Netanyahu, les élections israéliennes et l’hypothèse d’une escalade calculée au Liban-Sud

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Le Liban-Sud entre dans le calendrier électoral israélien

À moins de deux mois des élections israéliennes du 27 octobre, la situation au Liban-Sud prend une dimension politique particulière. Benjamin Netanyahu cherche à conserver le pouvoir dans un scrutin où sa majorité reste incertaine. Dans le même temps, l’armée israélienne intensifie ses opérations au Liban. Elle affirme avoir pris le contrôle opérationnel d’Ali al-Taher. Les frappes se multiplient autour de Nabatiyeh. Cette simultanéité nourrit l’hypothèse d’un lien entre les impératifs militaires et le calendrier électoral. Aucun élément disponible ne permet pourtant d’affirmer que Benjamin Netanyahu a ordonné une escalade dans le but de renforcer sa campagne. En revanche, plusieurs sources font apparaître les élections comme un facteur qui pèse sur les calculs israéliens. Reuters, le 3 septembre 2026, rapporte que l’ancien général libanais Hassan Jouni estime qu’une victoire à Ali al-Taher pourrait constituer un succès important pour le gouvernement israélien avant le scrutin. Il souligne cependant le risque politique représenté par de lourdes pertes militaires. Ce double enjeu permet de comprendre une partie de la stratégie actuelle. Netanyahu peut tirer profit d’un succès présenté comme une amélioration de la sécurité du nord d’Israël. Il doit, dans le même temps, éviter qu’une opération coûteuse ne produise l’effet inverse. La bataille du Liban-Sud se déroule donc dans un contexte où le résultat militaire possède une valeur politique intérieure évidente, même si cette valeur ne suffit pas à établir une motivation électorale directe.

Associated Press, le 3 septembre 2026, décrit précisément les difficultés électorales auxquelles Netanyahu est confronté. Le danger ne vient pas uniquement de l’opposition. Il vient aussi de la fragmentation de son propre camp. Plusieurs petites formations de droite favorables au Premier ministre risquent de se présenter séparément. Certaines pourraient ne pas atteindre le seuil nécessaire pour entrer au Parlement. Les voix obtenues seraient alors perdues pour le bloc de Netanyahu. Cette mécanique avait déjà contribué à sa perte du pouvoir en 2021. Le Premier ministre cherche donc à maintenir une coalition capable d’obtenir une majorité. Dans ce contexte, la sécurité reste un élément central de son discours politique. Les guerres menées contre le Hamas, le Hezbollah et l’Iran occupent une place importante dans le bilan qu’il présente aux électeurs. Une réussite militaire au Liban peut ainsi être intégrée à un récit plus large. Celui-ci consiste à montrer qu’Israël a repoussé les menaces loin de ses frontières et restauré une capacité de dissuasion. Mais cette stratégie comporte une limite. Une guerre qui s’enlise ou provoque de nouvelles pertes peut aussi nourrir les critiques contre le gouvernement. Le calcul politique ne pousse donc pas automatiquement vers une escalade maximale. Il peut, au contraire, favoriser des opérations limitées offrant des résultats visibles sans engagement terrestre trop coûteux.

Ali al-Taher, un succès militaire qui peut devenir un argument politique

La bataille d’Ali al-Taher illustre cette logique. Reuters, le 3 septembre 2026, décrit cette hauteur de près de 600 mètres comme une position stratégique située à environ quinze kilomètres de la frontière. Elle domine plusieurs axes du Liban-Sud et relie les secteurs méridionaux à Iqlim al-Tuffah. Israël affirme également qu’elle abrite des installations souterraines du Hezbollah. Sa prise peut donc être présentée à l’opinion israélienne comme un résultat concret. Elle offre une image simple : une position utilisée pour menacer le nord d’Israël serait désormais sous contrôle israélien. Cette présentation s’inscrit directement dans le discours de sécurité du gouvernement. Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a lié la prise d’Ali al-Taher au désarmement du Hezbollah et à la protection des habitants de Galilée. Al Jazeera, le 5 septembre 2026, rapporte qu’il a présenté cette opération comme une étape importante vers cet objectif. La formulation place clairement la bataille dans une stratégie destinée à l’opinion publique israélienne autant qu’au Hezbollah et au gouvernement libanais. Le contrôle de la hauteur devient ainsi une preuve de détermination. Il peut aussi être présenté comme la conséquence d’une politique refusant tout retrait tant que la menace du Hezbollah demeure.

