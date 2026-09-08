Au Liban, l’économie déclarée recule face au commerce informel

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De 14 000 à 8 000 adhérents, le signal d’une économie qui se rétrécit

La crise économique libanaise ne se mesure plus seulement à la valeur de la livre, aux dépôts bancaires bloqués ou au recul du pouvoir d’achat. Elle apparaît aussi dans la structure même du secteur privé. Selon les données rapportées par la presse libanaise du 8 septembre 2026, le nombre d’adhérents à la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Beyrouth et du Mont-Liban serait passé d’environ 14 000 à 8 000. Cette chute est présentée comme un signe de la contraction de l’économie organisée. Elle traduit aussi une transformation plus profonde. Une partie croissante de l’activité échapperait aux circuits traditionnels d’enregistrement, de contrôle et de taxation. La baisse ne signifie pas que plusieurs milliers d’entreprises ont toutes disparu. Certaines ont fermé pendant la crise. D’autres ont réduit leur activité. D’autres encore peuvent continuer à travailler en dehors des structures qui encadrent normalement le commerce. C’est précisément cette dernière évolution qui inquiète les représentants du secteur formel. Les entreprises enregistrées doivent supporter des charges, des procédures administratives et des obligations fiscales. Elles font face à des acteurs qui peuvent proposer des prix plus faibles lorsqu’ils échappent à une partie de ces contraintes. La concurrence ne se joue alors plus seulement sur la qualité, les coûts ou la productivité. Elle dépend aussi du degré de respect des règles.

Le chiffre doit néanmoins être interprété avec prudence. Les données publiques accessibles de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Beyrouth et du Mont-Liban ne permettent pas de confirmer directement une évolution exacte de 14 000 à 8 000 adhérents. La Chambre continue de proposer en 2026 des procédures de renouvellement et de nouvelle adhésion. Une présentation publique de l’institution fait par ailleurs état de plus de 10 000 entreprises représentées. L’écart peut tenir à la définition retenue, à la période considérée ou à la différence entre adhérents enregistrés et adhésions actives. Il ne retire pas sa portée au phénomène décrit. Depuis 2019, le secteur privé libanais a subi une succession de chocs. La crise bancaire a privé les entreprises d’un accès normal au crédit. L’effondrement de la livre a bouleversé les coûts. La pandémie a interrompu une partie de l’activité. L’explosion du port de Beyrouth a détruit des commerces et des infrastructures. Puis les conflits successifs ont ajouté de nouvelles pertes. Dans ce contexte, la diminution du nombre d’entreprises qui restent pleinement intégrées aux structures officielles constitue un indicateur supplémentaire de fragilité.

L’économie informelle devient une concurrente du secteur déclaré

Le problème dépasse le nombre d’adhérents à une chambre professionnelle. Il concerne la frontière entre économie formelle et économie informelle. Une entreprise déclarée possède une existence juridique identifiable. Elle tient une comptabilité, paie des droits et peut être contrôlée. Elle doit aussi respecter des règles liées aux importations, à la sécurité des produits et au travail. L’activité informelle réduit ou contourne une partie de ces obligations. Elle peut prendre des formes très différentes. Certaines sont liées à de petites activités de survie. D’autres concernent des circuits commerciaux structurés capables de déplacer des volumes importants. Mettre toutes ces situations dans la même catégorie serait trompeur. Le petit vendeur qui tente de dégager un revenu et un réseau organisé d’importation non déclarée n’ont ni les mêmes moyens ni les mêmes effets économiques. Pourtant, leur développement répond en partie au même contexte : lorsque l’État fonctionne mal, le coût de la formalité augmente par rapport à ses avantages.

La crise libanaise a accentué ce mécanisme. Les entreprises ont dû continuer à payer leurs fournisseurs en devises alors que leurs clients perdaient une grande partie de leur pouvoir d’achat. Elles ont dû gérer plusieurs taux de change avant la stabilisation progressive du marché. Elles ont aussi fonctionné dans un environnement où le financement bancaire restait largement paralysé. Une entreprise enregistrée pouvait ainsi supporter les coûts de la formalité sans bénéficier des services normalement associés à un État et à un système financier fonctionnels. Dans le même temps, les activités opérant en dehors de certains circuits pouvaient réduire leurs charges. Cette asymétrie nourrit le sentiment de concurrence inéquitable rapporté par la presse du 8 septembre 2026. Le commerçant qui acquitte les droits de douane et les taxes ne compare plus seulement son prix avec celui d’un concurrent plus efficace. Il peut devoir affronter un produit dont une partie du coût fiscal a été évitée.

