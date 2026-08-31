De Moscou à Taïwan : les signaux inquiétants d’un système international qui se rapproche du point de rupture

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Depuis quelques semaines, les signaux s’accumulent. Le directeur de la CIA s’est rendu discrètement à Moscou pour avertir la Russie contre toute attaque visant un pays de l’OTAN. Les renseignements ukrainiens affirment que l’état-major russe prépare un scénario de mobilisation de 600 000 hommes supplémentaires sur deux ans. Au Moyen-Orient, la guerre avec l’Iran continue d’absorber des navires, des missiles et une partie de l’attention militaire américaine. Dans le Pacifique, des responsables alliés commencent à s’inquiéter ouvertement des conséquences de cette dispersion au moment même où la Chine accroît sa pression autour de Taïwan.[1]

Aucun de ces événements, pris séparément, n’annonce une guerre mondiale. Leur accumulation pose en revanche une question qui aurait encore semblé outrancière il y a quelques années : que se passerait-il si deux de ces fronts s’ouvraient réellement au même moment ? Les États-Unis devraient alors protéger l’Europe face à la Russie, poursuivre une guerre déjà coûteuse contre l’Iran et conserver dans le Pacifique assez de forces pour dissuader Pékin de profiter de la situation autour de Taïwan.

C’est là que la situation de 2026 devient différente. Les crises ne sont plus étanches. Un Patriot tiré contre un missile iranien ne pourra pas être utilisé ailleurs. Un bâtiment envoyé dans le Golfe n’est pas disponible dans le Pacifique. Une batterie déplacée vers l’Europe pour rassurer la Pologne ou les pays baltes manque au même moment sur un autre théâtre. Moscou, Pékin et Téhéran n’ont même pas besoin de coordonner leurs opérations : chacun bénéficie du fait que les deux autres obligent Washington à disperser ses moyens.

Le danger ne vient donc pas nécessairement d’un projet concerté de Troisième Guerre mondiale. Il vient de la possibilité beaucoup plus banale qu’un incident local oblige un gouvernement à répondre, puis son adversaire à répondre à son tour. L’Europe connaît déjà ce mécanisme. Le 28 juin 1914, deux coups de feu sont tirés à Sarajevo. Trente-sept jours plus tard, les principales puissances européennes sont en guerre.

Le voyage du directeur de la CIA à Moscou : un avertissement qui dépasse la diplomatie ordinaire

Le déplacement de John Ratcliffe à Moscou, le 25 août, constitue l’un des signaux les plus inhabituels de ces dernières semaines. Selon plusieurs médias américains, le directeur de la CIA s’est rendu dans la capitale russe afin notamment d’avertir Moscou contre une attaque ou une action susceptible de provoquer une confrontation avec des membres de l’OTAN, particulièrement l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Les autorités russes ont reconnu des contacts entre services de renseignement, sans détailler leur contenu.[2]

Il faut éviter deux erreurs symétriques. La première serait de considérer ce déplacement comme la preuve qu’une invasion russe des États baltes est imminente. Aucun déploiement comparable à la concentration observée autour de l’Ukraine à la fin de 2021 n’est actuellement visible. La seconde serait de banaliser la mission. Un directeur de la CIA ne se rend pas discrètement à Moscou, au milieu d’une confrontation stratégique majeure, pour une simple réunion de routine.

L’Institute for the Study of War va plus loin : il estime que la nature du déplacement de Ratcliffe suggère que Washington redoute une action russe à relativement court terme, mais probablement pas une invasion générale. Le scénario jugé le plus plausible serait une frappe aérienne, un missile, un drone ou une incursion limitée destinée à mettre l’article 5 à l’épreuve. Cette lecture reste une analyse, pas une information de renseignement rendue publique ; elle a toutefois le mérite de préciser le type de risque qui préoccupe aujourd’hui les planificateurs occidentaux.[3]

Les gouvernements baltes eux-mêmes se montrent plus prudents. Tallinn et Riga disent ne pas avoir modifié leur évaluation immédiate de la menace et ne voient pas aujourd’hui les préparatifs qui avaient précédé l’invasion de l’Ukraine en 2022. Cette différence est importante : l’alerte américaine porte davantage sur un test, une provocation ou une opération ambiguë que sur des colonnes blindées se préparant à marcher sur Tallinn.

Le précédent de novembre 2021 vient naturellement à l’esprit. William Burns avait alors été envoyé à Moscou tandis que Washington observait les préparatifs russes autour de l’Ukraine. La comparaison ne signifie pas que l’histoire se répète. Elle rappelle toutefois la fonction de ces missions : transmettre directement un message dont Washington veut que Moscou comprenne la gravité, sans le bruit de la diplomatie publique.

L’hypothèse la plus préoccupante n’est pas nécessairement une invasion conventionnelle. Une opération limitée demanderait beaucoup moins de préparation : frappe de missile ou de drone, petite incursion, incident aérien ou maritime, sabotage difficilement attribuable, attaque contre une infrastructure critique. L’objectif pourrait être moins territorial que politique : tester la capacité de l’OTAN à produire une réponse collective.

Dans cette logique, quelques kilomètres de territoire ne seraient pas l’enjeu réel. L’enjeu serait la crédibilité de l’article 5. Une réaction occidentale hésitante pourrait convaincre Moscou que l’engagement collectif de l’Alliance possède des limites politiques exploitables. Une réaction militaire forte, à l’inverse, pourrait ouvrir pour la première fois une confrontation directe entre forces russes et forces de l’OTAN.

Les 600 000 hommes : un signal majeur, mais pas 600 000 soldats prêts à marcher sur l’OTAN

Le deuxième signal concerne les informations rendues publiques le 27 août par les services de renseignement ukrainiens. Selon la présidence ukrainienne, l’état-major russe aurait préparé un scénario de mobilisation supplémentaire de 600 000 personnes sur 2026 et 2027, à raison d’environ 300 000 cette année et 300 000 l’année suivante. L’origine de l’information impose de la prudence : elle provient d’un État directement engagé dans la guerre et n’équivaut pas à la confirmation indépendante d’un ordre définitif du Kremlin.[4]

Elle est néanmoins accompagnée d’autres indices. Des informations ont fait état d’exercices russes destinés à tester la capacité administrative et logistique d’une nouvelle mobilisation, notamment à Kaliningrad. Il s’agissait notamment d’évaluer la capacité à accueillir, nourrir, équiper et organiser rapidement un nombre important de recrues. Des organisations russes de défense des droits ont parallèlement signalé une hausse des pressions exercées sur certains citoyens pour les pousser à signer des contrats militaires.

Le chiffre de 600 000 ne doit surtout pas être traduit par la formule spectaculaire de 600 000 hommes immédiatement disponibles pour attaquer l’Europe. Une grande partie servirait vraisemblablement à compenser les pertes russes en Ukraine, assurer les rotations, reconstituer les unités et constituer des réserves. Entre l’appel administratif et une unité opérationnelle existe un long processus de formation, d’encadrement, d’équipement et de logistique.

Mais l’augmentation du réservoir humain russe reste stratégiquement importante. Elle peut permettre à Moscou de poursuivre une guerre d’attrition en Ukraine tout en reconstruisant progressivement des capacités utilisables ailleurs. La question déterminante sera donc moins le nombre annoncé que la destination des hommes et des équipements.

Le président finlandais Alexander Stubb défend d’ailleurs une lecture beaucoup moins alarmiste. Il affirme ne voir « ni preuve ni fait » permettant de conclure que la Russie serait aujourd’hui capable d’ouvrir un second front contre l’OTAN. Selon lui, les pertes russes en Ukraine et la puissance conventionnelle et nucléaire de l’Alliance rendent un tel choix peu rationnel. Son avertissement est utile : confondre préparation à une guerre longue et préparation à une attaque immédiate contre l’OTAN conduirait à surinterpréter les données disponibles.[5]

Si des formations nouvelles étaient concentrées en Biélorussie, à Kaliningrad, dans le district militaire de Leningrad ou près des frontières baltes et finlandaise, avec dépôts de carburant, munitions, unités du génie, défenses antiaériennes et hôpitaux de campagne, l’interprétation changerait nettement. Pour l’instant, un tel dispositif offensif massif n’est pas observé. Cela n’annule pas le signal ; cela en limite la portée.

Une mobilisation importante représente aussi un coût social pour le Kremlin. La mobilisation partielle de 2022 avait provoqué des départs à l’étranger et une inquiétude visible dans la société russe. Si Moscou décidait malgré cela de revenir à une mobilisation beaucoup plus large, ce choix indiquerait soit une dégradation suffisamment importante de la situation militaire, soit la volonté de disposer d’une masse de forces supérieure à celle nécessaire au seul maintien du front actuel.

Le précédent de 2008 : lorsque Moscou évoquait déjà l’arme nucléaire contre la Pologne

Les inquiétudes actuelles concernant la Pologne et les pays baltes ne surgissent pas dans un vide historique. Pendant la guerre russo-géorgienne d’août 2008, alors que Nicolas Sarkozy, président français et président en exercice du Conseil européen, négociait un cessez-le-feu entre Moscou et Tbilissi, la confrontation entre la Russie et l’Occident s’était déjà accompagnée d’une rhétorique nucléaire visant directement Varsovie.

Le 15 août 2008, le général Anatoli Nogovitsyne, chef adjoint de l’état-major russe, avait averti que l’accord permettant le déploiement en Pologne d’éléments du bouclier antimissile américain exposait le pays à une frappe russe. Il avait explicitement rappelé que la doctrine militaire russe autorisait l’emploi de l’arme nucléaire dans certaines circonstances. La déclaration avait été largement interprétée comme une menace nucléaire contre la Pologne.[6]

La brutalité des échanges de l’époque est, elle aussi, documentée. Un conseiller de Nicolas Sarkozy révélera quelques mois plus tard que Vladimir Poutine avait déclaré, à propos du président géorgien Mikheïl Saakachvili : « Je vais le pendre par les couilles », avant d’invoquer le précédent de Saddam Hussein. Sarkozy lui avait répondu en lui demandant s’il voulait finir comme George W. Bush. Le récit illustre la violence du climat des négociations. En revanche, les sources publiques que nous avons retrouvées ne permettent pas d’affirmer que Poutine aurait personnellement menacé Varsovie d’une frappe nucléaire devant Sarkozy : la menace nucléaire contre la Pologne a été formulée publiquement par l’état-major russe quelques jours plus tard.[7]

Ce précédent montre que la menace nucléaire russe envers un membre de l’OTAN n’est pas une invention récente de la guerre d’Ukraine. Elle appartient depuis longtemps à un langage stratégique destiné à rappeler que certaines confrontations conventionnelles pourraient dépasser leur cadre initial.

