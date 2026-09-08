Yves Brunier, l’interprète de Casimir, est mort, une génération de l’île aux enfants jusqu’au village dans les nuages en deuil.

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Le marionnettiste, auteur et comédien français Yves Brunier, qui avait donné vie à Casimir dans L’Île aux enfants, est mort à l’âge de 83 ans. Avec Christophe Izard, il avait façonné l’un des personnages les plus populaires de la télévision jeunesse française. Son dinosaure orange avait aussi franchi les frontières de l’écran : dans les années 1980, Casimir s’était rendu à plusieurs reprises au Liban pour rencontrer des enfants confrontés à la guerre civile.

Yves Brunier, l’homme derrière Casimir

Yves Brunier restera d’abord associé à une silhouette immédiatement reconnaissable : celle de Casimir, le grand dinosaure orange au ventre rond, personnage central de L’Île aux enfants. Le marionnettiste ne se contentait pas de manipuler la créature. Il se glissait dans son costume, lui donnait ses gestes, son rythme et une présence qui devait beaucoup à son travail corporel.

Né à Lyon en 1943, Yves Brunier s’était orienté vers les arts appliqués avant de se spécialiser dans l’univers des marionnettes. Au début des années 1970, Christophe Izard préparait pour la télévision française un programme destiné aux enfants, inspiré dans son principe par Sesame Street. Il sollicita Brunier pour imaginer un personnage susceptible d’habiter ce nouvel univers.

Le projet passa par plusieurs étapes avant de devenir Casimir. Le personnage fut finalement conçu comme un « monstre gentil », coloré, maladroit, gourmand et proche des enfants. Brunier participa directement à cette création avec Christophe Izard. Il en devint ensuite l’interprète principal à l’écran.

L’Île aux enfants apparaît en 1974 sur la troisième chaîne de l’ORTF, avant de s’installer durablement sur TF1. Pendant huit ans, jusqu’en 1982, Yves Brunier incarne Casimir au fil de centaines d’émissions. Le programme entre rapidement dans les habitudes des familles françaises et marque une génération de téléspectateurs.

Huit années dans le costume du « monstre gentil »

Casimir repose sur un équilibre simple. Le personnage parle aux enfants sans chercher à imiter les adultes. Il se trompe, s’enthousiasme, boude parfois et transforme les situations ordinaires en jeu. Sa gourmandise devient l’un de ses traits les plus connus avec le « gloubi-boulga », mélange improbable dont le nom dépasse ensuite le cadre de l’émission.

Pour Yves Brunier, la réussite du personnage tenait aussi à sa dimension physique. À l’intérieur du costume, lourd et encombrant, le marionnettiste devait créer une gestuelle lisible sans pouvoir compter sur les expressions d’un visage humain. Chaque déplacement, inclinaison ou mouvement des bras participait donc au caractère de Casimir.

En 2024, à l’occasion du cinquantième anniversaire de Casimir, la presse française rappelait qu’Yves Brunier avait assuré l’interprétation du personnage sans manquer un jour de tournage entre 1974 et 1982. Cette continuité avait contribué à donner au héros une gestuelle stable et immédiatement identifiable. Derrière une apparente simplicité se trouvait un travail exigeant : faire vivre un costume intégral, jouer avec les autres comédiens et conserver suffisamment de précision pour que les jeunes téléspectateurs oublient la présence de l’interprète. Brunier avait ainsi fait de Casimir un personnage de jeu autant qu’une marionnette, capable d’occuper l’espace comme un acteur à part entière.

Cette incarnation explique en partie la longévité du personnage après l’arrêt de L’Île aux enfants. Casimir a connu de nouvelles apparitions, des spectacles, des émissions et des rendez-vous nostalgiques. Il est resté attaché à l’enfance des années 1970 et 1980 tout en étant transmis à d’autres générations.

