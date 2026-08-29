Le Liban troisième de la Jones Cup féminine

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L’équipe féminine du Liban de basket-ball a terminé à la troisième place de la William Jones Cup, samedi 29 août à Taïwan, après avoir battu la Corée du Sud 78-66 lors de son dernier match. Rebecca Akl, capitaine des Cèdres, a terminé meilleure marqueuse libanaise de la rencontre avec 24 points, devant Morgan Jones, auteure de 17 points. Ce podium conclut une compétition de préparation intégrée au programme de la sélection en vue de la Coupe d’Asie féminine, prévue du 10 au 18 juin 2027 à Cebu, aux Philippines.

Le Liban bat la Corée du Sud 78-66

Le Liban avait besoin de terminer sa compétition sur une victoire pour consolider sa place sur le podium. Les joueuses de la sélection ont rempli leur objectif en dominant la Corée du Sud de douze points, 78-66, samedi lors de la dernière journée.

Rebecca Akl a joué un rôle majeur dans ce succès. La capitaine libanaise a inscrit 24 points, soit près du tiers du total de son équipe. Morgan Jones a ajouté 17 points, confirmant son importance offensive tout au long du tournoi taïwanais.

Cette victoire permet au Liban de terminer troisième d’une compétition réunissant six équipes. Outre la sélection libanaise, la Jones Cup féminine accueillait des formations représentant le Japon, la Corée du Sud et la Thaïlande, ainsi que deux équipes de Taïwan.

La compétition s’est déroulée du 26 au 29 août. Pour le Liban, elle constituait moins un objectif isolé qu’une étape dans la construction de l’équipe appelée à disputer les prochaines grandes échéances asiatiques.

Une entrée réussie contre Taïwan

La sélection libanaise avait commencé sa Jones Cup par une nette victoire contre Chinese Taipei White. Les Cèdres s’étaient imposées 74-57, soit un écart de 17 points, donnant immédiatement une indication sur leurs capacités offensives dans cette compétition.

Morgan Jones avait alors été la meilleure marqueuse libanaise avec 26 points. Rebecca Akl avait ajouté 15 points, le duo qui allait encore porter l’équipe lors du dernier match contre la Corée du Sud.

Le succès inaugural avait permis au Liban de prendre un bon départ avant de se mesurer à des adversaires asiatiques de niveaux et de styles différents. La sélection a notamment affronté le Japon, l’une des références du basket féminin continental.

Cette confrontation s’était révélée beaucoup plus difficile. Le Japon s’était largement imposé 108-58, mettant en évidence l’écart qui sépare encore le Liban des meilleures formations asiatiques. Pour le staff libanais, ce type de rencontre constitue précisément l’un des intérêts d’un tournoi de préparation comme la Jones Cup.

Rebecca Akl confirme son rôle de capitaine

La performance de Rebecca Akl contre la Corée du Sud constitue l’un des principaux enseignements de la dernière journée. Avec 24 points, la meneuse a assumé son rôle de capitaine au moment où le Liban cherchait à assurer sa troisième place.

Akl reste l’une des joueuses les plus expérimentées de la sélection. Son rôle ne se limite pas à la production offensive : elle constitue également l’un des principaux relais du staff sur le terrain et participe à l’organisation du jeu libanais.

Ses performances avec la sélection lors des compétitions internationales précédentes avaient déjà montré cette polyvalence. Lors du tournoi de préqualification à la Coupe du monde 2026 disputé à Kigali, elle avait notamment tourné à 14,3 points et 5,7 passes décisives par match, selon les statistiques de la FIBA.

À Taïwan, son association avec Morgan Jones a fourni au Liban une grande partie de sa puissance offensive. Les deux joueuses avaient cumulé 41 points lors du succès inaugural contre Chinese Taipei White. Elles en ont inscrit exactement autant, 41, contre la Corée du Sud samedi.

Morgan Jones, autre moteur offensif des Cèdres

Morgan Jones a également occupé une place importante pendant le tournoi. Ses 26 points contre Chinese Taipei Whiteavaient largement contribué au premier succès libanais. Elle a terminé la compétition avec 17 points contre les Sud-Coréennes.