La réalité du terrain est pourtant plus nuancée. Reuters, le 4 septembre 2026, rapporte qu’un responsable militaire libanais ne pouvait pas confirmer l’étendue exacte de la présence israélienne dans les tunnels. Selon lui, Israël contrôlait les entrées sud et surveillait les accès nord par drones. Associated Press, le 5 septembre 2026, souligne également que la portée du « contrôle opérationnel » revendiqué par Israël reste difficile à établir. Cette différence entre réalité militaire et présentation politique est importante. Un gouvernement en campagne n’a pas besoin d’une occupation complète pour revendiquer une victoire. Il lui suffit de pouvoir présenter une opération comme un changement du rapport de force. Pour Netanyahu, Ali al-Taher offre précisément cette possibilité. La hauteur est identifiable. Sa valeur stratégique est reconnue. Elle est directement liée aux capacités du Hezbollah. Sa prise annoncée peut donc être intégrée au bilan sécuritaire du Premier ministre. Toutefois, une nouvelle progression pourrait modifier le calcul. Plus les forces israéliennes avancent, plus elles s’exposent. Reuters, le 3 septembre 2026, rapporte que Hassan Jouni relie la prudence israélienne au risque de pertes avant les élections. L’intérêt électoral d’une victoire peut ainsi pousser à l’action, tandis que le risque électoral des pertes peut freiner une offensive plus profonde.

Une campagne construite autour de la sécurité

La situation politique israélienne donne un poids supplémentaire à ces arbitrages. Associated Press, le 3 septembre 2026, indique que Netanyahu cherche à convaincre les petites formations de droite de s’unir avant le scrutin. Le système électoral israélien rend cette question essentielle. Une formation doit obtenir au moins 3,25 % des voix pour entrer au Parlement. Si plusieurs listes favorables au Premier ministre restent sous ce seuil, Netanyahu peut perdre une majorité même si la droite recueille globalement davantage de voix. La bataille électorale se joue donc autant sur la mobilisation du camp nationaliste que sur la confrontation avec l’opposition. Dans ce cadre, le discours sécuritaire permet de rappeler aux électeurs de droite les enjeux qui les rapprochent. Netanyahu met en avant la défense d’Israël, le refus d’un État palestinien et la lutte contre les adversaires régionaux. Les opérations militaires peuvent renforcer ce récit lorsqu’elles donnent l’image d’une initiative maîtrisée. Elles deviennent plus problématiques lorsqu’elles révèlent une incapacité à atteindre les objectifs annoncés.

Al Jazeera, le 6 septembre 2026, rapporte que les sondages récents placent le bloc d’opposition devant la coalition de Netanyahu. Le Premier ministre aborde donc le scrutin dans une position qui ne lui garantit pas la victoire. Sa longévité politique repose en grande partie sur son image de dirigeant capable de gérer les questions de sécurité. Or cette image a été profondément mise à l’épreuve depuis les attaques du 7 octobre 2023 et les guerres qui ont suivi. La campagne de 2026 se déroule ainsi sur un terrain paradoxal. Netanyahu peut mettre en avant les opérations contre le Hamas, le Hezbollah et l’Iran comme preuve de sa détermination. Ses adversaires peuvent, à l’inverse, lui reprocher les échecs qui ont précédé ces conflits ou leur durée. Dans ce contexte, une opération réussie au Liban-Sud peut servir le gouvernement. Une extension incontrôlée pourrait lui nuire. L’hypothèse d’une escalade calculée repose précisément sur cette frontière. Il ne s’agirait pas nécessairement de provoquer une guerre générale. Il pourrait plutôt s’agir de maintenir une pression militaire assez forte pour produire des résultats visibles, tout en limitant le risque de pertes israéliennes importantes.

La Galilée au cœur de l’équation électorale

Le Liban-Sud possède également une dimension électorale particulière en raison de la situation du nord d’Israël. La protection des habitants de Galilée est devenue un objectif politique majeur depuis le début des affrontements avec le Hezbollah. Les évacuations, les tirs et la longue interruption de la vie quotidienne ont créé une forte attente envers le gouvernement. Al Jazeera, le 5 septembre 2026, cite l’analyste israélien Ori Goldberg, qui estime que Netanyahu a une dette électorale envers les habitants du nord. Cette appréciation aide à comprendre la valeur politique d’une position comme Ali al-Taher. Si le gouvernement peut convaincre les électeurs que la menace a été repoussée, il peut présenter sa stratégie comme efficace. Si les tirs reprennent ou si le Hezbollah conserve une capacité d’action visible, cette promesse devient plus difficile à défendre.

