Trump rebaptise le lac Ontario « Lake America »

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Donald Trump a signé jeudi 27 août un décret ordonnant à l’administration fédérale américaine de rebaptiser le lac Ontario « Lake America », deux jours seulement après avoir lancé publiquement cette idée en pleine guerre commerciale avec le Canada. La décision, essentiellement symbolique puisque Washington ne peut imposer cette appellation au Canada, concerne l’un des cinq Grands Lacs et une étendue d’eau internationale partagée entre l’État de New York et la province canadienne de l’Ontario. Derrière une initiative qui peut paraître dérisoire au regard des enjeux économiques entre les deux pays, le geste constitue une nouvelle provocation politique envers Ottawa après l’échec des négociations commerciales et l’instauration de droits de douane américains de 50 % sur une partie des produits canadiens.

Trump transforme le lac Ontario en « Lake America »

La menace n’aura mis que deux jours à devenir une décision présidentielle. Mardi 25 août, Donald Trump avait annoncé sur son réseau social que les États-Unis envisageaient « sérieusement » de changer le nom du lac Ontario. Jeudi, le président américain a signé le décret dans le Bureau ovale.

« Nous allons changer le nom du lac Ontario, avec effet immédiat, en Lake America », a déclaré Donald Trump avant d’apposer sa signature sur le document.

Le décret demande au secrétaire à l’Intérieur, Doug Burgum, de procéder aux modifications nécessaires dans le système fédéral américain des noms géographiques. Le Geographic Names Information System devra donc désormais enregistrer le lac sous sa nouvelle appellation pour les usages officiels fédéraux.

Les administrations américaines devront adopter « Lake America » dans leurs documents et références officielles conformément aux modalités prévues par le décret. Les cartes produites par les organismes fédéraux sont également concernées.

La décision ne fait toutefois pas disparaître le lac Ontario des cartes canadiennes. Le pouvoir du président américain s’arrête à l’administration des États-Unis.

Trump ne peut pas imposer ce nom au Canada

C’est la principale limite de la décision. Le lac Ontario n’est pas une étendue d’eau exclusivement américaine. La frontière entre les États-Unis et le Canada traverse le lac, qui sépare notamment l’État de New York de la province de l’Ontario.

Washington peut décider du nom utilisé par ses propres administrations, mais ne dispose d’aucune autorité pour obliger Ottawa à adopter « Lake America ». Le gouvernement canadien peut continuer à employer « Lake Ontario », tout comme les autorités de la province de l’Ontario.

Les organismes internationaux ne sont pas davantage tenus de suivre la décision américaine. Il en va de même pour les entreprises privées, les éditeurs de cartes ou les particuliers.

Cette limite donne au décret une portée avant tout politique et symbolique. La géographie du lac ne change évidemment pas, pas plus que la frontière internationale qui le traverse ou les droits exercés par chacun des deux pays sur leurs eaux.

Les États-Unis et le Canada continuent par ailleurs à gérer conjointement plusieurs questions concernant les Grands Lacs. La Commission mixte internationale intervient notamment sur les eaux transfrontalières, tandis que l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs organise une partie de la coopération environnementale bilatérale.

Une décision ouvertement liée à la guerre commerciale

Le choix du lac Ontario n’est pas fortuit. Donald Trump a lui-même relié son projet de changement de nom au conflit commercial qui oppose actuellement Washington et Ottawa.

Lorsqu’il avait annoncé son intention mardi, le président avait expliqué que les États-Unis envisageaient ce changement parce qu’ils ne prévoyaient plus de « faire beaucoup d’affaires avec l’Ontario ».

La province constitue pourtant le cœur industriel du Canada et entretient des relations économiques extrêmement étroites avec les États-Unis. Elle accueille notamment une part importante de l’industrie automobile canadienne, dont les chaînes de production sont profondément intégrées à celles du Michigan et d’autres États américains.

Le changement de nom apparaît donc comme une attaque symbolique visant directement la province la plus peuplée du Canada.

