutelles occidentales ».

Tensions en mer de Chine et affrontement sino-américain

Dans Al Sharq Al Awsat (1 septembre 2025), un article détaille les derniers développements dans la mer de Chine méridionale. Le journal indique que la marine américaine a intensifié ses patrouilles autour des îles Spratleys, entraînant une réaction immédiate de la part de Pékin, qui a envoyé des frégates en riposte. Le ministère chinois des Affaires étrangères a qualifié ces manœuvres de « provocation militaire injustifiée ».

Selon l’article, le Pentagone affirme que ces opérations s’inscrivent dans le cadre de la liberté de navigation. Mais pour la Chine, il s’agit d’un affront direct à sa souveraineté. Cette tension s’inscrit dans un climat diplomatique plus large marqué par une absence totale de communication directe entre les dirigeants américains et chinois depuis l’été 2025.

Le journal rapporte également que le Japon et les Philippines, alliés des États-Unis, ont exprimé leur soutien à ces opérations, tandis que l’Indonésie et le Vietnam appellent à la retenue. Cette configuration diplomatique démontre que la rivalité sino-américaine dépasse le cadre bilatéral pour s’étendre à toute l’Asie-Pacifique.

Russie : entre stratégie régionale et bras de fer global

Dans Al Akhbar (1 septembre 2025), un dossier complet est consacré à la diplomatie russe au Proche-Orient. Le journal met en avant le rôle joué par Moscou dans les négociations indirectes entre la Syrie et Israël, présentées comme une tentative de « désamorcer les lignes de front sans abandonner ses alliés ». L’article affirme que la Russie continue de jouer un rôle clé en Syrie, mais cherche à repositionner sa présence dans la région en se concentrant sur la diplomatie bilatérale.

L’éditorialiste du journal rappelle que Moscou « ne cédera ni sur l’Ukraine, ni sur la Syrie », et qu’elle envisage de « nouer des partenariats militaires plus poussés avec l’Iran et la Chine ». Le journal cite également une déclaration de Sergueï Lavrov selon laquelle « le BRICS est aujourd’hui plus représentatif que le Conseil de sécurité des Nations unies », reflétant la volonté russe de s’inscrire dans un ordre mondial multipolaire.

Al Akhbar insiste aussi sur les critiques russes envers les « ingérences occidentales » au Liban, perçues comme des tentatives de reprise en main d’un État déstabilisé. Le journal évoque des contacts récents entre l’ambassade de Russie à Beyrouth et des formations politiques locales, visant à renforcer les relations bilatérales.

L’Europe divisée et fragilisée par la crise ukrainienne

Dans Al Sharq Al Awsat, un article aborde les dissensions internes à l’Union européenne sur la stratégie à adopter face à la Russie. Alors que la Pologne, les États baltes et la République tchèque demandent un durcissement des sanctions, la France et l’Allemagne plaident pour une pause stratégique. Le journal cite des diplomates européens selon lesquels « l’unité de façade masque des désaccords profonds sur les priorités géopolitiques de l’Union ».

L’article indique également que la montée en puissance de partis populistes, notamment en Espagne et aux Pays-Bas, complique l’adoption d’une ligne diplomatique cohérente. Dans ce contexte, la position de Bruxelles apparaît affaiblie sur la scène internationale, ce qui renforce le rôle des États-Unis comme pilier central de l’OTAN.

L’Amérique latine entre indépendance stratégique et réalignement

Dans Ad Diyar (1 septembre 2025), un article propose une lecture des changements en cours en Amérique latine. Le journal souligne que le retour au pouvoir de gouvernements de gauche modérée en Colombie, au Chili et au Mexique a conduit à une redéfinition des priorités diplomatiques, notamment un rapprochement avec la Chine et la Russie dans le domaine commercial.

Toutefois, le journal note que ces pays restent encore largement dépendants de l’infrastructure économique américaine, et que toute tentative de rupture réelle avec Washington se heurte à des résistances internes. L’exemple du Brésil, où le président a suspendu les négociations avec l’OTAN sous pression des partis de droite, est cité comme révélateur de cette ambivalence diplomatique.