En 2008, cette menace n’a pas débouché sur une guerre. Elle a cependant révélé un élément qui reste central aujourd’hui : Moscou utilise aussi la dissuasion nucléaire comme instrument de communication politique destiné à augmenter le coût psychologique d’une intervention occidentale. Dès la première frappe directe entre Russie et OTAN, chaque gouvernement devrait calculer non seulement le rapport de forces conventionnel mais aussi le risque d’une montée aux extrêmes.

La faiblesse américaine : non pas l’absence de puissance, mais la rareté de certaines munitions

Les États-Unis restent la puissance militaire disposant du spectre de capacités le plus large. Mais une superpuissance ne combat pas avec des agrégats budgétaires : elle combat avec des missiles, des navires, des équipages et des stocks réellement disponibles. Or la guerre avec l’Iran a révélé une tension sévère sur certaines munitions de haute technologie.

Fin août, l’Associated Press a rapporté, en citant un responsable américain de la défense en Europe et un responsable de l’OTAN, que la situation des stocks de Patriot américains en Europe était devenue « beyond critical », au-delà du seuil critique. Le conflit iranien aurait constitué le point de bascule après plusieurs années de livraisons à l’Ukraine. Des analyses du CSIS ont également souligné la faiblesse des stocks disponibles de Patriot et de THAAD et surtout la lenteur de leur reconstitution.[8]

Le problème est industriel. Un missile moderne ne se remplace pas en quelques jours. Les chaînes de production nécessitent des composants spécialisés, des propulseurs, de l’électronique, des capacités de test et une main-d’œuvre qualifiée. L’augmentation des cadences peut demander plusieurs années. La guerre moderne révèle ainsi un paradoxe : les États-Unis disposent d’une économie immensément plus grande que celle de leurs adversaires, mais leur appareil industriel de défense a été dimensionné pendant des décennies pour des conflits limités et non pour une attrition simultanée sur plusieurs théâtres.

Mark Cancian, ancien colonel des Marines et analyste au CSIS, résume le problème de manière brutale : dans les simulations d’une guerre autour de Taïwan, de nombreuses munitions critiques sont épuisées en quelques semaines. Selon lui, les États-Unis étaient probablement déjà insuffisamment dotés pour un conflit majeur avec la Chine avant même la guerre contre l’Iran. Et pour les Patriot et les THAAD, ajoute-t-il, « il n’y a pas de bons substituts » une fois les stocks épuisés.[9]

Il ne faut pas additionner toutes les munitions comme si elles étaient interchangeables. Patriot, THAAD, SM-3, SM-6, Tomahawk et missiles air-air remplissent des fonctions différentes. Mais ils dépendent tous d’une base industrielle dont les capacités ne peuvent être multipliées instantanément. Le véritable phénomène est donc une concurrence croissante entre théâtres pour des ressources industrielles, navales et logistiques limitées.

Une munition consommée dans le Golfe n’est plus disponible ailleurs. Un bâtiment envoyé au Moyen-Orient n’est pas simultanément présent dans le Pacifique. Une batterie déployée pour protéger une base américaine contre l’Iran ne protège pas une installation européenne. Cette évidence logistique devient un problème stratégique dès lors que trois théâtres majeurs sont simultanément sous tension.

L’enjeu n’est donc pas de savoir si les États-Unis pourraient vaincre séparément l’Iran, défendre leurs alliés européens ou intervenir en Asie. La vraie question est de savoir combien de crises majeures ils peuvent soutenir simultanément sans que la qualité de leur réponse diminue sur l’un des fronts.

L’Iran transforme le Moyen-Orient en consommateur de puissance américaine

Le conflit avec l’Iran ne peut plus être analysé comme une crise exclusivement moyen-orientale. Chaque salve iranienne oblige les États-Unis et leurs alliés à choisir quelles menaces intercepter et avec quelles munitions. Le rapport de coût est souvent défavorable au défenseur : un drone ou un missile relativement bon marché peut nécessiter l’emploi d’un intercepteur coûtant plusieurs millions de dollars.[10]

Cette asymétrie ne donne pas à l’Iran une supériorité militaire conventionnelle. Washington conserve des moyens offensifs, aériens, navals et de renseignement très supérieurs. Mais Téhéran peut imposer un coût d’opportunité global. Plus les États-Unis doivent protéger leurs bases, Israël, leurs bâtiments et leurs partenaires, plus ils immobilisent des capacités que les planificateurs américains préféreraient conserver pour l’Europe ou l’Asie.

La reprise des frappes du 30 août a rappelé la fragilité de l’accalmie. Les États-Unis ont frappé des lanceurs iraniens près du détroit d’Ormuz, affirmant empêcher une nouvelle menace contre la navigation ; Téhéran a ensuite annoncé des tirs contre des sites américains en Jordanie. Après plus de six mois de guerre, le conflit reste donc capable de repartir rapidement.[11]

La reprise des affrontements à la fin du mois d’août montre que cette consommation n’est pas seulement théorique. Des responsables militaires américains ont fait part de leurs préoccupations concernant la prolongation des opérations contre l’Iran. Derrière les considérations opérationnelles se trouve une équation simple : chaque mois supplémentaire de guerre accroît le besoin de produire, transporter et remplacer des munitions sophistiquées.

Pour l’Iran, la stratégie peut donc consister moins à vaincre militairement les États-Unis qu’à augmenter le prix de leur présence. Une campagne suffisamment longue peut peser sur les stocks, les rotations des bâtiments, la disponibilité des équipages et la politique intérieure américaine.

C’est ici que le Moyen-Orient rejoint directement l’Europe et l’Asie. Moscou et Pékin n’ont pas besoin que l’Iran gagne. Il leur suffit que l’Iran oblige Washington à consacrer davantage de ressources à un théâtre qui n’est ni l’Ukraine ni Taïwan.

Le facteur électoral israélien : la guerre comme variable de politique intérieure

À cette logique militaire s’ajoute un calendrier politique particulièrement sensible. Israël doit organiser ses élections législatives le 27 octobre 2026. Le scrutin constitue le premier grand test électoral national depuis les guerres successives à Gaza, au Liban et avec l’Iran. La coalition de Benjamin Netanyahou aborde l’échéance dans une situation politiquement difficile, plusieurs enquêtes d’opinion ayant suggéré qu’elle pourrait perdre sa majorité, même si l’opposition ne dispose pas nécessairement d’une coalition alternative simple.[12]

Il serait abusif de conclure qu’une opération militaire israélienne serait décidée uniquement pour des raisons électorales. Les menaces sécuritaires auxquelles Israël fait face sont réelles et les décisions militaires résultent d’un ensemble complexe de considérations opérationnelles, stratégiques et politiques. Mais il serait tout aussi naïf d’exclure le calendrier électoral de l’analyse.

Un gouvernement en campagne cherche généralement à éviter l’image de faiblesse. Dans le contexte israélien actuel, cela concerne directement l’Iran, le Hezbollah et le Liban. Une attaque iranienne, une reconstitution visible des capacités du Hezbollah ou un incident grave à la frontière nord pourraient devenir immédiatement des sujets de politique intérieure.

Le risque est celui d’une réduction de l’espace disponible pour le compromis. Une retenue qui pourrait être présentée en période normale comme une décision stratégique peut être décrite en campagne comme une capitulation. À l’inverse, une opération militaire peut être politiquement valorisée comme démonstration de détermination.

Pour le Liban, cette dimension est particulièrement préoccupante. Le pays demeure exposé à une logique dans laquelle son territoire peut redevenir un théâtre de confrontation entre Israël et l’axe iranien. Les opérations israéliennes au Liban-Sud, les débats sur le désarmement du Hezbollah, les incertitudes sur l’avenir de la FINUL et l’absence de règlement politique durable constituent autant de points de friction.

Une escalade israélo-iranienne avant le 27 octobre pourrait donc avoir un prolongement libanais même si ni Beyrouth ni une majorité de Libanais ne souhaitent une nouvelle guerre. Le Liban reste vulnérable précisément parce qu’il ne contrôle pas entièrement les décisions des acteurs susceptibles d’utiliser son territoire ou de le frapper.

Les midterms américaines : Trump a lui aussi un calendrier

Le calendrier américain est presque aussi important. Les élections de mi-mandat de novembre 2026 approchent alors que la politique étrangère de Donald Trump est devenue un enjeu intérieur. Reuters soulignait le 22 août que le président arrivait vers les midterms avec peu de succès diplomatiques incontestables : la guerre avec l’Iran demeure coûteuse, l’Ukraine n’est pas réglée et les crises du Moyen-Orient persistent.

Cette situation crée des incitations contradictoires. D’un côté, l’administration peut souhaiter éviter une nouvelle guerre ou une extension du conflit iranien avant le scrutin. Une hausse du prix de l’énergie, des pertes militaires américaines ou l’impression d’un enlisement pourraient peser politiquement. De l’autre, une attaque contre des soldats américains, une provocation russe ou une crise autour de Taïwan pourrait rendre politiquement coûteuse toute retenue.

Le problème de la crédibilité devient alors électoral. Un président accusé par ses adversaires de laisser la Russie tester l’OTAN ou de laisser la Chine imposer un blocus à Taïwan pourrait être tenté de répondre rapidement. Inversement, un président élu sur la promesse de mettre fin aux guerres peut hésiter à engager les États-Unis dans une nouvelle confrontation majeure.

Cette contradiction augmente l’incertitude pour les adversaires de Washington. Ils peuvent croire que le calendrier électoral limite la liberté d’action américaine ; mais ils peuvent aussi sous-estimer la violence d’une réaction destinée précisément à empêcher l’image de faiblesse. Les périodes électorales ne rendent donc pas nécessairement les États plus pacifiques. Elles rendent parfois leurs seuils de réaction plus difficiles à prévoir.

Il existe enfin une interaction directe entre les calendriers américain et israélien. Entre les législatives israéliennes du 27 octobre et les midterms américaines de novembre, les deux gouvernements entrent simultanément dans une période où les décisions sécuritaires seront immédiatement interprétées à travers le prisme électoral. Cette proximité peut réduire la marge politique nécessaire à la désescalade.

Taïwan : le scénario le plus dangereux n’est peut-être pas l’invasion

Cette tension est particulièrement visible en Indo-Pacifique. Le Washington Post a rapporté que l’épuisement de certains stocks américains provoquait des inquiétudes parmi les alliés confrontés à la Chine. Le déplacement de moyens navals vers le Moyen-Orient et le retrait temporaire du dernier porte-avions américain présent en Asie ont renforcé cette perception.[13]

Il serait pourtant trompeur d’assimiler l’absence d’un porte-avions à l’absence de puissance américaine. Les États-Unis disposent de bases au Japon et à Guam, de bombardiers à longue portée, de sous-marins nucléaires d’attaque, de satellites, de capacités cyber et d’alliés régionaux. Dans une guerre autour de Taïwan, les sous-marins, les missiles antinavires et les forces dispersées pourraient être plus déterminants que l’image spectaculaire d’un groupe aéronaval.