La politique israélienne au Liban ne peut toutefois pas être expliquée uniquement par les élections. Israël affirme poursuivre un objectif stratégique qui dépasse le scrutin : empêcher le Hezbollah de reconstruire une capacité militaire menaçant ses localités du nord. Cette préoccupation existait avant l’ouverture de la campagne et continuera après le 27 octobre. Réduire toutes les opérations à un calcul électoral produirait donc une lecture trop simple. Le calendrier peut influencer le rythme, la présentation et le niveau de risque accepté. Il ne crée pas à lui seul les objectifs militaires. Cette distinction apparaît dans les déclarations israéliennes. Israel Katz lie le maintien des forces au Liban au désarmement du Hezbollah. Cette exigence est plus large qu’un besoin de campagne. Elle touche au futur rapport de force entre Israël, le Hezbollah et l’État libanais. Mais la proximité des élections donne au gouvernement une incitation supplémentaire à montrer des résultats avant le vote. Le militaire et l’électoral peuvent donc se renforcer sans se confondre.

Une escalade qui reste maîtrisée tant que les pertes le permettent

Les frappes des derniers jours illustrent la possibilité d’une pression accrue sans offensive terrestre massive. Reuters, le 7 septembre 2026, rapporte qu’au moins douze personnes ont été tuées à Kfar Rumman, dont deux enfants. Une frappe a touché un immeuble résidentiel. Une autre attaque a tué un secouriste. Associated Press, le 8 septembre 2026, indique que l’armée israélienne a présenté ces opérations comme une réponse à des attaques de drones contre ses soldats et comme des frappes contre des membres du Hezbollah. Ces opérations interviennent quelques jours après l’annonce du contrôle d’Ali al-Taher. Elles montrent que l’activité militaire ne s’est pas arrêtée après le succès revendiqué sur la hauteur. Au contraire, la pression s’est déplacée vers son environnement immédiat et vers le district de Nabatiyeh.

Pour Netanyahu, ce type d’opération présente un profil politique différent d’une offensive terrestre profonde. Les frappes aériennes et les drones limitent l’exposition directe des soldats israéliens. Elles permettent également au gouvernement de montrer qu’il répond rapidement aux attaques du Hezbollah. Le coût humain est alors surtout supporté du côté libanais, tandis que le risque politique intérieur dépend davantage de la réaction du Hezbollah. Une riposte capable de tuer plusieurs soldats ou de frapper des villes israéliennes pourrait changer cette équation. Le gouvernement serait alors confronté au choix entre une escalade supplémentaire et le risque d’apparaître faible. C’est l’une des limites d’une stratégie de pression contrôlée. Une opération peut être décidée avec un objectif limité, puis produire une réaction qui impose un autre niveau d’engagement. Le Liban-Sud offre de nombreux précédents de ce mécanisme. À l’approche des élections, la marge entre démonstration de force et engrenage militaire devient donc particulièrement étroite.

Le calendrier électoral peut aussi pousser Netanyahu à la prudence

L’idée d’une escalade électorale ne doit pas masquer le scénario inverse. Netanyahu peut avoir intérêt à éviter une guerre plus large avant le 27 octobre. Reuters, le 3 septembre 2026, souligne précisément le risque représenté par des pertes militaires israéliennes lors d’une attaque contre Ali al-Taher. Une opération terrestre vers Nabatiyeh ou Iqlim al-Tuffah serait encore plus complexe. Elle exposerait davantage les forces israéliennes et pourrait entraîner des combats prolongés. Une telle situation serait difficile à contrôler politiquement pendant une campagne électorale. Les images de soldats tués, les nouvelles mobilisations et une reprise massive des tirs sur le nord pourraient affaiblir le récit d’une sécurité restaurée.

Cette contrainte peut expliquer une préférence pour des opérations donnant un avantage militaire sans engager une progression trop profonde. La prise de hauteurs, la destruction d’infrastructures, les frappes aériennes et la surveillance par drones répondent mieux à cette logique. Elles permettent de maintenir l’initiative et de revendiquer des résultats. Elles limitent aussi les risques immédiats pour les forces au sol. Dans cette lecture, les élections ne pousseraient pas Netanyahu vers une guerre totale. Elles favoriseraient plutôt une escalade sélective. Le gouvernement aurait intérêt à maintenir la pression sur le Hezbollah tout en évitant le niveau de pertes qui transformerait le Liban en problème électoral. Cette hypothèse reste analytique. Aucun document ou ordre public ne permet d’établir qu’une telle stratégie a été formellement adoptée.