Casimir au Liban auprès des enfants de la guerre

Au Liban, Casimir occupe aussi une place particulière dans certains souvenirs de la guerre civile. Dans les années 1980, alors que les enfants vivaient au rythme des bombardements, des déplacements et des fermetures d’écoles, le personnage s’est rendu à plusieurs reprises dans le pays pour aller à leur rencontre.

Ces visites donnaient au dinosaure orange une dimension différente de celle de la télévision. Casimir n’était plus seulement le héros d’un programme français regardé depuis un salon. Il devenait une présence familière apportée à des enfants dont le quotidien était profondément perturbé par la guerre.

Le Liban traversait alors l’une des périodes les plus violentes de son histoire contemporaine. La guerre civile, commencée en 1975, avait fragmenté le pays et transformé la vie des familles. Beyrouth était divisée, les combats se succédaient et de nombreux enfants grandissaient dans un environnement marqué par l’insécurité.

Dans ce contexte, la venue d’un personnage destiné à faire rire avait une portée particulière. Ces déplacements ne pouvaient évidemment pas effacer la violence du conflit. Ils offraient cependant un moment de spectacle et de normalité à un jeune public exposé à une réalité qui n’avait rien de celle de « l’île » joyeuse imaginée pour la télévision.

Le souvenir de ces visites illustre aussi l’audience qu’avaient alors les programmes français au Liban. La télévision, les émissions jeunesse et les personnages populaires circulaient largement dans un pays où la langue française conservait une forte présence culturelle. Casimir pouvait ainsi être reconnu immédiatement par une partie des enfants libanais.

La disparition d’Yves Brunier ravive donc au Liban une mémoire différente de celle qui domine en France. Pour le public français, son nom renvoie d’abord aux fins d’après-midi devant L’Île aux enfants. Pour des Libanais ayant grandi pendant les années de guerre, Casimir peut également évoquer ces parenthèses inattendues au milieu d’une enfance bouleversée.

Une carrière consacrée aux marionnettes

Yves Brunier n’a pas limité son parcours au seul dinosaure orange. Marionnettiste de métier, il a créé ou interprété d’autres personnages pour la télévision et le spectacle. Son travail s’inscrivait dans une tradition où le manipulateur reste souvent invisible tandis que la créature devient célèbre.

Cette discrétion contrastait avec l’immense popularité de Casimir. Le public connaissait le personnage, ses habitudes et ses expressions bien davantage que l’homme placé à l’intérieur du costume. Brunier avait pourtant contribué à définir l’essentiel de son identité visuelle et corporelle.

En janvier 2010, Yves Brunier avait été nommé chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres, reconnaissance officielle d’un parcours consacré à la création et aux marionnettes. Quatorze ans plus tard, en 2024, les cinquante ans de Casimir avaient rappelé la persistance de son succès et la place du personnage dans la mémoire populaire.

La mort d’Yves Brunier intervient après celle de Christophe Izard, disparu en 2022 à l’âge de 85 ans. Les deux hommes avaient ensemble donné naissance au personnage en 1974. Leur création leur a survécu, portée par les archives télévisées, les rediffusions, les spectacles et le souvenir de ceux qui l’ont rencontrée enfant.

Au Liban, cette histoire conserve enfin une image singulière : celle d’un grand dinosaure orange venu, à plusieurs reprises dans les années 1980, retrouver des enfants au cœur d’un pays en guerre. Plus de quarante ans après ces visites, la disparition de celui qui se cachait dans le costume redonne à ces rencontres la valeur d’un fragment de mémoire de la guerre civile libanaise.

Références et liens

Éléments biographiques et histoire de Casimir : archives consacrées à Yves Brunier et à L’Île aux enfants.

Cinquantenaire de Casimir et interprétation d’Yves Brunier entre 1974 et 1982 : presse française, septembre 2024.

Contexte historique concernant les enfants libanais pendant la guerre civile : documents et archives sur le Liban des années 1980.

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