Le Washington Post rapporte qu’un responsable taïwanais s’attend désormais à des retards significatifs dans les livraisons de PAC-3 et qualifie le déplacement de l’attention américaine vers le Moyen-Orient de « troubling ». Plus de trente bâtiments qui devaient opérer dans le Pacifique auraient été envoyés au Moyen-Orient pendant la guerre avec l’Iran. Pour les alliés asiatiques, le problème n’est donc plus théorique : il commence à toucher les livraisons, les exercices et la présence navale.[14]

Mais la perception de disponibilité compte. Une Chine convaincue que Washington est temporairement surchargé peut être tentée de tester ses engagements sans choisir l’option la plus risquée d’une invasion amphibie. Une quarantaine, un blocus partiel, des contrôles maritimes ou des zones d’exclusion graduelles pourraient créer une crise beaucoup plus ambiguë.

Depuis juin, Pékin a intensifié des activités qualifiées de patrouilles de maintien de l’ordre autour de Taïwan. Les exercices Han Kuang organisés en août ont précisément simulé des scénarios de blocus, de perturbation des communications et d’escorte de navires marchands. Reuters a décrit un exercice anti-blocus dans lequel marine et garde-côtes taïwanais escortaient un bâtiment commercial.

Le danger d’une quarantaine réside dans son ambiguïté. Pékin pourrait la présenter comme une mesure de police dans des eaux qu’il considère comme chinoises. Washington devrait alors décider s’il force le passage. La première collision, le premier tir ou la première perte humaine pourrait faire passer une opération coercitive sous le seuil de la guerre à un affrontement sino-américain direct.

Pour Pékin, une telle opération présenterait un autre avantage : elle testerait non seulement les États-Unis mais aussi le Japon, les Philippines, l’Australie et les autres partenaires régionaux. La question serait alors moins de savoir qui possède le plus de navires que de déterminer si l’architecture d’alliances américaine fonctionne effectivement sous pression.

La Corée du Nord est déjà entrée dans la guerre européenne

La carte des acteurs doit désormais être élargie. La guerre d’Ukraine n’oppose plus seulement la Russie à l’Ukraine soutenue par les Occidentaux. La Corée du Nord est devenue un fournisseur militaire majeur de Moscou et a franchi un seuil supplémentaire en envoyant des soldats combattre aux côtés des forces russes. Selon les évaluations sud-coréennes et occidentales, environ 14 000 militaires nord-coréens ont déjà été engagés, notamment dans la région de Koursk. Pyongyang continue parallèlement de fournir des missiles balistiques à courte portée et des quantités considérables de munitions d’artillerie.[15]

Le ministère sud-coréen de la Défense estimait le 24 août que la Corée du Nord avait fourni à la Russie plus de 15 millions de coups d’artillerie, exprimés en équivalents de 152 mm. Séoul affirme également que Pyongyang prépare la possibilité de nouveaux déploiements, même si aucun départ massif supplémentaire n’était alors jugé imminent. Kim Yo Jong a démenti l’affirmation ukrainienne selon laquelle jusqu’à 50 000 soldats supplémentaires pourraient être envoyés. Cette divergence doit être conservée : l’existence de la coopération militaire est établie, son prochain volume ne l’est pas.

Cette implication change la lecture stratégique de la guerre. La Russie bénéficie désormais d’une profondeur humaine et industrielle extérieure qui lui permet de soutenir une attrition que ses seules capacités nationales rendraient plus coûteuse. En retour, la Corée du Nord reçoit de l’argent, des ressources et, potentiellement, des technologies ou un retour d’expérience militaire. Séoul estime d’ailleurs que certains missiles nord-coréens employés en Ukraine ont gagné en précision avec l’aide russe. La guerre européenne devient ainsi un laboratoire pour une puissance nucléaire asiatique.

La conséquence dépasse l’Ukraine. Pyongyang dispose de missiles capables de menacer la Corée du Sud et le Japon, développe des vecteurs à portée de Guam et possède des ICBM dont la portée théorique atteint le territoire continental américain. Le 31 août, le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a encore affirmé que son arsenal nucléaire continuerait de croître. Une crise coréenne simultanée à une confrontation autour de Taïwan obligerait Washington à protéger le Japon, la Corée du Sud, Guam et ses propres forces au moment même où des moyens seraient sollicités en Europe et au Moyen-Orient.[16]

Le lien entre les théâtres est déjà visible jusque dans les relations entre Washington et Séoul. Donald Trump a ordonné en août une réduction substantielle de certains exercices conjoints avec la Corée du Sud, invoquant leur coût mais aussi le refus de Séoul de participer aux opérations américaines contre l’Iran. Un conflit au Moyen-Orient affecte donc déjà la posture militaire américaine sur la péninsule coréenne. C’est exactement le type de transmission stratégique qui caractérise un système devenu interdépendant.[17]

La Chine : moins une alliance militaire qu’une profondeur industrielle

Le rôle chinois doit lui aussi être regardé au-delà des communiqués diplomatiques. Pékin ne combat pas officiellement aux côtés de Moscou ou de Téhéran et évite soigneusement une alliance qui l’obligerait à entrer automatiquement en guerre. Mais la puissance industrielle chinoise constitue une profondeur stratégique essentielle pour des États soumis aux sanctions occidentales.

Dans le cas russe, les gouvernements occidentaux accusent depuis plusieurs années des entreprises chinoises d’alimenter les chaînes de production militaires par des biens à double usage : machines-outils, microélectronique, composants optiques, moteurs et éléments nécessaires aux drones. Dans le cas iranien, la question est devenue encore plus visible. L’administration américaine a sanctionné en août plus de vingt entités en Asie, notamment en Chine et à Hong Kong, qu’elle accuse de contribuer aux programmes nucléaire, balistique ou militaire iraniens.[18]

La filière des drones Shahed illustre particulièrement cette dépendance. Des enquêtes industrielles ont identifié dans les versions récentes des moteurs, gyroscopes et composants électroniques provenant de fabricants chinois ou transitant par des intermédiaires chinois. Cela ne signifie pas que l’État chinois dirige la production iranienne. Cela signifie que la profondeur industrielle chinoise permet à l’Iran de remplacer progressivement des composants occidentaux devenus difficiles à obtenir sous sanctions.[19]

Plus sensible encore, des informations publiées cet été ont fait état de négociations ou de contrats pour des systèmes chinois de défense aérienne destinés à l’Iran. Reuters a également rapporté des allégations selon lesquelles Pékin pourrait fournir des systèmes antiaériens à Téhéran, allégations démenties par la Chine. Ce point doit rester présenté comme contesté. Mais son existence même montre ce que serait l’étape suivante : le passage d’une assistance industrielle et commerciale largement duale à un réarmement militaire chinois plus directement identifiable.[20]

La relation sino-iranienne possède enfin une dimension énergétique. La Chine reste le principal débouché du pétrole iranien. Elle donne ainsi à Téhéran une respiration financière que les sanctions américaines cherchent précisément à supprimer. Washington a lancé fin août une nouvelle campagne de sanctions secondaires visant notamment les intermédiaires asiatiques et chinois. Une partie du conflit avec l’Iran devient donc aussi un affrontement économique sino-américain, sans que Pékin et Washington ne se tirent encore dessus.

La guerre hybride : le front européen existe déjà sous le seuil de l’article 5

Une autre faiblesse d’une lecture exclusivement conventionnelle consiste à attendre des chars russes à la frontière pour parler de confrontation. Or une partie du conflit entre la Russie et l’Europe se déroule déjà dans la zone grise : cyberattaques, brouillage, sabotages présumés, opérations clandestines, atteintes aux infrastructures et incursions de drones.

Le 30 août, le chancelier allemand Friedrich Merz a annoncé que Berlin finalisait une réponse à la découverte, près d’un Antonov ukrainien à l’aéroport de Leipzig/Halle, d’un drone chargé d’explosifs. Le gouvernement allemand n’avait pas encore officiellement attribué l’opération, mais le ministre de l’Intérieur Alexander Dobrindt a parlé d’un scénario d’attaque hybride. Des médias allemands évoquent une possible attribution à la Russie. Moscou nie régulièrement être à l’origine d’opérations de sabotage en Europe.[21]

Le même jour, un responsable de l’OTAN reconnaissait une augmentation des activités hybrides russes tout en soulignant que l’Alliance ne voyait pas de menace imminente d’attaque conventionnelle. Cette combinaison est importante. Elle signifie que le risque le plus immédiat n’est peut-être pas une invasion, mais une multiplication d’actions suffisamment agressives pour provoquer une réaction occidentale tout en restant assez ambiguës pour compliquer l’application de l’article 5.[22]

C’est dans cette zone que pourrait se produire le véritable accident stratégique. Un sabotage faisant des dizaines de morts, une attaque contre une infrastructure énergétique majeure ou un drone explosif détruisant un appareil militaire occidental poserait immédiatement la question de l’attribution et de la réponse. Plus les opérations clandestines deviennent audacieuses, plus la frontière entre guerre hybride et guerre ouverte devient difficile à maintenir.

Le contraste avec le rapprochement entre la Russie, la Chine, l’Iran et la Corée du Nord devient alors intéressant. Leur ensemble reste beaucoup moins institutionnalisé que l’OTAN et leurs intérêts ne sont pas identiques. Mais leur coopération militaire, industrielle et économique progresse tandis que la confiance politique au sein du camp occidental s’érode. L’avantage occidental demeure considérable ; sa tendance est néanmoins moins favorable qu’elle ne l’était lorsque Washington pouvait compter presque automatiquement sur la confiance de ses partenaires.

C’est une faiblesse que Moscou et Pékin peuvent exploiter sans tirer un seul coup de feu. La dissuasion d’une alliance repose sur la conviction qu’une attaque contre l’un provoquera effectivement la réaction des autres. Plus Washington donne l’image d’une relation transactionnelle avec ses alliés, plus un adversaire peut être tenté de tester le point où cette solidarité s’arrête. Cela ne signifie pas que l’OTAN se désagrégera en cas de crise. Cela signifie que le doute lui-même possède une valeur stratégique.

Le paradoxe est stratégique. Trump demande aux alliés de dépenser davantage, de prendre en charge une part supérieure de leur défense et de soutenir les objectifs américains face à la Russie, à l’Iran et à la Chine. Sur le premier point, sa pression a produit des résultats réels : les Européens ont fortement augmenté leurs budgets militaires et l’OTAN a réaffirmé à Ankara son engagement collectif. Mais les guerres commerciales, les menaces territoriales et la conditionnalité politique de certaines demandes américaines rendent simultanément plus difficile la construction de la solidarité nécessaire lorsqu’il faut partager les risques et non plus seulement les budgets.

