De la justice au Liban-Sud : ce que Gérald Darmanin est venu porter à Beyrouth

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Une visite judiciaire qui prend rapidement une dimension politique

Gérald Darmanin était officiellement attendu à Beyrouth pour parler de justice. Pourtant, son déplacement des 6 et 7 septembre 2026 a rapidement dépassé ce cadre. Le ministre français de la Justice a rencontré le président Joseph Aoun, le Premier ministre Nawaf Salam et le président du Parlement Nabih Berri. Il a également travaillé avec son homologue libanais Adel Nassar. Anadolu, le 6 septembre 2026, rapporte que Darmanin avait présenté son déplacement comme une mission destinée à développer la coopération judiciaire et à soutenir les réformes libanaises. Le ministre français avait cité plusieurs domaines précis. Il avait notamment évoqué la lutte contre la délinquance économique et financière, la lutte contre le terrorisme, les affaires civiles et la formation des professionnels du droit. Il inscrivait aussi sa visite dans la continuité de l’action menée par le président français Emmanuel Macron en faveur du Liban. Le programme annoncé prévoyait des rencontres avec les trois principaux responsables institutionnels libanais. Cette organisation donnait déjà au déplacement une portée plus large que celle d’une simple réunion entre deux ministères. Les entretiens du 7 septembre ont confirmé cette dimension. La situation au Liban-Sud, les attaques israéliennes, l’avenir de la présence internationale et le soutien à l’armée libanaise ont rejoint l’agenda judiciaire. La France a ainsi utilisé une visite ministérielle sectorielle pour maintenir un dialogue politique avec l’ensemble des pôles du pouvoir libanais.

La première annonce concrète est venue de la coopération entre les ministères de la Justice. LBCI, le 7 septembre 2026, rapporte qu’Adel Nassar et Gérald Darmanin ont signé à Beyrouth un accord de coopération judiciaire entre le Liban et la France. Le texte vise à renforcer les relations et la coordination entre les deux ministères. Darmanin a réaffirmé à cette occasion le soutien français à la souveraineté et à la stabilité du Liban. Nassar a, pour sa part, souligné l’appui français accordé à son pays. La signature donne une dimension opérationnelle à une relation déjà nourrie par plusieurs échanges. Anadolu, le 6 septembre 2026, rappelait que la visite de Darmanin intervenait après deux déplacements d’Adel Nassar à Paris. Le dispositif ne part donc pas de zéro. Il cherche à transformer les contacts politiques en coopération administrative et judiciaire plus régulière. Pour Paris, les enjeux sont multiples. Les dossiers financiers occupent une place importante dans les relations entre les deux pays. La lutte contre le terrorisme constitue un autre champ ancien de coopération. La formation des magistrats et des professionnels du droit complète cet ensemble. Derrière ces dossiers techniques apparaît cependant une priorité politique française : renforcer les institutions libanaises afin que l’État puisse exercer davantage ses fonctions. La justice devient ainsi l’un des instruments de la politique française au Liban.

Les réformes judiciaires placées au cœur du soutien français

Le discours de Gérald Darmanin à Beyrouth a associé les réformes judiciaires à la souveraineté du Liban. Anadolu, le 7 septembre 2026, rapporte que le ministre français a assuré à Joseph Aoun que le Liban pouvait continuer à compter sur la France. Darmanin a salué les réformes réalisées par les autorités libanaises. Il a notamment mis en avant l’abolition de la peine de mort. Il a aussi promis la poursuite de la coopération avec le ministère libanais de la Justice. Pour le responsable français, la réforme ne constitue donc pas seulement un chantier technique. Elle participe à la capacité de l’État à exercer son autorité. Cette lecture rejoint la ligne française défendue depuis plusieurs années. Paris associe son soutien politique et financier au redressement des institutions. La visite de Darmanin a permis d’appliquer ce principe au secteur judiciaire. Le message adressé au pouvoir libanais reste positif, mais il contient également une exigence. La France salue les mesures déjà prises tout en attendant la poursuite du processus. La question de l’indépendance de la justice a ainsi figuré parmi les sujets discutés avec Nawaf Salam. La présidence du Conseil, le 7 septembre 2026, indique que l’entretien a porté sur le soutien aux réformes judiciaires et sur le renforcement de l’indépendance du pouvoir judiciaire. Le gouvernement de Nawaf Salam se trouve donc encouragé à poursuivre un chantier présenté par Paris comme une composante de la reconstruction institutionnelle.