Le blocage diplomatique laisse davantage de place au rapport de force

La faiblesse des progrès diplomatiques augmente cependant la place du militaire. Reuters, le 1er septembre 2026, rapporte qu’un haut diplomate occidental voit peu de chances d’avancée importante avant les élections israéliennes de la fin octobre. Plus de dix pays européens se disent prêts à contribuer à une mission destinée à soutenir et former l’armée libanaise. Cette initiative doit aider l’État à étendre son autorité et s’inscrit dans le dossier du désarmement du Hezbollah. Pourtant, le calendrier politique israélien ralentit les perspectives d’accord. Si les décisions importantes sont repoussées après le scrutin, les semaines qui précèdent peuvent devenir une période de gestion militaire du statu quo.

Ce blocage crée une situation favorable à la consolidation des positions existantes. Israël peut chercher à améliorer son rapport de force avant une nouvelle phase de négociations. Ali al-Taher prend alors une valeur supplémentaire. Une position conquise avant le scrutin reste un atout après celui-ci. Associated Press, le 5 septembre 2026, cite le chercheur Nasser Khdour, qui estime que le contrôle de la hauteur renforce Israël dans les futures discussions sur un retrait. La logique militaire rejoint ici la logique diplomatique. Obtenir davantage de terrain ou réduire les capacités du Hezbollah avant une négociation peut permettre de réclamer davantage en échange d’un retrait. Le calendrier électoral peut accélérer cette recherche d’avantages sans être nécessairement son origine.

Une hypothèse politique que les faits ne permettent pas encore de transformer en certitude

Les positions publiques libanaises montrent que le soupçon d’un calcul électoral existe déjà. Associated Press, le 5 septembre 2026, rapporte que le vice-Premier ministre Tarek Mitri a déclaré que l’armée libanaise était prête à prendre le contrôle d’Ali al-Taher. Il a estimé que le problème venait de la position israélienne et évoqué les considérations politiques liées aux élections. Cette accusation place directement le calendrier israélien dans le débat libanais. Elle ne constitue toutefois pas une preuve des intentions de Netanyahu. Elle reflète l’analyse d’un responsable du gouvernement de Nawaf Salam confronté au maintien des opérations israéliennes malgré les dispositifs négociés.

Al Jazeera, le 5 septembre 2026, rapporte une analyse encore plus directe d’Ahron Bregman, spécialiste israélien des questions de sécurité. Selon lui, la situation au Liban peut devenir importante pour Netanyahu à l’approche d’un scrutin où les sondages lui sont défavorables. Cette lecture rejoint celle d’autres observateurs sur l’importance politique de la sécurité. Elle doit néanmoins être confrontée aux contraintes militaires. Une escalade utile électoralement suppose qu’elle reste contrôlable. Elle doit produire des résultats visibles, éviter de lourdes pertes israéliennes et ne pas déclencher une riposte régionale incontrôlée. Ces trois conditions ne dépendent pas uniquement de Netanyahu. Elles dépendent aussi du Hezbollah, de l’Iran, des États-Unis et de la dynamique des combats.

Les prochaines semaines placent donc le Liban-Sud dans une période particulièrement sensible. Les élections israéliennes sont prévues le 27 octobre 2026. Reuters, le 1er septembre 2026, indique que certains diplomates occidentaux n’attendent pas de progrès majeur avant ce rendez-vous. Dans cet intervalle, Israël dispose d’un avantage nouveau autour d’Ali al-Taher et poursuit ses frappes dans le district de Nabatiyeh. Le Hezbollah conserve des capacités de riposte et refuse un désarmement général au nord du Litani. L’armée libanaise cherche, pour sa part, à étendre son autorité dans les zones concernées par les accords. Cette configuration laisse une large place aux opérations limitées et aux démonstrations de force. Chaque succès peut être exploité politiquement en Israël. Chaque perte peut également modifier le calcul électoral. Le calendrier ne prouve pas l’existence d’une guerre conçue pour les urnes. Il ajoute cependant une variable intérieure à toutes les décisions prises sur un front où la frontière entre pression contrôlée et nouvelle escalade reste étroite.

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