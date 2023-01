Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – (AFP) – L’ONU a annoncé que son premier convoi d’aide humanitaire était arrivé vendredi dans les environs de Soledar, dans l’est de l’Ukraine, une des localités les plus disputées depuis l’invasion de la Russie. “Il s’agit du premier convoi humanitaire inter-agences à atteindre cette zone”, déclaré Jens Laerke, le porte-parole de Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (Ocha), lors d’un point de presse de l’ONU à Genève.

Le convoi est composé de trois camions, qui transportent de l’eau, de la nourriture et des produits de première nécessité ainsi que des médicaments pour environ 800 personnes. Il est en cours de déchargement, a précisé le porte-parole. Le convoi d’aide se trouve dans la zone contrôlée par le gouvernement ukrainien.

“Les récents combats dans et autour de Soledar ont causé des destructions massives, laissant les gens là-bas dans un besoin urgent d’aide humanitaire”, a souligné M. Laerke, précisant que l’ONU tentait de mettre sur pied d’autres convois d’aide. “Nos collègues du convoi auront vu par eux-mêmes dans quel état se trouvent les gens et la situation actuelle. C’est une région qui a connu sa juste part de combats, donc bien sûr l’aide humanitaire est nécessaire aujourd’hui et peut-être dans un avenir prévisible”, a ajouté le porte-parole.

La semaine dernière, l’armée russe et les mercenaires du groupe Wagner ont annoncé avoir conquis Soledar, une modeste ville de l’est de l’Ukraine, située près de celle de Bakhmout dont les Russes essaient de s’emparer depuis des mois. Les Ukrainiens contestent toujours la prise de la ville par les Russes.

Dans son bulletin matinal, l’armée ukrainienne a dit que ses forces “avaient repoussé” dans les dernières 24H00 “des attaques” russes dans une dizaine de localités de la région de Donetsk, dont Soledar. “Soledar a été visé par le feu ennemi”, a aussi indiqué l’armée. Aujourd’hui largement détruite, cette localité à l’économie minière comptait quelque 10.000 habitants avant la guerre.

