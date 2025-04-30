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المرصد الاوروبي للنزاهة: يتمنى ان يكون الكلام عن خطة لرد أموال المودعين هو واقع

L'Actualité du LibanEconomie
Newsdesk Libnanews
L'auteur: Newsdesk Libnanews
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أثنى المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان على التحول في موقف صندوق النقد الدولي والذي تجلى في تصريحات المسؤولين الذين زاروا واشنطن مؤخرا خصوصا لناحية اعادة أموال المودعين.
ولفت المرصد الى ان الكلام الذي صدر مؤخرا عن ان حاكم مصرف لبنان يعد خطة لاعادة أموال المودعين مشجع وفي حال تحقق يساهم في استعادة الثقة بالقطاع المصرفي الذي يعتبر المحرك الاساسي للاقتصاد في لبنان.
وتمنى المرصد ان لا يكون ذلك مجرد كلام وان يسلك طريقه الى التنفيذ لانه فقط بهذه الطريقة يمكن الخروج من الأزمة.

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Newsdesk Libnanews
Newsdesk Libnanewshttps://libnanews.com
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

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