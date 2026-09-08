Après Ali al-Taher, la crainte d’une extension vers Nabatiyeh

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Ali al-Taher, un verrou qui rapproche le front de Nabatiyeh

La prise annoncée d’Ali al-Taher a déplacé l’inquiétude vers Nabatiyeh. Reuters, le 3 septembre 2026, présente cette hauteur comme l’un des principaux points de friction entre Israël et le Hezbollah. Située à environ quinze kilomètres de la frontière, elle culmine à près de 600 mètres. Elle domine des axes qui relient le secteur frontalier à Nabatiyeh et à Iqlim al-Tuffah. Cette position donne au relief une valeur qui dépasse sa seule superficie. Depuis la crête, la surveillance porte sur des routes, des vallées et plusieurs localités du Liban-Sud. Reuters, le 3 septembre 2026, rapporte aussi que le site abriterait des installations souterraines utilisées par le Hezbollah. Des sources de sécurité libanaises évoquent un centre de commandement et des dépôts d’armes. Ces affirmations donnent à Ali al-Taher une place centrale dans les objectifs israéliens. Elles ne suffisent pourtant pas à établir la nature exacte des infrastructures encore présentes sous la hauteur.

Israël a annoncé le 3 septembre avoir obtenu un « contrôle opérationnel » au-dessus et au-dessous du terrain. Reuters, le 4 septembre 2026, rapporte que l’armée israélienne affirme avoir chassé les combattants du Hezbollah de tunnels sous la crête. Un responsable militaire libanais cité par l’agence apporte toutefois une nuance importante. Selon lui, les forces israéliennes contrôlent les entrées sud du réseau. Les accès nord seraient surveillés par des drones. Il ne pouvait pas préciser jusqu’où les soldats avaient avancé dans les galeries. Associated Press, le 5 septembre 2026, relève également que l’étendue du contrôle israélien reste incertaine. Un photographe de l’agence présent à Kfar Rumman n’avait pas observé de présence israélienne visible sur la hauteur. Le Hezbollah n’avait alors publié aucune déclaration officielle confirmant sa perte. Ces éléments imposent de distinguer une capacité à dominer le secteur d’une occupation complète de chaque position. Pour Nabatiyeh, cette distinction ne supprime pas le risque. Une maîtrise opérationnelle peut suffire pour observer des mouvements, guider des frappes et exercer une pression sur les voies qui remontent vers le nord.

La géographie nourrit directement cette crainte. Al Jazeera, le 8 septembre 2026, situe Ali al-Taher entre Kfar Tebnit et Nabatiyeh al-Fawqa, au nord du Litani. Le média souligne que la hauteur permet d’observer Nabatiyeh à l’ouest et les reliefs d’Iqlim al-Tuffah à l’est. Associated Press, le 5 septembre 2026, estime que sa prise pourrait ouvrir des possibilités vers Nabatiyeh, Iqlim al-Tuffah et Jabal al-Rihane. Il s’agit d’une possibilité militaire, non de la preuve d’un plan d’invasion. Aucun élément public disponible au 8 septembre ne permet d’affirmer qu’Israël a décidé d’entrer dans Nabatiyeh. Le changement tient plutôt aux options créées par la nouvelle position. Une armée installée sur une hauteur dominante peut augmenter sa profondeur d’observation. Elle peut aussi chercher à neutraliser les secteurs qui menacent ses nouvelles positions. Dans ce cas, la pression peut progresser sans déplacement massif de troupes. Les bombardements, les drones et l’artillerie peuvent étendre le front de fait. Pour les habitants, cette différence entre occupation et pression à distance reste militaire. Ses conséquences quotidiennes peuvent néanmoins être comparables lorsqu’elles touchent les routes, les maisons et les services.

Kfar Rumman, le signal d’une pression déjà élargie

Les frappes sur Kfar Rumman ont rendu cette menace plus concrète. Reuters, le 7 septembre 2026, rapporte qu’au moins douze personnes, dont deux enfants, ont été tuées dans des frappes israéliennes sur cette localité proche de Nabatiyeh. L’agence décrit l’épisode comme l’une des journées de bombardements les plus meurtrières des dernières semaines. Associated Press, le 8 septembre 2026, précise qu’une première frappe contre un bâtiment a tué onze personnes, dont deux enfants et quatre femmes. Huit personnes ont été blessées. Une seconde frappe contre un véhicule a tué un secouriste et blessé deux autres membres des secours. L’armée israélienne a déclaré avoir visé un membre du Hezbollah qui transportait des armes vers Kfar Rumman. Elle a également relié ses opérations à des attaques de drones contre ses soldats. Le Hezbollah n’avait pas revendiqué ces attaques au moment du compte rendu d’Associated Press. Le bilan civil et la proximité de Nabatiyeh ont cependant renforcé la peur d’un élargissement.