Les enquêtes d’opinion montrent que cette érosion dépasse les gouvernements. Dans 36 pays interrogés par Pew au printemps, seuls 23 % des sondés en médiane déclaraient avoir confiance dans Trump pour gérer les affaires internationales. En Allemagne, la part estimant que Washington tient compte des intérêts des autres pays est passée de 60 % en 2023 à 23 % en 2026. Dans plusieurs alliés historiques, l’image des États-Unis est revenue à des niveaux proches des plus bas mesurés depuis le début des années 2000.[23]

La question palestinienne ajoute une fracture différente. Une partie importante des opinions publiques et plusieurs gouvernements européens se sont éloignés de Washington sur Gaza, la Cisjordanie, la colonisation et le soutien américain à Israël. Cela ne détruit pas l’Alliance atlantique, mais réduit le capital politique disponible lorsqu’une administration américaine demande ensuite aux mêmes gouvernements de participer à une nouvelle campagne contre l’Iran, d’accroître les sanctions ou de mettre davantage de moyens militaires à disposition.

L’affaire des Falklands, ou Malouines, est encore plus révélatrice. Au printemps, un document interne du Pentagone rapporté par la presse américaine envisageait parmi les moyens de pression contre Londres un réexamen de la position des États-Unis sur la souveraineté de l’archipel, alors que le Royaume-Uni avait refusé certains soutiens demandés dans la guerre contre l’Iran. Washington a ensuite rappelé que sa position officielle de neutralité sur la souveraineté n’avait pas changé. Mais le simple fait que la question ait pu apparaître dans un scénario de rétorsion a une portée stratégique : un différend sur une guerre au Moyen-Orient pouvait potentiellement être relié à une question territoriale existentielle pour l’un des plus anciens alliés des États-Unis.

Le sommet de l’OTAN d’Ankara, en juillet, a montré que cette tension pouvait désormais toucher directement le fonctionnement de l’Alliance. Trump y a de nouveau attaqué l’Espagne, qualifiée de mauvais partenaire, relancé ses revendications sur le Groenland et lié les différends avec certains alliés à leur attitude dans la guerre contre l’Iran. Dans le même temps, les 32 membres ont réaffirmé leur engagement envers l’article 5. Les deux réalités coexistent donc : l’architecture militaire de l’OTAN reste solide, mais la confiance politique qui la soutient est devenue moins automatique.[24]

La dégradation ne concerne pas seulement Ottawa. En janvier, les menaces américaines sur le Groenland, territoire autonome du royaume du Danemark, avaient conduit les dirigeants européens à convoquer un sommet extraordinaire et à préparer une riposte commerciale pouvant atteindre 93 milliards d’euros. Trump a ensuite reculé, mais le débat européen avait déjà changé : il ne portait plus seulement sur la manière de conserver la protection américaine, mais sur la manière de réduire la vulnérabilité de l’Europe à une éventuelle coercition américaine.[25]

Le Canada offre l’exemple le plus spectaculaire. Après les menaces répétées contre sa souveraineté et une nouvelle confrontation commerciale, Trump a menacé le 24 août d’imposer des droits de douane de 50 % sur les automobiles, camions et pièces automobiles canadiennes à compter de 2027. Ottawa a annoncé des représailles. Au-delà du commerce, la relation entre deux pays dont les économies, les industries de défense et la sécurité continentale sont profondément intégrées s’est transformée en rapport de force. Le Pew Research Center mesure cette rupture : 83 % des Canadiens considéraient encore les États-Unis comme un partenaire fiable en 2022 ; ils ne sont plus que 35 % en 2026.[26]

La vulnérabilité américaine ne se résume pourtant pas aux stocks de missiles. Elle est aussi politique. Pendant des décennies, le principal avantage stratégique des États-Unis n’a pas été seulement leur budget militaire, mais le réseau d’alliances construit en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Ce réseau transforme la puissance américaine en puissance collective. Or Donald Trump a contribué à fragiliser ce multiplicateur précisément au moment où la dispersion des forces américaines le rend plus indispensable.

Trump a besoin de ses alliés au moment où il les a fragilisés

Moscou, Téhéran et Pékin profitent de la même dispersion américaine

Le cœur du problème est désormais l’interconnexion. Une intensification iranienne consomme davantage de missiles américains et attire des moyens vers le Moyen-Orient. Moscou observe une défense occidentale plus sollicitée et peut être tenté d’accroître la pression sur l’Ukraine ou de tester l’OTAN. Washington renforce alors l’Europe. Pékin constate que l’attention américaine est divisée et augmente à son tour la pression autour de Taïwan.

Il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’un état-major commun entre la Russie, l’Iran et la Chine pour constater cette convergence. Les intérêts des trois puissances restent différents. Mais chacun bénéficie objectivement des contraintes que les deux autres imposent à Washington. C’est moins une alliance intégrée qu’un alignement par opportunité.

Face à eux, le bloc occidental est lui aussi moins homogène qu’il n’y paraît. L’Ukraine n’est pas membre de l’OTAN, Israël n’appartient pas à l’Alliance atlantique, Taïwan n’est pas couvert par une garantie comparable à l’article 5 et les intérêts européens, américains et israéliens ne coïncident pas toujours.

Cette absence de rigidité peut réduire le risque de guerre automatique, mais elle crée aussi de l’incertitude. Or l’incertitude sur la réaction de l’adversaire est précisément ce qui encourage les tests. Une alliance parfaitement crédible dissuade ; une alliance dont on ignore jusqu’où elle ira peut inciter à vérifier ses limites.

1914 : Sarajevo n’a pas créé la guerre, il a activé un système déjà instable

La comparaison avec 1914 doit être utilisée avec prudence. Les analogies historiques deviennent trompeuses lorsqu’elles remplacent l’analyse. Les économies, les technologies, les institutions internationales et surtout l’arme nucléaire rendent 2026 profondément différent de 1914.

Mais Sarajevo enseigne une chose essentielle : un événement local peut devenir mondial lorsque la structure internationale est déjà saturée de tensions. Le 28 juin 1914, Gavrilo Princip assassine François-Ferdinand et son épouse. La guerre mondiale ne commence pas ce jour-là. Pendant plusieurs semaines, les gouvernements disposent encore de choix.

L’Autriche-Hongrie adresse un ultimatum à la Serbie. La Russie soutient Belgrade. Les mobilisations commencent. L’Allemagne soutient Vienne et considère la mobilisation russe comme une menace. La France et la Grande-Bretagne sont progressivement entraînées. En trente-sept jours, un attentat local devient une guerre européenne puis mondiale.

Ce qui importe est le mécanisme. Chaque gouvernement estime défendre sa crédibilité. Chaque mobilisation présentée comme défensive est perçue par l’autre comme potentiellement offensive. Chaque recul devient politiquement plus coûteux. Les plans militaires réduisent progressivement l’espace de la diplomatie.

La leçon de 1914 n’est donc pas que l’histoire se répète exactement. Elle est que les guerres systémiques peuvent naître d’une succession de décisions localement rationnelles. Chaque acteur pense contrôler l’étape suivante ; aucun ne contrôle l’ensemble de la chaîne.

Le Sarajevo de 2026 pourrait être un drone, un missile ou un navire

Il est inutile de chercher aujourd’hui un nouvel archiduc François-Ferdinand. L’événement déclencheur d’une crise contemporaine pourrait être beaucoup plus banal : un drone russe abattu en territoire OTAN, un missile tuant des soldats américains en Pologne, une collision navale en Baltique, une attaque contre un câble sous-marin, un navire chinois tentant d’imposer une inspection à un bâtiment escorté par les États-Unis, ou une salve iranienne causant de lourdes pertes américaines.

Imaginons un missile russe frappant une installation polonaise et tuant plusieurs militaires américains. Moscou affirme qu’il s’agit d’une erreur. Varsovie demande une réponse. Si Washington ne réagit pas, ses adversaires peuvent interpréter cette retenue comme une limite de l’article 5. S’il détruit la batterie responsable, la Russie peut considérer qu’elle vient d’être attaquée par les États-Unis.

Le lendemain, Moscou répond contre une installation militaire en Pologne. L’OTAN frappe plusieurs objectifs russes. Pékin observe alors une Amérique engagée simultanément au Moyen-Orient et en Europe et impose une quarantaine maritime autour de Taïwan. Washington escorte un navire ; une unité chinoise tente de l’arrêter ; un tir est échangé.

Ce scénario n’est pas une prévision. Il est précisément ce qu’une analyse de risque doit distinguer d’une prévision. Sa probabilité reste inférieure à celle d’une continuation de crises contenues. Mais sa gravité potentielle est telle que l’augmentation même modérée de sa probabilité devient stratégiquement importante.

Comme en 1914, la mobilisation peut créer sa propre logique

Le parallèle avec 1914 devient encore plus pertinent lorsqu’on examine la mobilisation. À l’époque, la mobilisation générale russe fut interprétée par Berlin non comme une simple précaution mais comme une étape qui réduisait dangereusement le temps disponible pour agir.

Le monde contemporain dispose de moyens de communication infiniment supérieurs, mais le dilemme de sécurité subsiste. Si la Russie mobilise plusieurs centaines de milliers d’hommes, la Pologne et les États baltes peuvent accroître leur propre préparation. L’OTAN déplace alors des unités vers l’Est. Moscou présente ces mouvements comme la preuve d’une menace occidentale et renforce à son tour Kaliningrad et la Biélorussie.

Chaque camp peut alors affirmer sincèrement qu’il ne fait que répondre à l’autre. Le mécanisme fonctionne sans qu’aucun gouvernement prépare initialement une attaque. Une mesure défensive pour l’un devient une menace pour l’autre.

Le voyage du directeur de la CIA à Moscou prend ici tout son sens. Les canaux de renseignement peuvent servir à transmettre des lignes rouges lorsque les canaux diplomatiques ordinaires ne suffisent plus. Cela peut être lu comme un signe de danger, mais aussi comme un mécanisme de sécurité destiné à empêcher une mauvaise interprétation.

Le nucléaire empêche la guerre… jusqu’au jour où il ne l’empêche plus

La différence fondamentale avec 1914 reste évidemment l’arme nucléaire. Elle augmente de manière vertigineuse le coût d’une erreur, mais elle réduit en même temps l’intérêt rationnel d’une guerre directe entre grandes puissances.

En 1914, les gouvernements pouvaient encore imaginer une campagne courte et victorieuse. En 2026, aucun dirigeant sérieux ne peut ignorer qu’une guerre entre la Russie et les États-Unis ou entre la Chine et les États-Unis comporte un risque d’escalade nucléaire.