L’Afrique : entre présence chinoise et retrait occidental

Enfin, Al 3arabi Al Jadid évoque la présence grandissante de la Chine sur le continent africain, à travers des projets d’infrastructure, des accords commerciaux et des programmes de formation. Le journal rapporte que plusieurs pays africains, dont le Nigeria, l’Angola et la Tanzanie, ont signé des accords de coopération technologique avec des entreprises chinoises, dans le cadre de l’initiative Belt and Road.

Ce renforcement diplomatique de Pékin se fait alors que plusieurs chancelleries occidentales réduisent leur présence sur le continent, notamment pour des raisons budgétaires ou sécuritaires. Le journal conclut que « l’Afrique est désormais le théâtre d’une diplomatie multipolaire, où la logique de blocs est remplacée par une compétition d’intérêts bilatéraux ».

Économie : indicateurs en berne, pressions internationales et résistances internes

La situation économique du Liban, au 1er septembre 2025, reste profondément instable, marquée par un climat de méfiance généralisée, des indicateurs préoccupants, une paralysie des institutions financières et des négociations internationales enlisées. La presse reflète un consensus sur la gravité de la crise, tout en mettant en lumière les lignes de fracture entre les priorités du gouvernement, les résistances du secteur bancaire et les exigences des partenaires internationaux.

Réformes bancaires bloquées par les anciens actionnaires

Dans Nida’ Al Watan (1 septembre 2025), un article met en lumière l’un des nœuds de la crise économique : le blocage de la réforme du secteur bancaire par les anciens actionnaires des banques en difficulté. Le quotidien rapporte que le projet de loi sur la « restructuration bancaire », qui devait être débattu en session parlementaire extraordinaire, a été retiré à la dernière minute sous la pression de plusieurs groupes bancaires.

Le texte prévoyait une redistribution partielle des pertes entre les actionnaires, les gros déposants et l’État, dans le cadre d’un plan validé par le FMI. Toutefois, les anciens propriétaires de plusieurs établissements bancaires ont lancé une campagne médiatique et juridique pour dénoncer une « expropriation illégitime », arguant que la responsabilité des pertes incombe d’abord à l’État. Le journal cite une source proche du président de la Commission des finances qui reconnaît : « Le climat est trop tendu pour légiférer sereinement. On repousse encore, mais à chaque fois, le coût social augmente. »

Taux de change : instabilité persistante, marché parallèle actif

Dans Al Sharq (1 septembre 2025), un article économique consacre une analyse à l’évolution du taux de change entre la livre libanaise et le dollar. Alors que le taux officiel reste maintenu autour de 89 000 livres pour un dollar, le marché parallèle affiche des taux oscillant entre 96 000 et 101 000 livres selon les quartiers. Cette différence révèle un manque de confiance dans la politique monétaire actuelle.

Le journal note que la Banque du Liban, désormais dirigée par Karim Souaid, tente de stabiliser la situation à travers des interventions ponctuelles sur le marché, mais sans stratégie à long terme claire. Un analyste cité affirme : « Tant que les réserves ne sont pas reconstituées et que la restructuration bancaire est bloquée, la livre est condamnée à fluctuer au gré des rumeurs. »

Le rôle controversé de la Banque du Liban

Dans Al Joumhouriyat (1 septembre 2025), une tribune signée par un économiste indépendant s’interroge sur le rôle de la Banque du Liban dans la gestion actuelle de la crise. Le texte reproche à l’institution d’avoir adopté une posture trop attentiste depuis la nomination de Karim Souaid, sans plan de relance monétaire, ni communication stratégique auprès des marchés.