Son profil apporte une dimension physique supplémentaire à la sélection. Jones mesure 1,88 mètre et évolue principalement sur les postes extérieurs, ce qui permet au staff de disposer d’une joueuse capable d’apporter à la fois de la taille et de la mobilité.

Son intégration dans l’effectif s’inscrit dans la recherche d’un groupe suffisamment compétitif pour affronter les meilleures sélections asiatiques. La Jones Cup permet notamment au staff de tester les complémentarités entre les joueuses avant les échéances officielles.

Autour d’Akl et Jones, l’effectif comprend notamment Zena Elias, Maria Ghaleb, Nour Labban, Tina Raffoul, Reem El-Ghali, Elissa Abou Jaoude, Perla Bou Nasr, Amar Mansour, Syrita Faraj et Lyn Abi Mosleh.

Une troisième place qui sert surtout la préparation

Le podium obtenu à Taïwan représente un résultat positif, mais la Fédération libanaise inscrit cette participation dans un objectif plus large. La Jones Cup est une compétition amicale et son principal intérêt réside dans la préparation internationale qu’elle offre.

La sélection libanaise est dirigée par la technicienne grecque Eleni Kafogianni. Elle est assistée notamment par Karl Abou Khalil et Leila Fares. Tamara Khalil dirigeait la délégation présente à Taïwan.

Le staff dispose désormais de plusieurs rencontres supplémentaires pour évaluer son groupe. Les écarts importants constatés au cours de la compétition, entre la victoire de 17 points contre Chinese Taipei White et la lourde défaite contre le Japon, fournissent des indications sur les domaines dans lesquels l’équipe doit encore progresser.

Le succès contre la Corée du Sud offre néanmoins une sortie positive. Battre une formation sud-coréenne de douze points permet au Liban de terminer son déplacement avec un résultat significatif avant de poursuivre sa préparation.

Objectif Cebu en juin 2027

La véritable échéance se situe désormais en juin 2027. La Fédération libanaise prépare la sélection pour la Coupe d’Asie féminine, qui doit se dérouler à Cebu, aux Philippines, du 10 au 18 juin.

Cette compétition placera le Liban face à un niveau d’exigence supérieur à celui d’un tournoi amical. Le basket féminin asiatique compte plusieurs sélections de premier plan mondial, notamment le Japon, la Chine et l’Australie.

La confrontation avec le Japon à la Jones Cup a d’ailleurs donné un aperçu de ce niveau. La défaite 108-58 rappelle l’ampleur du travail qui reste à accomplir pour réduire l’écart avec l’élite continentale.

Le podium taïwanais ne doit donc pas masquer les enseignements sportifs du tournoi. Le Liban a montré sa capacité à battre plusieurs adversaires asiatiques, mais aussi ses difficultés lorsqu’il affronte une formation appartenant au premier échelon continental.

La préparation doit permettre de travailler sur cette différence avant Cebu. Les prochains rassemblements serviront notamment à stabiliser la rotation, développer les automatismes et définir le groupe qui disputera la compétition asiatique.

Un podium pour conclure quatre jours à Taïwan

La troisième place donne néanmoins une valeur sportive au déplacement. Le Liban ne s’est pas contenté d’accumuler des rencontres de préparation : il repart de Taïwan avec un podium et une victoire lors de son dernier match.

Le succès 78-66 contre la Corée du Sud apporte également une continuité au travail engagé par la Fédération autour de la sélection féminine. L’objectif consiste désormais à multiplier les confrontations internationales avant la Coupe d’Asie afin d’éviter d’aborder le tournoi de Cebu sans références récentes face aux formations du continent.

La Jones Cup aura ainsi permis de mesurer les deux visages de la sélection. Face à Chinese Taipei White et à la Corée du Sud, le Liban a montré qu’il pouvait imposer son jeu et s’appuyer sur plusieurs individualités capables de marquer. Face au Japon, il a mesuré la distance qui le sépare encore des meilleures nations asiatiques.

Samedi, la dernière image du tournoi reste toutefois celle d’une victoire. Avec les 24 points de Rebecca Akl et les 17 de Morgan Jones, le Liban a dominé la Corée du Sud 78-66 et quitté Taïwan à la troisième place, avec désormais moins de dix mois pour transformer cette préparation en progression avant la Coupe d’Asie de Cebu.

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