C’est pourquoi la dissuasion reste probablement le principal obstacle à une guerre mondiale. Mais elle suppose que les acteurs comprennent correctement les intentions et les seuils des autres. Une frappe jugée limitée par celui qui l’ordonne peut être considérée comme stratégique par celui qui la subit.

La question n’est donc pas seulement de savoir si un dirigeant veut employer l’arme nucléaire. Elle est de savoir si une chaîne d’événements peut réduire progressivement les options jusqu’au moment où l’un des acteurs estime que ne pas escalader menace davantage sa sécurité qu’escalader.

Le Liban, petit pays au croisement d’une confrontation devenue mondiale

Pour le Liban, cette architecture mondiale n’est pas abstraite. Le pays se trouve sur l’une des lignes de contact entre Israël et l’Iran. Chaque évolution du rapport de forces entre Washington et Téhéran, chaque calcul électoral israélien et chaque décision concernant le Hezbollah peut se traduire par des frappes, des déplacements de population, des destructions d’infrastructures et une nouvelle contraction de l’économie libanaise.

Six mois après le début de la guerre contre l’Iran, l’Associated Press constate d’ailleurs que le conflit n’a pas produit le Moyen-Orient espéré par ses initiateurs : l’Iran a survécu aux frappes, le détroit d’Ormuz est devenu un levier stratégique et plusieurs monarchies du Golfe s’interrogent davantage sur la solidité de la garantie américaine. Cette érosion de confiance compte aussi pour le Liban : elle encourage chaque acteur régional à rechercher ses propres garanties plutôt qu’à compter sur un ordre de sécurité commun.[27]

Le danger est aggravé par l’asymétrie de décision. L’État libanais peut souhaiter la désescalade sans être en mesure de garantir seul qu’elle aura lieu. Israël décide de ses opérations selon sa propre appréciation de la menace. L’Iran conserve une influence stratégique sur l’axe régional auquel appartient le Hezbollah. Le Hezbollah possède ses propres capacités militaires et son propre calcul. Les États-Unis exercent une pression diplomatique et militaire qui dépasse largement les moyens de Beyrouth.

Le calendrier électoral israélien jusqu’au 27 octobre réduit potentiellement l’espace politique pour les concessions. Le calendrier américain des midterms ajoute une seconde échéance. Une escalade entre Israël et l’Iran pendant cette période pourrait produire une pression immédiate sur le front libanais, précisément au moment où les dirigeants des deux principaux alliés occidentaux concernés auraient peu d’intérêt à paraître faibles.

Les incertitudes entourant l’avenir de la FINUL ajoutent une autre variable. Une présence internationale moins robuste au Sud pourrait réduire les mécanismes de liaison et d’interposition disponibles lors d’un incident. Or dans une période où le danger vient précisément des erreurs de calcul, la disparition de mécanismes permettant de communiquer rapidement constitue un facteur de risque.

Pour Beyrouth, l’enjeu devrait donc être de multiplier les mécanismes qui empêchent un incident local de devenir un casus belli : canaux militaires, diplomatie internationale, clarification des responsabilités, renforcement de l’armée libanaise et recherche d’un dispositif de sécurité durable au Sud. Le Liban n’a aucun intérêt à devenir le Sarajevo d’une confrontation qui le dépasse.

Une guerre mondiale qui n’a pas encore de nom

La réponse dépend de la définition retenue. Si l’on appelle guerre mondiale toute confrontation simultanée impliquant directement ou indirectement plusieurs grandes puissances sur plusieurs continents, certains éléments sont déjà présents. La Russie combat l’Ukraine soutenue massivement par l’Occident ; les États-Unis et Israël affrontent l’Iran ; la compétition militaire autour de Taïwan s’intensifie.

Mais une définition plus rigoureuse exige une guerre directe entre plusieurs grandes puissances et une véritable fusion des théâtres. Ce seuil n’est pas franchi. Les soldats américains et russes ne s’affrontent pas officiellement. Les forces américaines et chinoises ne se tirent pas dessus. Pékin n’est pas entré en guerre pour Moscou.

Il est donc plus juste de parler d’une phase de pré-confrontation systémique. Les conflits restent juridiquement et militairement distincts, mais leurs ressources, leurs calendriers et leurs conséquences commencent à se superposer.

Le danger réside précisément dans cette zone intermédiaire. Tant que chacun considère les crises comme séparées, il peut être tenté de prendre davantage de risques sur son théâtre. Mais dès que les réponses adverses mobilisent les mêmes stocks, les mêmes alliances et les mêmes forces, les crises cessent progressivement d’être indépendantes.

La Troisième Guerre mondiale, si elle devait survenir, ne commencerait probablement pas par une déclaration solennelle. Elle serait peut-être reconnue rétrospectivement, comme le moment où plusieurs crises locales ont cessé d’être contenues et où les grandes puissances ont commencé à se combattre directement.

Le véritable problème américain : le temps industriel

La pénurie de missiles ne doit pas être décrite comme une photographie figée. Washington augmente ses commandes et ses capacités de production. Le problème est le délai. Entre une décision budgétaire et la livraison d’un intercepteur opérationnel se trouvent des chaînes industrielles complexes, des composants rares, des essais et parfois plusieurs années de montée en cadence.

Cela crée une notion stratégique essentielle : la fenêtre de vulnérabilité. Si les adversaires des États-Unis pensent que les stocks occidentaux seront nettement plus importants en 2029 qu’en 2026, ils peuvent conclure que le rapport de forces relatif leur est momentanément plus favorable. L’incitation n’est alors plus seulement de profiter d’une faiblesse, mais de profiter d’une faiblesse avant qu’elle ne disparaisse.

Ce mécanisme du « maintenant ou jamais » est historiquement dangereux. Une puissance qui se croit en déclin relatif ou qui pense voir se refermer une fenêtre peut prendre davantage de risques qu’une puissance convaincue que le temps joue pour elle. Les programmes américains de réarmement sont donc paradoxaux : ils renforcent la dissuasion à moyen terme mais peuvent, pendant la phase de transition, donner à certains adversaires une raison d’agir plus tôt.

La situation est d’autant plus délicate que l’Europe elle-même ne peut pas remplacer instantanément les capacités américaines. Les budgets militaires augmentent, les chaînes de production sont relancées et les coopérations s’approfondissent. La Suède vient par exemple d’annoncer le déploiement de Gripen et d’un bâtiment de guerre en Finlande pour renforcer la surveillance territoriale. Mais certaines capacités de renseignement, de défense antimissile, de commandement et de transport stratégique restent très dépendantes des États-Unis.[28]

L’incertitude entourant la future présence militaire américaine en Europe ajoute une variable. Reuters a révélé le 27 août que le Pentagone préparait plusieurs options concernant les effectifs américains en Europe dans le cadre d’une révision attendue à l’automne. Même sans retrait immédiat, le simple fait que les Européens ignorent le niveau futur de l’engagement américain peut influencer à la fois leurs propres décisions et les calculs russes.[29]

Le coût économique d’une guerre à plusieurs fronts

Une guerre mondiale moderne commencerait probablement à produire des effets économiques mondiaux avant même que les principales puissances ne se déclarent officiellement la guerre. Deux points géographiques concentrent une part disproportionnée de cette vulnérabilité : le détroit d’Ormuz et le détroit de Taïwan.

Ormuz demeure l’un des principaux passages énergétiques de la planète. Les tensions de l’été ont déjà perturbé le trafic et augmenté les coûts. Une fermeture durable ou une campagne de frappes contre les infrastructures du Golfe provoquerait un choc sur le pétrole, le gaz, le transport maritime et l’assurance. Pour les économies européennes et asiatiques, cela signifierait un retour brutal de l’inflation au moment même où les budgets publics devraient financer le réarmement.

Autour de Taïwan, le choc serait différent mais potentiellement plus profond encore. Une quarantaine chinoise perturberait immédiatement l’une des principales artères commerciales mondiales et l’accès à une partie essentielle de la production de semi-conducteurs avancés. Le problème ne concernerait pas seulement les smartphones : automobile, industrie, centres de données, armement et télécommunications dépendent de ces chaînes.

La simultanéité d’une crise énergétique au Moyen-Orient et d’une crise commerciale en Asie pourrait provoquer un choc inflationniste et récessif mondial. Les gouvernements devraient alors financer simultanément défense, soutien aux ménages et sécurisation des approvisionnements. Les marchés financiers commenceraient probablement à intégrer le risque d’une guerre systémique bien avant qu’un historien puisse dater son commencement.

Pour le Liban, déjà fragilisé par une économie dollarisée, une dette restructurée de fait et une dépendance aux importations énergétiques, un tel choc serait particulièrement violent. Une nouvelle guerre au Sud ne serait donc qu’une partie du problème : hausse du pétrole, assurance maritime, commerce régional et transferts de la diaspora seraient également exposés.

Le risque le plus moderne : ne pas savoir immédiatement qui a frappé

En 1914, l’identité de l’assassin de Sarajevo ne faisait guère de doute. En 2026, le premier incident majeur pourrait au contraire être marqué par l’incertitude. Un drone peut être acheté dans le commerce, un navire peut naviguer sous pavillon tiers, une cyberattaque peut transiter par plusieurs pays et une opération clandestine peut être conçue précisément pour laisser plusieurs explications possibles.

Cette ambiguïté pourrait être stabilisatrice si elle donne du temps aux gouvernements. Elle peut aussi devenir explosive dans un environnement médiatique où les premières images circulent en quelques minutes et où responsables politiques, réseaux sociaux et opinion publique réclament immédiatement une réponse. Les gouvernements peuvent être poussés à agir avant que l’attribution technique soit complète.

Le problème devient encore plus grave lorsque certaines infrastructures servent à la fois aux forces conventionnelles et nucléaires. Une cyberattaque contre un réseau de commandement, une frappe contre un radar ou la destruction d’un satellite peuvent être interprétées par l’adversaire comme la préparation d’une attaque beaucoup plus large. L’intention réelle de l’assaillant importe alors moins que la perception de celui qui doit décider de répondre.

C’est pourquoi les canaux directs entre états-majors et services de renseignement prennent une importance croissante. Le voyage de Ratcliffe à Moscou n’est pas seulement un signe de tension. Il rappelle aussi qu’au moment où les relations diplomatiques sont les plus mauvaises, les adversaires ont paradoxalement le plus besoin de pouvoir se parler rapidement.

Qui a intérêt à séparer les crises, et qui bénéficie de leur simultanéité ?

C’est probablement la question centrale. Les États-Unis ont intérêt à compartimenter les conflits. Washington préférerait traiter séparément l’Iran, la Russie, la Chine et la Corée du Nord afin de pouvoir concentrer sur chaque théâtre une supériorité militaire et diplomatique maximale.