Le journal rapporte également que plusieurs économistes appellent à une réforme de la gouvernance de la BDL, estimant que la concentration des pouvoirs entre les mains du gouverneur est contraire aux pratiques internationales. Un ancien membre du conseil central affirme : « Tant que le budget de la BDL reste opaque et que son rôle reste politique, aucune confiance ne sera restaurée. »

Réserves en devises : alerte sur les niveaux critiques

Dans Ad Diyar (1 septembre 2025), une enquête économique met en garde contre le niveau alarmant des réserves en devises étrangères. Le journal affirme que les réserves effectives (hors or) sont tombées en dessous de 7,5 milliards de dollars, un seuil jugé critique pour assurer l’importation des produits de première nécessité. Ce chiffre ne permettrait de couvrir que trois mois d’importations en cas de crise aiguë.

L’article révèle aussi que le ministère des Finances aurait demandé une aide ponctuelle de 500 millions de dollars à la Banque mondiale, destinée à couvrir les subventions à l’électricité et aux carburants. Toutefois, cette aide est conditionnée à des réformes structurelles, notamment dans le secteur de l’énergie, qui n’ont toujours pas été engagées.

Le FMI insiste sur le désarmement comme condition politique

Dans Al Akhbar (1 septembre 2025), un article très critique analyse les récentes communications du Fonds monétaire international concernant le Liban. Le journal affirme que, selon des sources diplomatiques, le FMI exige non seulement des réformes économiques, mais aussi une clarification politique sur le contrôle de la sécurité intérieure. Cette condition, que le journal interprète comme un appel au désarmement de la résistance, est rejetée par plusieurs partis politiques.

Un député cité dans l’article déclare : « Le FMI dépasse ses prérogatives. Il se mêle désormais de souveraineté et impose un agenda politique à travers des instruments économiques. » Le journal soutient que cette orientation du FMI est influencée par les États-Unis, principal contributeur de l’institution, et appelle à une diversification des partenaires financiers.

Le secteur privé dans l’attente : gel des investissements et fuite des capitaux

Toujours dans Ad Diyar, un article économique détaille les conséquences du blocage économique sur le secteur privé. Le journal rapporte que plusieurs grandes entreprises libanaises ont suspendu leurs projets d’investissement pour 2025, en raison de l’instabilité fiscale et monétaire. De nombreux entrepreneurs affirment ne plus pouvoir planifier leurs dépenses en raison des fluctuations continues du taux de change.

Par ailleurs, le journal évoque une « fuite silencieuse des capitaux », avec plus de 1,2 milliard de dollars sortis du système bancaire depuis janvier 2025, selon une source confidentielle à la Banque du Liban. Cette érosion progressive des dépôts accentue le cercle vicieux de la crise de liquidité, rendant toute reprise plus incertaine.

Débats parlementaires autour des priorités budgétaires

Dans Nida’ Al Watan, un autre article revient sur les désaccords au Parlement concernant la loi de finances pour 2025-2026. Les blocs politiques ne s’accordent pas sur les priorités budgétaires : certains demandent l’augmentation des dépenses sociales, d’autres exigent une réduction immédiate du déficit. Le gouvernement Salam plaide pour un budget « réaliste et transitoire », en attendant l’accord final avec le FMI.

Un député du courant présidentiel affirme : « Nous ne pouvons plus continuer à budgéter sans connaître notre trajectoire financière sur deux ans. Il nous faut une vision, pas des rustines. » Cette déclaration illustre l’ampleur de la défiance politique entre les institutions financières de l’État et les représentants du peuple.

Un climat social explosif : inflation et précarité

Dans Al Bina’ (1 septembre 2025), un article met l’accent sur l’impact social de la crise économique. Le journal rapporte que l’inflation alimentaire dépasse désormais les 290 % sur un an, selon les chiffres du ministère de l’Économie. Cette envolée des prix touche particulièrement les produits importés (viande, médicaments, carburants) et les loyers.