Cette situation crée un cercle difficile à rompre. Plus l’économie informelle progresse, plus les recettes de l’État diminuent. Moins l’État collecte de recettes, moins il dispose de moyens pour assurer ses fonctions. La faiblesse des contrôles favorise alors davantage l’informalité. Les entreprises formelles peuvent finir par considérer leur statut comme un désavantage. Certaines réduisent leurs activités déclarées. D’autres cessent de renouveler certaines inscriptions. Le risque n’est donc pas seulement fiscal. Il touche à la structure des incitations économiques. Un système devient durablement fragile lorsque respecter les règles coûte davantage que les contourner et que la probabilité de contrôle reste faible.

Une dépendance massive aux importations amplifie les pertes

La structure commerciale du Liban rend cette question particulièrement sensible. La presse libanaise du 8 septembre 2026 insiste sur la place dominante des importations dans le cycle économique et avance un poids supérieur à 90 % pour la partie de l’activité évoquée. Là encore, ce pourcentage doit être rapporté à la source qui l’avance et ne peut être appliqué indistinctement à l’ensemble du produit intérieur brut. Le constat général est toutefois incontestable : le Liban dépend fortement des biens importés pour répondre à la consommation intérieure. Alimentation, carburants, médicaments, véhicules, équipements, machines et nombreux produits de consommation proviennent largement de l’étranger. Les statistiques douanières publiées en septembre 2026 continuent d’ailleurs de suivre un commerce extérieur structurellement dominé par les entrées de marchandises.

Cette dépendance donne aux douanes un rôle économique et fiscal majeur. Lorsqu’une grande partie des produits consommés traverse la frontière, leur passage constitue un moment essentiel pour les identifier, les évaluer et percevoir les droits correspondants. Une marchandise qui entre par un circuit non déclaré crée plusieurs pertes. L’État peut perdre les droits de douane. Il peut également perdre la taxe sur la valeur ajoutée et une partie des recettes fiscales réalisées lors des étapes suivantes de la vente. La traçabilité du produit devient plus faible. Les statistiques commerciales deviennent également moins précises. À terme, l’administration dispose d’une vision incomplète de l’économie qu’elle doit réglementer.

La question n’est donc pas seulement de savoir combien l’État perd immédiatement à la frontière. Une importation non enregistrée peut continuer à produire des effets pendant tout son parcours commercial. Si le produit est vendu sans facture, une nouvelle partie de l’activité disparaît des comptes. Si le commerçant qui le distribue n’est pas correctement déclaré, les revenus générés peuvent aussi échapper à l’impôt. Une seule rupture dans la chaîne de traçabilité peut ainsi entraîner plusieurs pertes successives. Dans une économie très dépendante des importations, la multiplication de ces ruptures peut devenir considérable.

Le phénomène affecte aussi les statistiques. Pour conduire une politique économique, un gouvernement doit savoir ce qui entre dans le pays, ce qui est vendu et dans quels secteurs se concentre l’activité. Des données incomplètes compliquent les décisions sur les taxes, la protection des consommateurs ou les politiques industrielles. Elles rendent également plus difficile l’évaluation de la demande réelle en devises. L’économie informelle ne prive donc pas seulement le Trésor de recettes. Elle réduit la capacité de l’État à connaître son propre marché.

Le commerçant déclaré supporte un coût que son concurrent peut éviter

Pour le secteur formel, cette situation se traduit par une différence directe de prix. Un importateur qui respecte toutes les procédures intègre les droits, les taxes et les coûts administratifs dans son prix final. Il doit également financer la comptabilité et la conformité de son entreprise. Un concurrent qui évite une partie de ces dépenses dispose d’une marge supplémentaire. Il peut vendre moins cher tout en conservant une rentabilité comparable ou supérieure. Dans un pays où le pouvoir d’achat reste faible, quelques points de différence peuvent suffire à déplacer la demande. Le consommateur privilégie souvent le prix immédiat. Il n’a pas nécessairement les moyens de payer davantage pour un produit provenant d’un circuit parfaitement déclaré.

La conséquence peut sembler paradoxale. L’entreprise qui respecte les règles devient moins compétitive précisément parce qu’elle les respecte. À mesure que cette situation dure, elle peut être poussée à réduire ses propres déclarations pour survivre. L’informalité cesse alors d’être un secteur parallèle. Elle commence à contaminer le fonctionnement du secteur formel lui-même. Des entreprises peuvent conserver une structure légale tout en déplaçant une partie de leurs transactions vers des paiements ou des circuits moins traçables. La frontière entre les deux économies devient plus difficile à identifier.

Cette évolution représente aussi un problème pour les entreprises qui cherchent à exporter ou à obtenir des partenaires étrangers. Une société qui travaille avec des marchés extérieurs doit généralement fournir des documents, des factures et des certificats. Elle a besoin d’une traçabilité plus forte. Les chambres de commerce jouent précisément un rôle dans ce domaine, notamment pour les certificats d’origine. Une contraction durable de l’économie enregistrée peut donc réduire la capacité du pays à développer des entreprises capables de fonctionner selon les normes exigées par les marchés internationaux.