Cette coopération intervient alors que plusieurs affaires sensibles continuent de peser sur la justice libanaise. La France dispose elle-même d’intérêts judiciaires directs au Liban. Des ressortissants français ont été victimes de l’explosion du port de Beyrouth du 4 août 2020. Paris suit également des dossiers liés à la criminalité financière et au terrorisme. La coopération entre les deux ministères peut faciliter les échanges d’informations et l’assistance entre autorités judiciaires. Elle peut aussi renforcer la formation et les capacités techniques. Le choix de Darmanin d’insister sur la délinquance économique et financière n’est donc pas anodin. Le Liban tente toujours de sortir d’une crise financière qui a révélé les faiblesses de ses mécanismes de contrôle et de responsabilité. Dans ce contexte, la réforme de la justice est directement liée à la confiance dans les institutions. Elle concerne aussi la capacité du pays à traiter les dossiers financiers complexes. La visite française place ainsi la justice dans un ensemble plus large qui comprend souveraineté, réforme et crédibilité de l’État. Ce lien explique pourquoi le déplacement a pu passer naturellement des questions judiciaires aux enjeux politiques et sécuritaires.

À Baabda, le Liban-Sud s’impose dans l’agenda

La rencontre avec Joseph Aoun a marqué le basculement le plus clair vers la diplomatie. MTV Lebanon, le 7 septembre 2026, rapporte que le président a consacré une partie importante de son entretien avec Darmanin à l’escalade israélienne au Liban-Sud. Joseph Aoun a dénoncé les attaques, les morts parmi les civils et les destructions. Il a estimé que ces opérations menaçaient le processus engagé autour de l’accord-cadre. Pour le président libanais, elles compromettent aussi les efforts destinés à stopper l’escalade. Cette déclaration intervient dans une période de forte tension militaire au Sud. La bataille autour d’Ali al-Taher et les frappes contre plusieurs localités ont replacé le risque d’une extension du conflit au centre des préoccupations. La présence d’un ministre français à Baabda a donc offert au président une occasion de transmettre directement ce message à Paris. La France reste l’un des partenaires européens les plus engagés dans le dossier libanais. Elle possède également des troupes au sein de la Finul et entretient des contacts avec les principaux acteurs régionaux. Le contenu de l’entretien montre ainsi que Darmanin n’a pas été reçu uniquement en sa qualité de garde des Sceaux. Il a aussi servi de relais politique avec Emmanuel Macron et le gouvernement français.

Joseph Aoun a également réaffirmé devant Darmanin son choix de la voie diplomatique. Al-Sharq, le 7 septembre 2026, rapporte que le président libanais a insisté sur la nécessité pour Israël de respecter l’accord-cadre. Il a rappelé que ce texte avait bénéficié d’un soutien arabe et européen et avait été signé sous parrainage américain. Cette référence place la France dans un dispositif international plus large. Paris n’est pas le médiateur unique entre le Liban et Israël. Les États-Unis conservent un rôle déterminant. La France cherche toutefois à préserver une capacité d’action propre, notamment sur la question de la sécurité du Sud et du soutien aux institutions libanaises. Le message de Joseph Aoun vise précisément cette fonction. Beyrouth souhaite mobiliser Paris pour empêcher une nouvelle dégradation militaire. Le président cherche également à maintenir un cadre international autour de la stabilisation du Sud. La visite de Darmanin intervient donc à un moment où la France est sollicitée à la fois comme partenaire bilatéral et comme membre permanent du Conseil de sécurité.