Le quotidien mentionne également une hausse notable des demandes auprès des ONG et des associations caritatives, notamment dans les régions périphériques comme la Bekaa et le Akkar. Une responsable d’association citée dans l’article déclare : « Le Liban n’est plus au bord de la crise humanitaire, il y est plongé. Nous avons des familles qui vivent avec moins de deux dollars par jour. »

Le tourisme en déclin malgré une saison d’été prometteuse

Dans Al Sharq, une brève revient sur la fin de la saison touristique d’été, qui avait été marquée par une relative reprise dans les régions côtières. Cependant, cette embellie reste limitée, notamment en raison des problèmes d’infrastructures (coupures d’électricité, pénurie d’eau, transports défaillants) qui ont affecté les visiteurs.

Le journal cite un professionnel du secteur affirmant : « Les touristes reviennent, mais le pays ne suit pas. Il nous manque une politique d’accueil cohérente, un aéroport fonctionnel, des routes, et surtout, un minimum de sécurité économique. »

Justice : affaires sensibles, blocages institutionnels et résistances politiques

Le paysage judiciaire libanais au 1er septembre 2025, tel qu’il ressort des journaux consultés, reste marqué par l’enlisement des procédures, la persistance d’un climat d’impunité, et une instrumentalisation politique des institutions judiciaires. Plusieurs affaires sensibles refont surface dans les débats, sur fond d’interférences partisanes et d’absence de consensus autour de la réforme de l’appareil judiciaire. Ce contexte entretient une profonde défiance à l’égard des magistratures, fragilise l’État de droit, et entrave toute avancée dans les dossiers liés à la corruption, aux crimes politiques ou à la criminalité organisée.

Blocage dans le dossier de l’explosion du port de Beyrouth

Dans Al Joumhouriyat (1 septembre 2025), une enquête revient sur la situation du juge Tarek Bitar, toujours écarté de facto de l’instruction du dossier du port de Beyrouth. Le journal rappelle que les recours judiciaires déposés contre lui par plusieurs anciens ministres mis en cause sont toujours pendants, sans calendrier de délibération connu. Cette paralysie, note le journal, est désormais structurelle : « Il n’existe plus aucun juge indépendant disposant de l’autorité nécessaire pour reprendre l’enquête sans interférence politique. »

Le texte mentionne que les familles des victimes ont prévu une nouvelle manifestation pour le 4 septembre, à l’approche de la date symbolique des trois ans de l’explosion. Elles réclament la reprise immédiate de l’instruction et appellent les Nations Unies à se saisir de l’affaire dans un cadre international. Le journal souligne l’écho limité de ces appels dans les cercles de pouvoir, où l’affaire est désormais traitée comme un sujet clos politiquement, mais explosif socialement.

Retour du dossier du meurtre de Lokman Slim

Dans Al Sharq Al Awsat (1 septembre 2025), un article évoque la réouverture partielle du dossier de l’assassinat de l’intellectuel Lokman Slim, tué en février 2021 dans le sud du Liban. Le journal cite une source judiciaire affirmant que de nouveaux éléments ont été transmis par des services de renseignement européens, notamment des relevés téléphoniques et des données de géolocalisation. Toutefois, l’instruction reste au point mort sur le plan national.

Le journal souligne que les autorités judiciaires libanaises n’ont émis aucun mandat d’arrêt, ni convoqué de nouveaux témoins depuis plus d’un an. L’article affirme : « L’affaire Lokman Slim illustre l’échec de l’institution judiciaire à exercer son rôle sans la validation des forces politiques dominantes. » Une opinion relayée par plusieurs ONG, dont Human Rights Watch, qui appelle à une supervision internationale du dossier.

Dérives sécuritaires et plaintes pour traitements illégaux

Dans Al Bina’ (1 septembre 2025), un article évoque les plaintes déposées par plusieurs détenus du centre de détention de Zahle, accusant des membres des forces de sécurité de traitements inhumains et de pressions physiques lors d’interrogatoires. Le journal affirme que l’Inspection générale des Forces de sécurité intérieure a ouvert une enquête interne, sans communication officielle à ce jour.

Un avocat des détenus, cité par le journal, déclare que « les cas de torture sont documentés, répétés et non poursuivis, malgré la loi 65 adoptée en 2017 ». Le journal rappelle que cette loi interdit explicitement les actes de torture et prévoit des sanctions pénales, mais qu’elle n’a été appliquée que dans un nombre infime de cas.