Interrogé jeudi sur le message qu’il souhaitait adresser au gouvernement canadien, Donald Trump a assuré qu’il n’y en avait « aucun ». Il a immédiatement ajouté que le Canada « arnaquait » depuis longtemps les États-Unis dans le commerce et que Washington assurait gratuitement sa défense.

Le lien avec le conflit bilatéral reste ainsi explicite, malgré la dénégation présidentielle sur l’existence d’un message particulier.

Des droits de douane de 50 % au cœur de la crise

La querelle autour du nom du lac intervient dans un conflit économique autrement plus sérieux. Après l’échec des dernières négociations, l’administration Trump a imposé des droits de douane de 50 % sur environ 20 milliards de dollars de produits canadiens.

Les négociateurs américains et canadiens avaient tenté pendant plusieurs jours de trouver un compromis. Les discussions ont finalement échoué, chacun des deux gouvernements rejetant sur l’autre la responsabilité de la rupture.

Ottawa a décidé de riposter. Le Canada prépare des droits de douane équivalents visant plusieurs centaines de produits américains, avec une entrée en vigueur prévue le 8 septembre. L’acier, les produits agricoles et différents biens de consommation figurent parmi les secteurs concernés.

Le conflit menace des chaînes de production construites depuis plusieurs décennies autour de la frontière. Les économies américaine et canadienne sont parmi les plus intégrées au monde, notamment dans l’automobile, l’énergie et l’agroalimentaire.

Dans ce contexte, la bataille sémantique autour du lac Ontario apparaît secondaire économiquement. Elle contribue néanmoins à détériorer davantage une relation politique déjà fortement dégradée.

Les Canadiens accueillent la menace avec sarcasme

Avant même la signature du décret, les réactions canadiennes avaient largement relativisé la portée de la menace américaine. Plusieurs responsables ont rappelé que Donald Trump pouvait demander à son administration d’employer l’appellation de son choix sans pouvoir décider du vocabulaire utilisé au Canada.

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a répondu avec ironie. Selon lui, Donald Trump pourrait même décider d’appeler l’étendue d’eau « Lake Trump » s’il le souhaitait : du côté canadien, elle resterait le lac Ontario.

D’autres responsables fédéraux ont adopté une attitude similaire, cherchant à éviter de transformer la proposition américaine en crise politique supplémentaire. Ils ont insisté sur la nécessité de concentrer les efforts canadiens sur les conséquences économiques de la guerre commerciale.

Cette stratégie contraste avec la rhétorique beaucoup plus offensive utilisée par Donald Trump. Depuis plusieurs jours, le président américain multiplie les déclarations visant le Canada et ses dirigeants en parallèle des décisions tarifaires.

La nouvelle appellation apparaît ainsi comme un outil supplémentaire dans une confrontation qui se joue autant sur le terrain de la communication politique que sur celui du commerce.

« Ontario », un nom bien antérieur aux États-Unis

Le choix de supprimer le mot « Ontario » possède également une dimension historique particulière. Le nom n’a pas été inventé par la province canadienne moderne et n’est pas lié à un gouvernement hostile aux États-Unis.

Il est d’origine autochtone et était employé bien avant la naissance des États-Unis. Son étymologie est généralement rattachée aux langues iroquoiennes et à des expressions désignant une grande ou belle étendue d’eau.

Le nom du lac a donc précédé de plus d’un siècle la création des États-Unis en 1776. La province canadienne d’Ontario, constituée beaucoup plus tard, tire elle-même son nom du lac et non l’inverse.

Cette chronologie donne une dimension supplémentaire au geste présidentiel. Donald Trump présente le changement comme une réponse à son conflit actuel avec l’Ontario et le Canada alors que le nom visé appartient à une histoire beaucoup plus ancienne que les frontières politiques contemporaines.

Le lac constitue par ailleurs le plus oriental des cinq Grands Lacs. Il communique avec le lac Érié par la rivière Niagara et avec le fleuve Saint-Laurent vers l’Atlantique.