L’après-Finul devient un dossier franco-libanais majeur

La question de la présence internationale au Liban-Sud a occupé une place particulière dans les discussions. MTV Lebanon, le 7 septembre 2026, rapporte que Joseph Aoun a réaffirmé son attachement au renouvellement de la présence internationale. Il a indiqué travailler avec Emmanuel Macron sur ce dossier. Le président libanais a également accueilli favorablement une initiative franco-italienne destinée à préparer une force européenne capable d’éviter un vide après le départ de la Finul. Cette question dépasse largement les compétences du ministère français de la Justice. Sa présence dans l’entretien confirme donc la nature politique de la visite. Elle montre aussi l’urgence accordée à l’avenir du dispositif international dans le Sud. Pour Beyrouth, un retrait sans solution de remplacement créerait un risque sécuritaire supplémentaire. L’armée libanaise doit renforcer son déploiement, mais elle a besoin de moyens financiers, matériels et humains. Une présence internationale peut accompagner cette montée en puissance et fournir un cadre de surveillance.

La présidence du Conseil, le 7 septembre 2026, confirme que Nawaf Salam a lui aussi discuté avec Darmanin de l’avenir de la présence internationale au Sud. L’entretien a porté sur la nécessité d’éviter tout vide après la fin de la mission de la Finul. Le soutien à l’armée libanaise pour lui permettre d’étendre l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire a également été évoqué. La convergence entre Baabda et le Sérail sur ce point est notable. Joseph Aoun et Nawaf Salam utilisent tous deux la visite française pour défendre une architecture sécuritaire qui repose sur l’État libanais, son armée et un accompagnement international. La France apparaît comme un partenaire essentiel de ce dispositif. Elle dispose d’une expérience ancienne au sein de la Finul. Elle entretient aussi une relation militaire étroite avec l’armée libanaise. L’après-Finul devient donc un dossier où les dimensions militaire, diplomatique et institutionnelle se rejoignent.

Paris prépare déjà la prochaine séquence avec Joseph Aoun

La visite de Darmanin s’inscrit également dans un calendrier diplomatique plus large. MTV Lebanon, le 7 septembre 2026, rapporte que Joseph Aoun a annoncé son déplacement à Paris la semaine suivante. Le président doit participer avec Emmanuel Macron à l’ouverture d’une réunion préparatoire consacrée à une conférence internationale de soutien à l’armée libanaise et aux Forces de sécurité intérieure. La question de la présence internationale au Liban-Sud doit aussi figurer dans les discussions. Cette annonce donne à la visite de Darmanin une fonction de préparation. Le ministre français arrive quelques jours avant une nouvelle étape du dialogue entre les deux présidents. Les sujets discutés à Beyrouth sont donc susceptibles d’être repris au niveau présidentiel à Paris.

Le soutien à l’armée libanaise constitue un axe ancien de la politique française. Il prend toutefois une nouvelle importance dans le contexte actuel. L’État libanais veut étendre son autorité dans le Sud. Cette ambition suppose une armée capable d’occuper durablement le terrain et d’assurer la sécurité. Elle suppose aussi des ressources. La conférence internationale annoncée vise précisément à mobiliser un soutien extérieur. La France cherche ainsi à articuler deux dimensions de son action. La première consiste à accompagner les réformes institutionnelles. La seconde vise à renforcer les instruments de souveraineté, notamment l’armée et les forces de sécurité. Le discours de Darmanin sur la justice rejoint cette logique. Une souveraineté effective suppose des institutions judiciaires crédibles, des forces de sécurité fonctionnelles et une armée capable d’exercer son rôle.

Avec Nawaf Salam, le retrait israélien entre directement dans les discussions

L’entretien au Sérail a encore élargi l’ordre du jour. La présidence du Conseil, le 7 septembre 2026, indique que Nawaf Salam et Gérald Darmanin ont discuté des développements au Liban-Sud dans le contexte de l’escalade israélienne. Les efforts diplomatiques visant à obtenir le retrait d’Israël des territoires libanais ont été abordés. Le retour de la stabilité au Sud figurait également parmi les objectifs évoqués. MTV Lebanon, le 7 septembre 2026, rapporte les mêmes éléments. Le communiqué officiel associe ainsi directement la France aux discussions sur le retrait israélien. Il ne fait pas état d’une nouvelle initiative française précise. Il montre en revanche que Beyrouth considère Paris comme l’un des interlocuteurs auxquels ce dossier doit être présenté.