Corruption dans la fonction publique : résistance à l’audit administratif

Dans Al Akhbar (1 septembre 2025), un article long détaille le bras de fer entre la Cour des comptes et plusieurs ministères concernant l’audit des recrutements de la fonction publique depuis 2017. Le journal affirme que le ministère des Travaux publics a refusé de transmettre les listes complètes de ses employés contractuels, en invoquant le caractère confidentiel de ces données.

La Cour des comptes a émis un avertissement public, rappelant que le refus de collaborer avec les organes de contrôle constitue une infraction passible de sanctions disciplinaires. Le journal, proche des partis opposés au gouvernement, dénonce une manœuvre de dissimulation visant à couvrir des recrutements partisans opérés dans un contexte électoral. Il est précisé que « sans levée de l’immunité politique, la justice administrative reste paralysée face aux ministres en exercice ».

Le Haut Conseil de la Magistrature contesté de l’intérieur

Toujours dans Al Akhbar, une brève rapporte les propos critiques d’un juge siégeant au Haut Conseil de la Magistrature, qui remet en cause la légitimité des nominations récentes dans plusieurs juridictions. Selon lui, « la procédure de sélection ne respecte ni les critères de compétence ni ceux de neutralité politique ». Ces déclarations, rares de la part d’un magistrat en fonction, illustrent les tensions internes à la tête de la hiérarchie judiciaire.

Le journal rappelle que la réforme de la justice, incluse dans les engagements pris avec le FMI, est aujourd’hui à l’arrêt. Ni le projet de loi sur l’indépendance de la justice, ni celui sur la création d’un parquet financier autonome n’ont été soumis à l’examen du Parlement.

Affaires de mœurs et usage politique du judiciaire

Dans Al Sharq Al Awsat, un article revient sur le procès très médiatisé d’un journaliste poursuivi pour diffamation à l’encontre d’une personnalité religieuse influente. Le journal affirme que l’affaire a été déclenchée après la publication d’une enquête sur des faits présumés d’abus sexuels au sein d’une institution religieuse, enquête que plusieurs médias indépendants avaient relayée.

L’accusé risque jusqu’à deux ans de prison, dans un procès que plusieurs ONG locales qualifient de « tentative d’intimidation judiciaire ». Le journal note que le traitement rapide du dossier, en contraste avec la lenteur des procédures dans les dossiers de corruption, « témoigne de l’usage à deux vitesses du système judiciaire ».

Tentatives d’influence sur les juges en poste

Dans Al Bina’, une chronique judiciaire signale que plusieurs magistrats en poste dans les tribunaux de Beyrouth ont signalé, de manière informelle, avoir été approchés par des « intermédiaires politiques » leur suggérant de modifier leur approche dans certaines affaires commerciales impliquant des intérêts partisans. Ces révélations n’ont pas donné lieu à une plainte officielle, mais un juge cité anonymement affirme que « la pression politique est omniprésente et s’exerce de manière indirecte mais constante ».

Le journal plaide pour une réforme profonde de la nomination des juges et appelle à un renforcement de la protection statutaire des magistrats face aux ingérences. Il évoque la possibilité de mettre en place un observatoire indépendant du fonctionnement judiciaire, à l’image de ce qui existe dans certains pays d’Amérique latine.

Un système judiciaire à bout de souffle

Enfin, dans Al Joumhouriyat, une enquête décrit la situation matérielle désastreuse des palais de justice, notamment à Tripoli et Saïda. Le journal évoque l’absence de fournitures de base, les coupures d’électricité fréquentes, et le sous-effectif chronique du personnel administratif. Ces conditions, combinées à l’instabilité juridique et politique, rendent impossible un traitement rapide et équitable des affaires.

Un avocat du barreau de Beyrouth résume ainsi la situation : « Le citoyen n’attend plus de justice, il attend un miracle. » Cette formule, reprise dans le titre de l’article, illustre l’ampleur du désenchantement à l’égard d’un appareil judiciaire perçu comme inefficace, dépendant, et incapable de rétablir la confiance.