Les quatre adversaires ont, à des degrés différents, l’intérêt inverse. La Russie bénéficie de chaque missile américain consommé au Moyen-Orient. L’Iran bénéficie de chaque batterie et de chaque bâtiment immobilisé en Europe ou en Asie. La Chine bénéficie de la dispersion navale américaine. La Corée du Nord bénéficie de toute crise qui réduit la disponibilité des forces américaines en Corée et au Japon.

Il n’est pas nécessaire qu’ils organisent une réunion secrète pour que cette convergence existe. Elle résulte mécaniquement de la structure des forces américaines. Chacun peut agir pour ses propres raisons tout en améliorant involontairement la position des autres. C’est cette simultanéité potentielle qui transforme plusieurs crises régionales en risque systémique.

Le bloc occidental possède certes des ressources économiques supérieures. Mais celles-ci sont fragmentées entre des États dont les priorités diffèrent. La Corée du Sud doit conserver ses munitions face au Nord ; le Japon doit protéger son propre territoire ; les Européens doivent soutenir l’Ukraine et reconstruire leurs stocks ; Israël consomme des intercepteurs au Moyen-Orient. La mutualisation théorique des capacités se heurte donc aux besoins nationaux.

L’Ukraine illustre cette contrainte. Son nouveau ministre de la Défense estime à 27 milliards de dollars le déficit de financement militaire à couvrir et Kyiv demande encore des centaines d’intercepteurs Patriot. Une guerre qui dure absorbe ainsi continuellement des ressources occidentales au moment où celles-ci seraient nécessaires pour reconstituer les réserves destinées à d’autres théâtres.[30]

L’Arctique, autre ligne de fracture entre alliés et adversaires

Le déplacement de la compétition stratégique vers l’Arctique mérite une place particulière. La Russie y dispose d’un appareil militaire ancien et dense, tandis que l’OTAN s’est élargie à la Finlande et à la Suède. Canada, Danemark à travers le Groenland, Norvège et États-Unis se retrouvent donc au contact d’un espace où la confrontation avec Moscou prend davantage d’importance.

Le paradoxe est que Washington a simultanément fragilisé une partie de la confiance de ses partenaires arctiques. Les pressions de Donald Trump autour du Groenland et les tensions avec le Canada ont obligé Ottawa et plusieurs capitales nordiques à réfléchir davantage à leur autonomie. Une politique destinée à renforcer la position américaine peut donc produire l’effet inverse si elle convainc les alliés que la pression américaine constitue elle-même un risque à gérer.[31]

Pour Moscou, cette désunion potentielle est une opportunité. La Russie n’a pas besoin de provoquer une crise militaire majeure : il lui suffit que les alliés occidentaux consacrent du capital politique à leurs différends internes. Une base, un radar ou un port allié ne valent pleinement que si la relation politique qui permet leur utilisation demeure solide.

La guerre d’Ukraine est aussi une école militaire pour Pyongyang, Téhéran et Pékin

L’implication nord-coréenne en Ukraine dépasse le nombre de soldats ou d’obus fournis à Moscou. Les forces de Pyongyang acquièrent une expérience contre une armée soutenue par l’OTAN, dans un environnement saturé de drones, de guerre électronique, de capteurs et de frappes de précision. Cette expérience peut ensuite être réinjectée face à la Corée du Sud, au Japon et aux forces américaines.

Les missiles nord-coréens employés par la Russie constituent aussi des essais en conditions réelles. Chaque lancement fournit des informations sur la précision, la fiabilité et la capacité des défenses occidentales à les intercepter. Séoul estime que la coopération avec Moscou peut accélérer l’amélioration des capacités militaires nord-coréennes.[32]

Le même mécanisme existe avec l’Iran. L’emploi massif de drones de conception iranienne a transformé le champ de bataille ukrainien en laboratoire : les contre-mesures ukrainiennes révèlent des vulnérabilités, les adaptations russes et iraniennes permettent de les corriger. La circulation porte donc sur les armes, mais aussi sur les données, les tactiques et l’expérience.

La Chine observe cette guerre avec la même attention. Sans être cobelligérante, elle peut tirer des enseignements sur la vulnérabilité des blindés, l’importance des drones bon marché, les stocks nécessaires à une guerre longue et la dépendance des armées modernes aux réseaux de communication.

Le cinquième front est déjà ouvert à l’intérieur des démocraties

La confrontation pénètre directement les sociétés occidentales. Les opérations d’influence, les cyberattaques et les campagnes de manipulation électorale permettent d’affaiblir un adversaire sans détruire une seule base militaire.

Le Service européen pour l’action extérieure décrit en mars 2026 un mode opératoire russe visant les élections : délégitimation des dirigeants plusieurs mois avant le scrutin, exploitation des fractures nationales pendant la campagne, puis attaque contre la confiance dans l’intégrité du vote. L’EEAS cite notamment l’Allemagne, la Pologne, la Roumanie, la Moldavie et la République tchèque.[33]

Le cas roumain a montré jusqu’où cette question peut aller. Les autorités ont déclassifié des éléments faisant état d’une campagne coordonnée sur TikTok et d’activités cyber ; un utilisateur aurait dépensé 381 000 dollars pour promouvoir du contenu favorable à Călin Georgescu. La Cour constitutionnelle a annulé le premier tour. Même sans prouver qu’une opération étrangère avait déterminé le résultat, la confiance dans l’élection elle-même était devenue l’objet du conflit.[34]

Le but n’est pas nécessairement de faire élire un candidat ouvertement prorusse. Il peut être de convaincre les électeurs que l’aide à l’Ukraine coûte trop cher, que les sanctions expliquent leur niveau de vie, que les institutions mentent ou que les alliés entraînent leur pays vers une guerre qui ne le concerne pas. Si un parlement réduit les crédits destinés à Kyiv, l’effet militaire est obtenu sans franchissement de frontière.

L’intelligence artificielle abaisse encore le coût de cette guerre : faux articles imitant des médias, clonage de voix, deepfakes et réseaux automatisés. Après un incident en Estonie, des versions contradictoires pourraient toucher des dizaines de millions d’Européens avant même que l’OTAN ait établi les faits.

Lorsque Washington intervient lui aussi dans le débat politique européen

Cette question devient plus complexe lorsque l’influence vient des États-Unis. Il serait faux d’établir une équivalence entre des opérations clandestines attribuées aux services russes et les interventions publiques de responsables américains. Mais l’effet politique mérite d’être analysé.

JD Vance a publiquement soutenu des forces politiques européennes et critiqué des gouvernements alliés. En Allemagne, son rapprochement avec l’AfD et les interventions d’Elon Musk ont été perçus comme une ingérence inhabituelle. En Hongrie, Vance s’est rendu à Budapest en avril 2026 et a soutenu Viktor Orbán tout en accusant l’Union européenne d’influencer l’élection.[35]

Dans le même temps, l’administration Trump a engagé une confrontation avec Bruxelles sur le Digital Services Act. Le Washington Post a rapporté qu’une enquête interne du département d’État n’avait pas établi les accusations de censure européenne avancées politiquement, sans empêcher Washington de poursuivre sa campagne.[36]

Le paradoxe est profond : au moment où les États-Unis ont besoin que leurs alliés prennent davantage de responsabilités face à la Russie, à la Chine et à l’Iran, certaines politiques américaines contribuent à rendre l’alignement sur Washington politiquement plus contestable.

Sous la mer, dans l’espace et dans les réseaux : des fronts sans ligne de front

Les câbles sous-marins, les satellites et les réseaux numériques sont devenus des infrastructures militaires autant que civiles. Leur destruction ou leur brouillage peut affecter plusieurs théâtres simultanément tout en rendant l’attribution difficile.

Les câbles transportent l’essentiel des communications numériques intercontinentales. Leur sabotage peut provoquer des effets économiques importants sans fournir immédiatement un casus belli évident. L’espace est encore plus sensible : GPS, communications, renseignement, détection des lancements et guidage dépendent de satellites.

Le caractère dual de certains systèmes crée un risque d’escalade. Une attaque destinée à aveugler des forces conventionnelles peut être interprétée comme la préparation d’une frappe nucléaire. Le cyberespace présente le même problème : une intrusion contre un réseau électrique ou militaire peut rester dormante puis être activée au milieu d’une crise.

Plus les systèmes d’aide à la décision utilisent l’intelligence artificielle et plus les délais se raccourcissent, plus une mauvaise classification devient dangereuse. La technologie donne davantage d’informations aux dirigeants, mais elle leur laisse parfois moins de temps pour comprendre ce qu’elles signifient.

Suwałki et la Biélorussie : quelques dizaines de kilomètres au cœur du risque européen

Le corridor de Suwałki, entre Pologne et Lituanie, relie les États baltes au reste de l’OTAN et se trouve entre Kaliningrad et la Biélorussie. Une opération visant à couper ou simplement menacer cet axe aurait un effet stratégique disproportionné.

La présence d’armes nucléaires russes annoncée en Biélorussie ajoute une dimension supplémentaire. Elle ne signifie pas qu’une arme serait employée lors d’un incident frontalier, mais elle oblige toute planification occidentale à intégrer dès le départ une composante nucléaire.[37]

C’est pourquoi une nouvelle mobilisation russe serait beaucoup plus inquiétante si des unités importantes étaient dirigées vers cet espace. Le chiffre de 600 000 ne dit pas à lui seul ce que prépare Moscou ; la géographie des déploiements dira beaucoup plus.

Turquie, Inde et puissances intermédiaires : une guerre mondiale ne produirait pas deux blocs parfaits

La Turquie est membre de l’OTAN mais entretient une relation particulière avec Moscou, contrôle les détroits de la mer Noire et possède ses propres intérêts au Caucase et au Moyen-Orient. L’Inde coopère avec les États-Unis, le Japon et l’Australie face à la Chine mais conserve une relation militaire historique avec la Russie et achète son énergie.

Arabie saoudite, Émirats, Brésil, Indonésie et d’autres puissances chercheraient probablement eux aussi à préserver une marge de non-alignement. Leur comportement serait crucial pour les sanctions, l’énergie, les routes commerciales et les systèmes de paiement.

Une guerre longue serait donc également une compétition pour le non-alignement : quel bloc parvient à maintenir l’accès aux matières premières, aux ports, aux marchés et aux financements des puissances intermédiaires.

La vraie bataille industrielle se mesurerait au trois-centième jour

Les stocks américains sont une partie du problème. L’autre question est la capacité des adversaires à produire. Une guerre entre grandes puissances ne serait probablement pas décidée uniquement par la qualité des premières salves, mais par la capacité à remplacer les missiles, drones, véhicules et composants détruits.

La Russie a transformé une partie de son économie pour soutenir une guerre longue. L’Iran produit des drones et missiles en quantité. La Corée du Nord alimente massivement Moscou en artillerie. Derrière eux se trouve la puissance industrielle chinoise.