Kfar Rumman ne constitue pas un épisode isolé dans la géographie actuelle des frappes. Les opérations israéliennes ont déjà touché Nabatiyeh et plusieurs secteurs de son environnement depuis le début de la guerre. Reuters, le 10 avril 2026, rapportait la mort de treize membres de la Sûreté de l’État dans une frappe contre un bâtiment gouvernemental à Nabatiyeh. Le président Joseph Aoun avait alors condamné l’attaque contre une institution de l’État. Reuters, le 28 juin 2026, rapportait ensuite que l’armée israélienne disait avoir tué des combattants du Hezbollah et frappé un lanceur dans la région de Nabatiyeh. Ces précédents montrent que la ville se trouvait déjà dans la profondeur des opérations israéliennes avant Ali al-Taher. La différence actuelle réside dans la proximité d’une position terrestre revendiquée par Israël. La combinaison d’une présence sur la crête et de frappes répétées dans les environs peut accroître la pression sur les accès à la ville. Elle peut également rendre plus difficile le retour à une activité normale dans des quartiers déjà marqués par les destructions.

Associated Press, en juin 2026, avait décrit le retour limité d’habitants à Nabatiyeh après une trêve. Des familles retrouvaient des logements détruits ou gravement endommagés. Cette fragilité pèse sur la situation actuelle. Une nouvelle séquence de frappes ne touche pas un espace intact. Elle atteint une région où les déplacements, les réparations et la reprise économique restent incomplets. Nabatiyeh joue en outre un rôle de centre administratif et commercial pour une large partie du Sud. Les routes qui y convergent servent aux habitants de nombreuses localités. Une pression durable sur ces axes aurait donc des effets au-delà de la ville. Elle pourrait perturber les déplacements vers les services publics, les commerces et les établissements de santé. Elle pourrait aussi provoquer de nouveaux départs. Le scénario d’une extension ne doit donc pas être réduit à la présence éventuelle de soldats israéliens dans Nabatiyeh. Une extension aérienne et terrestre autour de ses accès pourrait suffire à transformer la ville en espace de première ligne.

Iqlim al-Tuffah et Jabal al-Rihane dans la profondeur du dispositif

La question d’Iqlim al-Tuffah ajoute une autre dimension. Reuters, le 3 septembre 2026, décrit cette région comme une profondeur importante pour le Hezbollah. Ali al-Taher assure une liaison géographique entre les positions plus méridionales et ces hauteurs. La perte de la crête peut donc gêner certains mouvements et exposer davantage des voies logistiques. Associated Press, le 5 septembre 2026, rappelle que le Hezbollah a renforcé sa présence dans cette région depuis plusieurs décennies. Le mouvement cherche pourtant à relativiser l’effet d’une perte locale. Mahmoud Qamati, responsable du Hezbollah cité par Associated Press le 5 septembre 2026, avait reconnu l’importance d’Ali al-Taher. Il avait cependant affirmé que sa perte ne signifierait pas la fin du Hezbollah. Cette position traduit une logique de profondeur. Le mouvement considère son dispositif comme un ensemble de positions et de réseaux. Pour Israël, cette profondeur peut devenir l’argument d’une poursuite des opérations. Si les capacités du Hezbollah sont jugées intactes plus au nord, la prise d’Ali al-Taher peut apparaître comme une étape plutôt que comme un terme.

Une progression vers Iqlim al-Tuffah ou Jabal al-Rihane présenterait toutefois des difficultés différentes. Le relief est montagneux et les voies sont plus contraintes. Une force terrestre devrait sécuriser ses accès et protéger ses positions contre des attaques depuis les hauteurs. Ce coût peut favoriser une stratégie fondée sur la surveillance et les frappes. Reuters, le 3 septembre 2026, citait l’ancien général libanais Hassan Jouni, qui estimait qu’Israël avait hésité à lancer un assaut direct contre Ali al-Taher en raison du risque de pertes. Cette prudence peut peser davantage encore dans des secteurs plus profonds. Elle n’exclut pas des opérations limitées. Elle peut surtout conduire Israël à combiner contrôle de points dominants, drones et bombardements. Dans ce schéma, Nabatiyeh resterait exposée sans devenir nécessairement l’objectif d’une conquête. Les localités situées entre la ville et les reliefs pourraient en revanche subir une pression croissante. Le risque réside donc dans une extension graduelle, où chaque nouvelle position modifie la sécurité de la suivante.