Le recul du formel fragilise directement les finances publiques

Le Liban tente parallèlement de reconstruire ses finances publiques. Cet objectif devient difficile si une part importante de l’activité échappe aux prélèvements. L’État peut augmenter les taux d’imposition sur les contribuables identifiés. Cette solution comporte toutefois une limite. Plus la pression se concentre sur un nombre réduit d’entreprises formelles, plus elle renforce leur désavantage face au secteur informel. Une politique fiscale efficace doit donc chercher à élargir l’assiette plutôt qu’à faire supporter l’essentiel de l’effort aux mêmes acteurs.

La modernisation des douanes constitue l’un des leviers possibles. Les statistiques publiées par les douanes libanaises le 3 septembre 2026 couvrent les mouvements mensuels d’importation et d’exportation jusqu’au 31 juillet. L’existence de ces données permet un suivi régulier du commerce déclaré. Elle ne mesure évidemment pas les marchandises qui échappent au système. C’est précisément là que se situe l’enjeu. L’amélioration des contrôles doit permettre de réduire la différence entre le commerce réel et celui que les administrations enregistrent.

Le contrôle des frontières ne suffit pas. Une marchandise peut entrer légalement puis être distribuée dans des circuits où la facturation devient partielle. La lutte contre l’informalité suppose donc une continuité entre douanes, administration fiscale et contrôle commercial. Elle exige également des procédures suffisamment simples pour ne pas encourager les entreprises à rester en dehors du système. Une administration trop lourde peut produire l’effet inverse de celui recherché. Les entreprises les plus petites ont rarement les moyens d’employer des équipes chargées uniquement des démarches réglementaires.

Formaliser sans étouffer les petites entreprises

Les autorités ont commencé à développer certains outils destinés aux petites et moyennes entreprises. Le Programme des Nations unies pour le développement, le 16 février 2026, annonçait avec le ministère de l’Économie et du Commerce le lancement du premier centre national d’assistance commerciale. Le dispositif vise à fournir des informations et des consultations aux microentreprises et aux petites et moyennes sociétés. Les chambres de commerce participent à son fonctionnement. L’objectif est notamment d’aider les entreprises à comprendre les procédures nécessaires pour travailler au Liban et à l’étranger.

Cette approche répond à une partie du problème. La formalisation ne peut pas reposer uniquement sur les sanctions. Une entreprise doit aussi avoir intérêt à rejoindre le système officiel. L’accès à des services, à des informations commerciales, aux certificats, aux marchés extérieurs et éventuellement au financement peut constituer cette incitation. Le défi libanais est de reconstruire cet échange. L’entreprise accepte des obligations fiscales et réglementaires lorsque l’État lui fournit en retour un cadre stable, des règles prévisibles et des services utiles.

La chute rapportée du nombre d’adhérents à la Chambre prend ici une signification particulière. Elle ne renvoie pas seulement au bilan des fermetures provoquées par la crise. Elle peut aussi être lue comme un indicateur de la valeur que les entreprises attribuent encore aux structures formelles. Si l’adhésion, l’enregistrement et la déclaration ne procurent plus suffisamment d’avantages, les acteurs économiques chercheront des solutions alternatives. Restaurer l’économie organisée suppose donc de rétablir la confiance dans les institutions qui l’encadrent.

Deux économies qui ne supportent pas les mêmes règles

La coexistence prolongée d’un secteur déclaré et d’un secteur largement informel risque enfin de créer deux économies. La première reste visible. Elle paie, déclare et apparaît dans les statistiques. Elle supporte directement les décisions fiscales prises par le gouvernement. La seconde reste plus difficile à mesurer. Elle répond souvent plus vite aux changements de prix et aux crises, mais contribue moins aux ressources collectives. Lorsque la seconde grandit au détriment de la première, les indicateurs officiels deviennent moins représentatifs de la réalité.

La baisse rapportée des adhérents de la Chambre de commerce de Beyrouth et du Mont-Liban doit être replacée dans ce cadre. Le passage avancé d’environ 14 000 à 8 000 adhérents représente une contraction de près de 43 % si les deux chiffres sont établis sur une base comparable. Une variation d’une telle ampleur dépasse une simple fluctuation administrative. Elle traduit soit des fermetures, soit des sorties du système, soit une combinaison des deux. Chacune de ces possibilités pose un problème différent à l’économie libanaise.

Les fermetures indiquent une destruction de capacités productives et commerciales. Les sorties du système signalent une progression de l’informalité. La combinaison des deux serait plus préoccupante encore : elle signifierait que l’économie organisée se contracte pendant qu’une partie de l’activité survivante devient moins visible. Dans une économie dépendante des importations et engagée dans une reconstruction budgétaire, cette transformation réduit la base sur laquelle l’État peut s’appuyer pour financer ses services et mesurer l’activité réelle.

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