Les États-Unis conservent un avantage technologique considérable, mais certaines chaînes ont été optimisées pour des systèmes sophistiqués produits en volumes limités. Une guerre d’attrition exige de retrouver la masse. L’Europe affronte le même problème : les budgets augmentent plus vite que les usines.

La période actuelle est donc particulière : l’Occident a décidé de réarmer, mais une partie de ce réarmement n’existe encore que sous forme de contrats et de capacités futures. Si Moscou ou Pékin pensent que le rapport de forces leur sera moins favorable dans trois ans, ils peuvent être incités à prendre davantage de risques avant que cette fenêtre ne se referme.

La guerre économique commencerait avant la mobilisation générale

Une confrontation simultanée autour d’Ormuz, de Taïwan et de l’Europe provoquerait probablement un choc économique mondial avant même une mobilisation générale. Ormuz toucherait l’énergie ; un blocus de Taïwan frapperait les semi-conducteurs et le transport maritime ; une rupture commerciale sino-américaine bouleverserait des milliers de chaînes de valeur.

Les marchés deviendraient eux-mêmes un système d’alerte. Primes d’assurance maritime, fret, pétrole, or, options et obligations réagiraient aux anticipations avant les communiqués militaires.

Les finances publiques américaines constituent également une contrainte. Cela ne signifie pas que Washington serait incapable de financer une guerre, mais une confrontation sur plusieurs théâtres augmenterait brutalement des dépenses fédérales déjà élevées et obligerait à arbitrer entre défense, dette, fiscalité et dépenses intérieures.

Pour le Liban, l’effet serait immédiat : énergie plus chère, fret plus coûteux, tensions sur les importations et sur le dollar, tourisme affecté et risque de nouvelle contraction économique. Une guerre mondiale contemporaine pourrait commencer pour beaucoup de populations par une facture énergétique et alimentaire avant de se manifester par une mobilisation militaire.

Le facteur le plus dangereux reste peut-être la conviction que l’autre bluffe

Les capacités matérielles ne suffisent pas à expliquer les guerres. Elles commencent aussi par des erreurs de jugement. Trump peut penser que Poutine reculera. Poutine peut croire que Washington ne défendra pas Tallinn. Xi peut estimer que les États-Unis ne risqueront pas une guerre pour Taïwan. Téhéran peut juger que Washington n’acceptera plus de lourdes pertes. Netanyahou peut penser que l’Iran est trop affaibli pour répondre. Kim Jong-un peut considérer qu’une Amérique occupée ailleurs laissera passer une provocation.

Il suffit qu’un seul de ces calculs soit faux pour créer une dynamique difficile à arrêter. Les périodes électorales aggravent le problème parce qu’un dirigeant peut avoir moins de liberté pour accepter publiquement un recul.

C’est aussi ce qui distingue la puissance réelle de la puissance perçue. Les États-Unis peuvent disposer de moyens suffisants tout en étant perçus comme trop dispersés ; la Russie peut être militairement épuisée tout en donnant l’impression d’être prête à prendre davantage de risques. La guerre naît souvent dans l’écart entre ces deux réalités.

Ce qui pourrait faire basculer la situation

Le premier indicateur est la géographie de la mobilisation russe. Le chiffre de 600 000 est spectaculaire mais insuffisant. Il faut suivre la formation des unités, les transferts ferroviaires, les dépôts, le génie, les hôpitaux de campagne, les stocks de carburant et la concentration éventuelle en Biélorussie, à Kaliningrad ou près des frontières de l’OTAN.

Le deuxième est l’état réel des stocks occidentaux. Les annonces d’augmentation de production ne valent pas disponibilité immédiate. La cadence de fabrication des Patriot, THAAD, missiles navals et munitions de précision déterminera une partie de la crédibilité américaine pendant les prochains mois.

Le troisième est le dispositif naval américain dans le Pacifique. L’absence temporaire d’un porte-avions n’est pas décisive en elle-même, mais une réduction prolongée de la présence américaine, combinée à l’annulation d’exercices et à des tensions sur les munitions, pourrait modifier les calculs chinois.

Le quatrième est le comportement chinois autour de Taïwan. Il faut surveiller le passage de simples exercices à des actes administratifs de souveraineté : inspections, contrôles, interceptions de navires commerciaux, nouvelles zones réglementées ou présence permanente des garde-côtes à des points clés.

Le cinquième est le niveau de pertes américaines au Moyen-Orient. Une attaque iranienne faisant un nombre important de morts américains pourrait créer une obligation politique de riposte beaucoup plus forte que les échanges actuels.

Le sixième est le calendrier électoral. Le 27 octobre en Israël puis les midterms américaines constituent deux moments où les gouvernements peuvent devenir plus sensibles à la perception de faiblesse. La politique intérieure ne détermine pas mécaniquement la guerre, mais elle modifie le prix politique de la retenue.

Enfin, il faut surveiller les mécanismes de communication. Paradoxalement, une multiplication des contacts militaires et entre services de renseignement n’est pas nécessairement un mauvais signe. Dans les crises les plus dangereuses de la guerre froide, les canaux directs ont souvent empêché une erreur de devenir irréversible.

Le danger commence lorsque reculer devient plus coûteux qu’escalader

Les signaux des dernières semaines ne permettent pas d’annoncer une guerre mondiale imminente. Ils sont cependant suffisamment nombreux et suffisamment cohérents pour justifier une inquiétude beaucoup plus sérieuse qu’il y a encore quelques mois.

Le déplacement du directeur de la CIA à Moscou indique que Washington juge suffisamment crédible le risque d’un test russe de l’OTAN pour transmettre directement un avertissement au Kremlin. Le scénario ukrainien de 600 000 mobilisés supplémentaires reste à confirmer indépendamment, mais il suggère que Moscou prépare la possibilité d’un effort humain durable. Les tensions sur les stocks américains montrent que la guerre contre l’Iran produit déjà des effets stratégiques en Europe et en Asie.

À cela s’ajoutent deux calendriers politiques : les élections israéliennes du 27 octobre et les élections américaines de mi-mandat de novembre. Pendant quelques semaines, Israël et les États-Unis entreront simultanément dans une période où toute retenue militaire pourra être exploitée politiquement comme une preuve de faiblesse. Pour le Liban et pour l’Iran, ce facteur ne peut pas être ignoré.

Le précédent de 2008 rappelle enfin que la rhétorique nucléaire russe envers la Pologne ne date pas de la guerre actuelle. Au moment de la crise géorgienne, Moscou avait déjà publiquement évoqué la possibilité d’une frappe, y compris nucléaire, en réponse au déploiement du bouclier antimissile américain.

Le parallèle avec Sarajevo doit être compris correctement. François-Ferdinand n’a pas été assassiné dans un monde pacifique devenu fou en une journée. Il a été assassiné dans un système déjà tendu, où alliances, mobilisations, rivalités et peur du déclassement avaient rendu chaque décision plus dangereuse.

Le point le plus inquiétant de 2026 n’est donc pas qu’un dirigeant semble vouloir consciemment déclencher une Troisième Guerre mondiale. C’est presque l’inverse. Chacun peut croire qu’il ne fait que défendre ses intérêts sur son propre théâtre, répondre à une provocation limitée ou exploiter temporairement une faiblesse de l’adversaire.

C’est ainsi que les systèmes internationaux perdent parfois le contrôle d’eux-mêmes. L’Iran tire pour augmenter le coût imposé à Washington. Washington répond pour préserver sa crédibilité. Moscou teste une limite parce que l’Amérique paraît occupée. L’OTAN répond pour préserver l’article 5. Pékin estime que l’occasion est favorable pour resserrer l’étau autour de Taïwan. Washington intervient pour empêcher l’effondrement de sa crédibilité en Asie. Aucune décision prise isolément n’a besoin d’avoir pour objectif une guerre mondiale.

Le risque commence lorsque la possibilité de reculer devient politiquement plus coûteuse que celle d’avancer. C’est ce qui s’est produit pendant la crise de juillet 1914. C’est précisément ce qu’il faut empêcher aujourd’hui.

Une fenêtre de vulnérabilité que les adversaires de Washington peuvent être tentés d’exploiter

Les semaines qui séparent la fin août des échéances électorales d’octobre et novembre méritent donc une attention particulière. Elles combinent plusieurs formes de vulnérabilité qui, prises séparément, resteraient gérables : faiblesse temporaire de certains stocks américains, incertitude sur une nouvelle mobilisation russe, intensification des opérations autour de Taïwan, guerre avec l’Iran et campagnes électorales israélienne et américaine. Leur superposition crée cependant une fenêtre durant laquelle les perceptions peuvent évoluer plus rapidement que les capacités matérielles.

Dans les relations internationales, une fenêtre d’opportunité n’a pas besoin d’être objectivement réelle pour produire des effets. Il suffit qu’un dirigeant croie qu’elle existe. Si Moscou pense que Washington est momentanément trop occupé pour répondre avec force en Europe, le Kremlin peut prendre un risque qu’il n’aurait pas pris six mois auparavant. Si Pékin pense que les moyens navals et les stocks américains sont suffisamment dispersés, il peut pousser plus loin une opération de coercition. Si Téhéran estime que Washington ne peut pas soutenir durablement le coût de l’interception, il peut augmenter la pression.

Le danger vient alors d’une succession de perceptions éventuellement erronées. Les États-Unis peuvent être moins faibles que ne le pensent leurs adversaires. L’OTAN peut répondre plus rapidement que ne l’anticipe Moscou. Washington peut accepter des coûts beaucoup plus élevés en Asie pour empêcher un changement de statut de Taïwan. Israël peut choisir l’escalade précisément au moment où Téhéran croit son gouvernement politiquement contraint. L’histoire des guerres est remplie de décisions prises sur la base d’une mauvaise estimation de la volonté adverse.

La situation américaine est à cet égard paradoxale. La pénurie relative de certains intercepteurs peut donner une image de vulnérabilité alors même que les États-Unis conservent une capacité offensive immense. Cette dissociation entre défense contrainte et puissance de frappe disponible est dangereuse. Un adversaire peut conclure que Washington est trop faible pour répondre, provoquer une attaque, puis découvrir que la Maison-Blanche choisit une riposte offensive précisément parce qu’elle ne peut pas se permettre une longue campagne défensive.

Il faut également tenir compte du facteur temps industriel. Les États-Unis et leurs alliés investissent pour augmenter la production de munitions, mais les effets ne sont pas instantanés. Une fenêtre de faiblesse relative peut donc être temporaire. Or une puissance révisionniste qui croit cette fenêtre destinée à se refermer peut être incitée à agir plus tôt. C’est le mécanisme classique du « maintenant ou jamais », particulièrement dangereux lorsqu’il rencontre des calendriers électoraux et des perceptions de déclin.