Le rapport de force militaire pèse sur les négociations

La situation militaire reste liée au processus politique. Associated Press, le 8 septembre 2026, rappelle qu’un accord-cadre négocié sous médiation américaine prévoit un retrait progressif israélien en échange du désarmement du Hezbollah. Sa mise en œuvre demeure bloquée. Le Hezbollah refuse de remettre ses armes au nord du Litani, tandis qu’Israël lie son retrait à un désarmement plus large. Ali al-Taher se situe au nord du fleuve. La bataille touche donc directement l’un des points les plus sensibles de ce désaccord. Associated Press, le 5 septembre 2026, rapporte que le vice-Premier ministre Tarek Mitri avait affirmé que l’armée libanaise était prête à prendre le contrôle de la hauteur. Selon lui, l’obstacle venait de la position israélienne. Cette proposition offre en théorie une alternative à la poursuite des combats. Elle suppose toutefois que les parties acceptent un transfert effectif du terrain à l’État libanais. Or la prise annoncée par Israël renforce son poids dans toute discussion sur les modalités d’un retrait.

Nasser Khdour, chercheur cité par Associated Press le 5 septembre 2026, estime que le contrôle d’Ali al-Taher représente un revers opérationnel pour le Hezbollah. Il considère aussi que cette position améliore le rapport de force israélien dans les négociations. Cette lecture permet d’envisager un scénario dans lequel Israël n’aurait pas besoin de pousser immédiatement vers Nabatiyeh. La menace d’une extension peut elle-même devenir un moyen de pression. Le maintien sur la crête, associé à la capacité de frapper plus au nord, peut servir à obtenir des concessions. À l’inverse, l’absence de progrès politique peut encourager une nouvelle escalade. Le président Joseph Aoun et le gouvernement de Nawaf Salam doivent donc gérer simultanément le terrain et la négociation. Ils doivent défendre le déploiement de l’armée libanaise, limiter les attaques israéliennes et traiter le dossier des armes du Hezbollah. Ces objectifs se heurtent à des positions adverses qui restent éloignées. La proximité de Nabatiyeh augmente le coût d’un échec.

Une ligne toujours instable autour de Nabatiyeh

Les combats près du château de Beaufort montrent également que le secteur reste actif après l’annonce sur Ali al-Taher. Associated Press, le 8 septembre 2026, rapporte que deux soldats israéliens ont été légèrement blessés lors d’un échange de tirs dans cette zone. L’armée israélienne affirme avoir tué le combattant du Hezbollah impliqué. Cet épisode rappelle que le front ne suit pas une ligne parfaitement stabilisée. Des affrontements ponctuels peuvent créer de nouveaux cycles de riposte. Ils peuvent aussi justifier, selon Israël, des frappes plus profondes. Dans un tel contexte, Nabatiyeh se trouve exposée à une dynamique qui dépend autant des incidents locaux que des décisions stratégiques. Une attaque de drone, un échange de tirs ou une frappe meurtrière peuvent modifier rapidement le niveau de tension. La trêve de juin a réduit les combats sans supprimer ces mécanismes. Reuters, le 7 septembre 2026, souligne d’ailleurs que les craintes d’une nouvelle campagne israélienne augmentent après plusieurs jours d’escalade malgré le cessez-le-feu.

Le statut exact d’Ali al-Taher reste enfin déterminant pour mesurer le risque. Si Israël consolide une présence durable, la hauteur peut devenir un nouveau point d’appui au nord de ses positions précédentes. Si son contrôle reste limité aux accès et à la surveillance, l’effet sera différent. Reuters, le 4 septembre 2026, insiste sur cette incertitude à travers le témoignage du responsable militaire libanais. Associated Press, le 5 septembre 2026, fait de même en soulignant l’absence de visibilité complète sur le terrain. Ces réserves empêchent de tracer une nouvelle ligne de front définitive. Elles n’effacent pas l’évolution observée depuis plusieurs jours. Les frappes se sont rapprochées de Nabatiyeh et ont touché des zones habitées. Kfar Rumman a subi un bilan particulièrement lourd. Les reliefs d’Iqlim al-Tuffah apparaissent désormais dans les scénarios militaires évoqués par les sources. Nabatiyeh se trouve ainsi entre une hauteur contestée au sud-est et une profondeur stratégique à l’est. Cette position géographique suffit à expliquer l’inquiétude, sans transformer une menace possible en offensive certaine. La surveillance des axes devient alors aussi importante que leur occupation. Toute modification durable peut peser sur les mouvements civils et militaires entre Nabatiyeh et les villages voisins.

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