Société : fragmentation sociale, pression migratoire et crises du quotidien

La presse libanaise du 1er septembre 2025 met en lumière une société profondément éprouvée par les conséquences sociales de la crise économique, l’effondrement des services publics, la pression exercée par la présence prolongée de réfugiés, et les tensions communautaires récurrentes. Dans ce contexte de désagrégation lente, les articles révèlent une détérioration continue des conditions de vie, un sentiment d’abandon collectif et des stratégies individuelles de survie qui reflètent un repli croissant sur des solidarités locales ou confessionnelles.

Conditions de vie dégradées dans les régions périphériques

Dans Ad Diyar (1 septembre 2025), un article détaille la situation dans le nord du Liban, notamment dans les districts de Denniyeh et d’Akkar. Le journal rapporte une multiplication des coupures d’eau, d’électricité et de carburant, y compris pour les structures médicales. Les populations locales sont contraintes de s’organiser autour de comités populaires improvisés pour obtenir un minimum de services. Le journaliste cite un habitant de Beit Ayoub : « Ici, nous n’avons plus d’État depuis des années. Ce sont les familles et les clans qui assurent la survie. »

Le journal signale également une augmentation des abandons scolaires, avec des centaines d’enfants non scolarisés faute de moyens pour payer les frais de transport ou d’inscription. Les écoles publiques fonctionnent à mi-temps, sans chauffage ni manuels, tandis que les écoles privées sont devenues inaccessibles à la majorité des familles. Ce constat est partagé par plusieurs ONG citées dans l’article.

La crise des réfugiés syriens, angle mort politique

Dans Nida’ Al Watan (1 septembre 2025), un article consacre un dossier à la situation des réfugiés syriens et à l’absence de politique cohérente de retour ou d’intégration. Le journal affirme que la majorité des camps informels du Akkar et de la Békaa sont désormais installés sans aucune supervision du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, ce qui favorise l’extension de l’économie informelle et l’exploitation du travail infantile.

Un responsable municipal de Qabb Elias déclare : « Nous sommes livrés à nous-mêmes. L’État ne nous donne aucun soutien pour gérer cette pression. » Le journal mentionne aussi une recrudescence des tensions entre populations locales et réfugiés, notamment dans les zones rurales où l’accès aux ressources (eau, bois, denrées alimentaires) devient de plus en plus conflictuel.

Le dossier évoque également la position des partis politiques sur ce dossier : si le gouvernement de Nawaf Salam affirme privilégier le retour volontaire sous supervision internationale, plusieurs formations politiques réclament un plan d’expulsion progressif. Le journal souligne l’absence de toute initiative régionale ou dialogue actif avec Damas sur cette question, malgré les appels répétés de certaines municipalités frontalières.

Prolifération de la criminalité urbaine

Dans Al Bina’ (1 septembre 2025), un article dresse un état des lieux préoccupant de la criminalité dans les grandes villes, en particulier à Beyrouth et Tripoli. Le journal cite une source sécuritaire affirmant que les vols à main armée ont augmenté de 38 % au cours des huit derniers mois, avec une concentration dans les zones périphériques. Des pharmacies, des commerces et même des hôpitaux ont été la cible de braquages, souvent perpétrés par de jeunes adultes au chômage.

Le journal évoque également l’émergence de groupes criminels semi-organisés, issus de quartiers marginalisés, qui opèrent avec un certain degré d’impunité. À Tripoli, des réseaux spécialisés dans le vol de cuivre et de batteries ont été démantelés par les forces de sécurité, mais plusieurs responsables locaux affirment que les arrestations sont peu dissuasives faute de procédures judiciaires rapides.