Cette séquence permet aussi de mesurer la place de Nawaf Salam dans la relation franco-libanaise. Le Premier ministre conduit les réformes du gouvernement tout en participant à la gestion du dossier du Sud. Darmanin a donc rencontré à travers lui les deux dimensions principales du message français : réforme de l’État et stabilisation sécuritaire. La France soutient le processus de réforme, mais elle sait que celui-ci dépend aussi de la situation régionale. Une nouvelle guerre au Sud réduirait la capacité du gouvernement à poursuivre ses chantiers économiques, administratifs et judiciaires. À l’inverse, Paris considère le renforcement des institutions comme une condition de la souveraineté. La visite met donc en évidence un raisonnement circulaire : la stabilité permet les réformes, tandis que des institutions plus solides doivent permettre à l’État de mieux assurer la stabilité.

Aïn el-Tiné complète le tour des institutions

Gérald Darmanin a enfin rencontré Nabih Berri à Aïn el-Tiné. La présidence du Parlement, le 7 septembre 2026, rapporte que les deux hommes ont passé en revue la situation générale au Liban et dans la région ainsi que les relations franco-libanaises. Le communiqué donne peu de détails sur le contenu précis de l’entretien. La rencontre reste néanmoins politiquement significative. En passant par Baabda, le Sérail et Aïn el-Tiné, le ministre français a rencontré les trois principales présidences libanaises. Paris maintient ainsi son dialogue avec des responsables qui représentent des équilibres politiques différents. Cette méthode permet à la France de préserver ses canaux avec l’ensemble du système institutionnel.

La rencontre avec Berri prend aussi une importance particulière en raison de son rôle politique dans le dossier du Sud. Le président du Parlement reste un interlocuteur majeur dans les discussions qui touchent au Hezbollah et aux équilibres chiites. Une visite française consacrée à la situation régionale aurait donc été incomplète sans un passage à Aïn el-Tiné. La sobriété du communiqué ne permet pas d’attribuer à la réunion des annonces qui n’ont pas été rendues publiques. Elle confirme cependant que Darmanin a été utilisé comme porteur d’un dialogue politique dépassant son portefeuille ministériel.

Une coopération judiciaire devenue instrument de souveraineté

Le déplacement des 6 et 7 septembre laisse plusieurs résultats concrets. L’accord signé entre Adel Nassar et Gérald Darmanin formalise d’abord le renforcement de la coopération judiciaire. Les priorités annoncées concernent la criminalité économique et financière, le terrorisme, le droit civil et la formation. La France a ensuite renouvelé son soutien au processus de réformes libanais. Darmanin a associé explicitement ce chantier au renforcement de l’indépendance et de la souveraineté du pays. Les discussions avec Nawaf Salam ont également porté sur l’indépendance de la justice. Ces éléments donnent au volet judiciaire une portée politique assumée.

Dans le même temps, la visite a permis aux dirigeants libanais de placer trois demandes stratégiques devant Paris. La première concerne la réduction de l’escalade israélienne et le retrait d’Israël des territoires libanais. La deuxième porte sur l’avenir de la présence internationale au Liban-Sud et la nécessité d’éviter un vide. La troisième vise le renforcement de l’armée libanaise et des Forces de sécurité intérieure. Ces dossiers doivent être repris lors de la prochaine visite de Joseph Aoun à Paris. La séquence Darmanin aura ainsi servi de passerelle entre une coopération ministérielle précise et une négociation diplomatique plus large. Le ministre français est arrivé pour signer un accord entre deux ministères de la Justice. Il a quitté Beyrouth après avoir entendu les trois présidences libanaises exposer leurs priorités sur la souveraineté, le Sud, Israël et le futur dispositif international.

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