Après le « golfe d’Amérique », le « lac America »

La décision n’est pas sans précédent dans la seconde présidence Trump. Dès son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump avait ordonné à l’administration fédérale américaine de remplacer « golfe du Mexique » par « Gulf of America », ou « golfe d’Amérique ».

Le mécanisme utilisé pour le lac Ontario s’en inspire directement. Dans les deux cas, le président utilise son autorité sur les dénominations géographiques fédérales pour imposer une nouvelle terminologie aux organismes américains.

Le précédent du golfe du Mexique a également montré les limites et les effets indirects d’une telle mesure. Le Mexique n’a évidemment pas abandonné l’appellation historique et les États-Unis ne pouvaient pas l’y contraindre. Certaines entreprises privées américaines ont cependant adopté ou partiellement intégré le nouveau nom dans leurs services.

La même situation pourrait désormais se produire pour le lac Ontario. Des plateformes cartographiques ou entreprises américaines pourraient décider d’adopter « Lake America » pour leurs utilisateurs aux États-Unis, même si elles n’y sont pas nécessairement contraintes par le décret.

Le résultat pourrait être la coexistence de plusieurs appellations selon les pays, les administrations et les services numériques utilisés.

Un geste spectaculaire pour une portée juridique limitée

Le contraste entre la solennité d’un décret présidentiel et son effet international réel explique le caractère inhabituel de l’épisode. Donald Trump mobilise un instrument du pouvoir exécutif pour modifier la terminologie employée par son propre gouvernement à propos d’une étendue d’eau dont une grande partie relève d’un autre État souverain.

Le décret ne modifie aucun traité frontalier. Il ne transfère aucune portion du lac aux États-Unis et ne change rien aux droits canadiens. Il ne contraint pas davantage les autorités de Toronto ou d’Ottawa à abandonner le nom historique.

Sa fonction est donc essentiellement symbolique. Dans le contexte actuel, le symbole est cependant difficile à séparer du rapport de force engagé par Washington avec son voisin.

La décision s’inscrit dans une succession de déclarations de Donald Trump mettant en cause la relation avec le Canada. Le président a déjà utilisé à plusieurs reprises une rhétorique contestant ou minimisant la souveraineté politique canadienne, notamment lorsqu’il évoquait le pays comme un potentiel « 51e État » américain.

Le changement de nom d’une étendue d’eau partagée prend nécessairement une signification particulière dans ce contexte, même si ses effets juridiques restent limités.

Une diversion symbolique au milieu d’un conflit très concret

La séquence peut prêter à sourire par son caractère spectaculaire : en l’espace de quarante-huit heures, une provocation publiée sur un réseau social est devenue un décret présidentiel concernant le nom officiel américain de l’un des Grands Lacs. Mais le conflit dans lequel elle s’inscrit produit des conséquences beaucoup moins anecdotiques.

Les droits de douane de 50 % imposés par Washington concernent environ 20 milliards de dollars de produits canadiens. Les représailles annoncées par Ottawa toucheront à leur tour des exportateurs américains. Les entreprises des deux côtés de la frontière doivent désormais intégrer ces nouvelles barrières dans leurs prix, leurs approvisionnements et leurs investissements.

Les secteurs automobile et industriel sont particulièrement exposés en raison de chaînes logistiques qui traversent plusieurs fois la frontière avant l’assemblage d’un produit final. Une guerre tarifaire prolongée peut donc affecter simultanément les entreprises et les travailleurs des deux pays.

C’est ce décalage qui donne au décret sur « Lake America » son caractère singulier. Au moment où Washington et Ottawa affrontent des enjeux portant sur des dizaines de milliards de dollars, le nom d’un lac partagé depuis des siècles devient lui aussi un instrument de confrontation.

Pour les administrations fédérales américaines, le changement doit désormais entrer en vigueur. Pour les Canadiens, rien ne les oblige à suivre. Sur la rive nord du lac, Toronto continuera donc de regarder le lac Ontario ; sur les cartes officielles du gouvernement fédéral américain, de l’autre côté de la frontière, la même étendue d’eau devra désormais s’appeler « Lake America ».