Tensions communautaires et fragmentation urbaine

Al Akhbar (1 septembre 2025) revient sur plusieurs incidents localisés à Saïda et dans les faubourgs est de Beyrouth, où des échauffourées ont opposé des jeunes de quartiers confessionnellement distincts. Le journal note que ces tensions, souvent présentées comme des querelles locales, révèlent en réalité un climat de polarisation croissante, exacerbée par la crise économique.

Dans l’un des cas rapportés, des jeunes d’un quartier à majorité chiite ont empêché l’accès à un terrain de sport public à un groupe de jeunes sunnites, provoquant l’intervention des Forces de sécurité intérieure. Aucune blessure grave n’a été signalée, mais l’incident a provoqué plusieurs heures de paralysie dans le secteur. Le journal cite un sociologue de l’Université libanaise : « Ce type de conflits mineurs montre que la frontière entre précarité sociale et tension communautaire est de plus en plus floue. »

Les ONG suppléent l’État dans les services essentiels

Dans Al 3arabi Al Jadid (1 septembre 2025), une série de brèves met en avant le rôle croissant des ONG locales et internationales dans la fourniture de services sociaux de base. Le journal indique que dans plusieurs quartiers de Beyrouth et de la Békaa, les distributions alimentaires, les consultations médicales gratuites et l’approvisionnement en eau sont presque entièrement assurés par le secteur associatif.

Une coordinatrice du Croissant-Rouge libanais affirme : « Nous avons remplacé l’administration publique dans de nombreuses zones. Mais nos ressources ne sont pas infinies. » Le journal pointe aussi les difficultés croissantes d’approvisionnement rencontrées par ces structures, en raison des restrictions bancaires et des blocages administratifs.

Le texte souligne que plusieurs ONG ont récemment quitté le Liban, faute de garanties juridiques et sécuritaires, notamment dans les régions où des groupes armés locaux tentent de s’approprier les ressources humanitaires à des fins clientélistes.

Le quotidien des enseignants, symbole du naufrage éducatif

Dans Al Akhbar, un reportage donne la parole à plusieurs enseignants du secteur public, dont la situation reflète la dégradation générale du système éducatif. Le journal rapporte que de nombreux professeurs ne se rendent plus dans leurs établissements en raison de l’incapacité de l’État à couvrir les frais de transport. D’autres travaillent à mi-temps, sans contrat clair ni protection sociale.

Un professeur de mathématiques dans une école publique du Metn déclare : « Je gagne l’équivalent de 90 dollars par mois. Je ne peux même pas payer le loyer. J’enseigne le matin, je travaille comme serveur le soir. » Le journal note que malgré les promesses de revalorisation, aucune mesure concrète n’a été prise par le ministère de l’Éducation.

Fragilité psychologique et absence de prise en charge

Dans Al 3arabi Al Jadid, un autre article attire l’attention sur la montée des troubles psychologiques, notamment chez les adolescents et les jeunes adultes. Le journal cite des responsables d’associations spécialisées qui signalent une augmentation des cas de dépression, d’addictions et de tentatives de suicide, en particulier dans les quartiers défavorisés.

Faute de structures publiques adaptées, la majorité des patients ne peuvent pas accéder à des soins. Une psychologue interrogée dans l’article résume la situation : « Le Liban traverse un effondrement émotionnel collectif. Mais il n’existe ni politique de santé mentale, ni réseau de soutien. »

Une jeunesse tentée par l’exil

Enfin, dans Nida’ Al Watan, un article consacré à l’émigration des jeunes montre que le phénomène ne faiblit pas, malgré les coûts croissants du départ. Le journal rapporte que plus de 12 000 étudiants libanais ont quitté le pays en 2025 pour s’inscrire dans des universités à l’étranger, principalement en Turquie, en France, au Canada et en Égypte. L’article précise que certains vendent les biens familiaux pour financer le départ, sans intention de retour.

Un jeune diplômé interrogé déclare : « Il ne s’agit plus de partir pour étudier, mais de fuir une société qui ne propose aucun avenir. » Le journal souligne que cette saignée démographique prive le pays de ses forces vives et aggrave le sentiment d’abandon dans les milieux éducatifs, scientifiques et professionnels.