2 minutes à lire

La procureur du Mont Liban, la juge Ghada Aoun, a déposé une plainte auprès du juge Nicolas Mansour à l’encontre du commandant des FSI, le général Imad Othman et son subordonné, le général Hussein Saleh. Elle les accuse d’avoir empêché la brigade des FSI de la banlieue Sud et plus précisément du commissariat de Dahieh d’avoir tenté d’entraver son enquête portant sur un trafic de dollar au taux subventionné par la Banque du Liban.

La magistrate ainsi aurait été empêchée de convoquer un certain nombre d’agents de change de première catégorie et un fonctionnaire de la Banque Centrale, indique une dépêche de l’Agence Nationale d’Information.

De source judiciaire, on accuse ces derniers d’avoir permis à des personnes d’obtenir des devises étrangères au taux de change officiel alors qu’ils ne bénéficiaient d’exemption à ce sujet. Un trafic aurait ainsi été mis à jour entre changeurs officiels et banque du Liban. Ces sources accusent certains responsables des FSI de protéger ce réseau dans lequel serait impliqué des responsables de la Banque du Liban, elle-même.

Mis en examen pour manipulation du cours de la Livre Libanaise, le directeur des opérations monétaires de la Banque du Liban, Mazen Hamdan, avait être libéré contre une caution de 300 millions de livres libanaises en mai dernier. Son assistant Wissam Hamdan a également été libéré contre une caution de 100 million de livres.

Le président de du syndicat des agents de change lui-même; Mahmoud Mourad, arrêté le 8 mai dernier et qui avait mis en cause Mazen Hamdan et le gouverneur de la BDL Riad Salamé lui-même, indiquait alors le quotidien Al Akhbar.

Ils étaient accusés de violation du code des banques, d’avoir terni le prestige de l’état et de blanchiment d’argent. Plus précisément, Mazen Hamdan aurait mené des opérations pour le compte de la BDL retirant des dollars du marché au lieu d’en injecter pour tenter de faire baisser la pression sur la Livre Libanaise. Ainsi, la monnaie locale était passée de 1507 LL/USD à son taux officiel jusqu’à 4500 LL/USD, son plus bas historique face au dollar.