À l’inverse, cette même situation peut favoriser la prudence. Moscou sait qu’une attaque ouverte contre l’OTAN pourrait provoquer une mobilisation économique occidentale beaucoup plus importante. Pékin sait qu’une guerre autour de Taïwan bouleverserait le commerce mondial dont dépend encore une partie de sa prospérité. Téhéran sait qu’une attaque causant des pertes américaines massives pourrait déclencher une campagne beaucoup plus destructrice. Israël sait qu’une guerre régionale prolongée aurait elle aussi un coût économique et humain considérable.

Il existe donc encore de puissants freins à l’escalade. C’est précisément pourquoi il serait erroné de présenter la guerre mondiale comme inévitable. La configuration actuelle est dangereuse non parce qu’elle conduit nécessairement à la catastrophe, mais parce qu’elle augmente le nombre de chemins susceptibles d’y conduire. Le rôle de la diplomatie, des communications militaires et de la dissuasion consiste à fermer ces chemins avant qu’un incident ne les transforme en autoroutes.

Le véritable test des prochains mois sera donc la capacité des puissances à séparer les crises. Si Washington et Moscou maintiennent un canal permettant de gérer les incidents, si les opérations chinoises autour de Taïwan restent en dessous du seuil d’une quarantaine effective, si l’affrontement avec l’Iran peut être contenu et si le Liban n’est pas réabsorbé dans une guerre israélo-iranienne, le système peut retrouver une forme d’équilibre instable. Si, au contraire, deux de ces crises franchissent simultanément leur seuil militaire, la marge de manœuvre se réduira brutalement.

C’est à ce moment que le parallèle avec 1914 deviendrait réellement inquiétant : non pas parce qu’un assassinat ou un incident aurait une valeur magique, mais parce que plusieurs gouvernements pourraient découvrir en même temps que les décisions prises pour préserver leur crédibilité ont créé des engagements qu’ils ne savent plus défaire. La prévention d’une guerre mondiale se joue donc aujourd’hui moins dans les grandes déclarations que dans la gestion précise des petits incidents, des lignes rouges et des perceptions adverses.

[1]CBS News, 27 août 2026, « CIA Director John Ratcliffe, during secretive trip, warned Russia not to attack NATO » ; Washington Post, 26 août 2026, « U.S. weapons shortage from Iran war alarms allies confronting China ».

[2]CBS News, 26-27 août 2026, sur la visite de John Ratcliffe à Moscou et l’avertissement transmis concernant les membres de l’OTAN.

[3]Institute for the Study of War, Russian Offensive Campaign Assessment, 27 août 2026. L’ISW estime qu’une action limitée contre un membre de l’OTAN pourrait chercher à tester la capacité de l’Alliance à invoquer et mettre en œuvre l’article 5.

[4]Présidence de l’Ukraine, briefing de la Direction principale du renseignement et du Service de renseignement extérieur, 27 août 2026 : scénario de 300 000 mobilisés en 2026 et 300 000 en 2027. Ces chiffres sont une évaluation ukrainienne et non une annonce officielle russe.

[5]Reuters, 29 août 2026, entretien d’Alexander Stubb à Bild. Le président finlandais dit ne voir « neither evidence nor facts » permettant d’étayer l’idée d’une attaque russe prochaine contre l’OTAN.

[6]The Guardian, 15 août 2008, « Moscow warns it could strike Poland over US missile shield ». Le général Anatoli Nogovitsyne déclarait que la Pologne s’exposait « 100% » à une frappe et rappelait que la doctrine russe permettait l’emploi de l’arme nucléaire.

[7]The Guardian, 14 novembre 2008, récit attribué à un conseiller de Nicolas Sarkozy sur l’échange Sarkozy-Poutine du 12 août 2008 au sujet de Mikheïl Saakachvili. Le Monde, 18 août 2008, rappelle les longs entretiens de Sarkozy avec Dmitri Medvedev et Vladimir Poutine lors de la médiation géorgienne.

[8]Associated Press, 27 août 2026, responsables américain et de l’OTAN cités sur la situation critique des stocks de Patriot en Europe.

[9]Washington Post, 26 août 2026. Mark Cancian, CSIS : les simulations d’un conflit autour de Taïwan épuisent de nombreuses munitions critiques en quelques semaines ; il souligne l’absence de bons substituts aux Patriot et THAAD une fois les stocks consommés.

[10]Associated Press, 28 août 2026, bilan des six premiers mois de guerre avec l’Iran et conséquences régionales sur la crédibilité de la garantie américaine.

[11]Associated Press, 30 août 2026 : frappes américaines contre des lanceurs iraniens près du détroit d’Ormuz et annonce iranienne de tirs contre des sites américains en Jordanie.

[12]Reuters, 12 juillet 2026 : les élections législatives israéliennes sont fixées au 27 octobre 2026 ; plusieurs sondages indiquent que la coalition de Benjamin Netanyahou pourrait perdre sa majorité, sans qu’une majorité alternative soit alors évidente.

[13]Washington Post, 26 août 2026, sur le redéploiement de moyens américains depuis l’Indo-Pacifique vers le Moyen-Orient et les inquiétudes des alliés asiatiques.

[14]Washington Post, 26 août 2026 : plus de trente bâtiments prévus pour le Pacifique auraient été envoyés au Moyen-Orient ; un responsable taïwanais anticipe des retards de PAC-3 et qualifie le déplacement d’attention de « troubling ».

[15]Reuters, 24 août 2026, « North Korea preparing further Russia troop deployments ». Le ministère sud-coréen de la Défense indique que Pyongyang continue de fournir à la Russie des missiles balistiques à courte portée et plus de 15 millions de coups d’artillerie, et prépare la possibilité de nouveaux déploiements de troupes.

[16]Reuters, 31 août 2026, « North Korea says hostile US policy unchanged, vows to strengthen nuclear force ».

[17]Reuters, 16-17 août 2026, sur la décision de Donald Trump de réduire certains exercices américano-sud-coréens, notamment après le refus de Séoul de participer aux actions contre l’Iran.

[18]Reuters, 25 août 2026, sur la nouvelle campagne américaine de sanctions contre l’Iran, incluant plus de vingt entités au Moyen-Orient et en Asie, notamment en Chine, accusées de soutenir les programmes nucléaire et balistique iraniens.

[19]Wall Street Journal, 26 août 2026, enquête sur la dépendance croissante des drones Shahed à des moteurs, gyroscopes et composants électroniques provenant de Chine ou transitant par des intermédiaires chinois.

[20]Reuters, juillet-août 2026 : des informations ont évoqué une possible fourniture chinoise de systèmes de défense aérienne à l’Iran ; Pékin a démenti ces allégations. Reuters, 29 juillet 2026, « China’s crude calculus in Iran war ».

[21]Reuters, 30 août 2026, « Merz says Germany finalising response to suspected Leipzig attack ». Berlin parle d’un scénario d’attaque hybride mais n’avait pas encore officiellement attribué l’incident.

[22]Reuters, 30 août 2026, « NATO sees no imminent threat of attack ». L’OTAN dit constater davantage d’activités hybrides russes tout en ne voyant pas de menace imminente d’attaque conventionnelle.

[23]Pew Research Center, enquête menée dans 36 pays du 8 février au 13 mai 2026, publiée le 23 juin 2026. Médiane de confiance dans Donald Trump pour les affaires internationales : 23 %. En Allemagne, 23 % jugent que les États-Unis prennent en compte les intérêts des autres pays, contre 60 % en 2023.

[24]Reuters, 8 juillet 2026, sommet de l’OTAN à Ankara : Donald Trump a attaqué l’Espagne et relancé le contentieux du Groenland tout en réaffirmant ensuite l’unité de l’Alliance. Reuters, 3 juillet 2026 : les 32 membres avaient approuvé un texte réaffirmant un engagement « ironclad » envers la défense collective.

[25]Reuters, 22 janvier 2026, « EU leaders to reassess U.S. ties despite Trump U-turn on Greenland ». Les Européens avaient préparé un paquet de représailles commerciales de 93 milliards d’euros après les menaces américaines sur le Groenland.

[26]Pew Research Center, 23 juin 2026, « Trump Gets Negative Reviews Internationally as Fewer Say U.S. Is a Reliable Partner ». Au Canada, la part jugeant les États-Unis fiables passe de 83 % en 2022 à 35 % en 2026.

[27]Associated Press, 28 août 2026 : six mois après le début de la guerre, l’Iran a conservé des leviers, notamment autour du détroit d’Ormuz, tandis que plusieurs partenaires du Golfe s’interrogent sur la solidité de la protection américaine.

[28]Reuters, 28 août 2026, « Sweden to deploy fighter jets, warships to Finland ».

[29]Reuters, 27 août 2026, « Pentagon’s NATO review preparing troop options for Hegseth by November 6 ».

[30]Reuters, 30 août 2026, « Ukraine defence chief to outline war plan as Kyiv seeks more funds » : Kyiv évalue à 27 milliards de dollars son déficit de financement militaire.

[31]Sur les tensions arctiques et la coopération accrue entre le Canada et les pays nordiques dans le contexte des pressions américaines sur le Groenland, voir les développements de 2026 rapportés par Reuters et les gouvernements concernés.

[32]Reuters, 24 août 2026 : les renseignements sud-coréens estiment que la Corée du Nord prépare de nouveaux déploiements en Russie et tire des enseignements opérationnels de son engagement ; Séoul évalue à plus de 15 millions le nombre de coups d’artillerie fournis à Moscou.

[33]Service européen pour l’action extérieure, 4th EEAS Report on Foreign Information Manipulation and Interference Threats, mars 2026 : les élections sont décrites comme une cible prioritaire des opérations russes, avec une logique en trois phases observée notamment en Allemagne, Pologne, Roumanie, Moldavie et République tchèque.

[34]Associated Press, décembre 2024, à partir de documents déclassifiés roumains : campagne coordonnée sur TikTok et Telegram autour de Călin Georgescu ; un utilisateur aurait versé 381 000 dollars pour promouvoir du contenu. La Russie a nié toute ingérence.

[35]CBS News, 8 avril 2026 ; Washington Post, 21 février 2025 : JD Vance a publiquement soutenu Viktor Orbán et rencontré Alice Weidel ; Elon Musk a également soutenu l’AfD. Ces interventions sont publiques et ne sont pas assimilées ici aux opérations clandestines attribuées à la Russie.

[36]Washington Post, 20 mars 2026 : campagne de l’administration Trump contre certaines règles numériques européennes ; selon le journal, une enquête interne du département d’État n’avait pas établi les accusations de censure européenne avancées politiquement.

[37]La Russie et la Biélorussie ont annoncé le déploiement d’armes nucléaires tactiques russes sur le territoire biélorusse. Leur statut opérationnel précis et leur localisation demeurent en partie opaques ; leur présence déclarée modifie néanmoins la planification stratégique autour du flanc oriental de l’OTAN.

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