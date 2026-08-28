Le marché de l’IA a-t-il déjà payé l’avenir ?

- Advertisement -

50

Lire l'article Stop

50 lectures

L’intelligence artificielle constitue aujourd’hui l’un des moteurs les plus puissants des marchés actions. Mais lorsqu’un thème devient à la fois une révolution technologique, un moteur de croissance et un objet de spéculation, une question essentielle se pose : à quel prix cette croissance est-elle déjà intégrée dans les cours ? C’est précisément l’objet de cette étude. Il ne s’agit ni d’affirmer que les actions liées à l’IA sont nécessairement en bulle, ni de contester la profondeur de la transformation économique en cours, mais de mesurer où nous nous situons dans le cycle de valorisation.

Le premier objectif est donc cyclique. À travers le BRJ AI Valuation Cycle Index, l’étude cherche à situer le marché entre les phases de décote, d’expansion, de maturité et d’excès. Avec un indice actuellement proche de 82/100, les valorisations se situent dans une phase avancée du cycle : elles sont élevées et la marge d’erreur se réduit, sans pour autant signifier qu’un sommet définitif des marchés a nécessairement été atteint. La distinction est fondamentale : une entreprise peut continuer à connaître une excellente croissance alors même que son action est déjà entrée dans une phase mature de son cycle de valorisation.

Le second objectif est de donner une signification économique concrète aux multiples observés. Dire qu’une société vaut 20, 40 ou 67 fois son chiffre d’affaires ne signifie pas simplement qu’elle est « chère ». Cela signifie que le marché capitalise aujourd’hui plusieurs années de croissance future, avec des hypothèses implicites extrêmement exigeantes en matière de progression des revenus, de marges, de rentabilité et de maintien d’un avantage concurrentiel. L’étude traduit donc ces multiples en taux de croissance implicites : par exemple, une entreprise valorisée autour de 67 fois ses ventes doit, selon les hypothèses retenues, maintenir des rythmes de croissance pouvant approcher 40 à 50 % par an pendant plusieurs années pour ramener progressivement son multiple vers des niveaux plus normaux sans destruction de valeur.

L’ambition de cet article est ainsi de répondre à deux questions simples mais décisives pour l’investisseur : où sommes-nous dans le cycle de valorisation de l’IA ? Et quelle croissance future les prix actuels exigent-ils déjà des entreprises ? C’est de la réponse combinée à ces deux questions que découle l’évaluation réelle du couple rendement/risque aujourd’hui.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux