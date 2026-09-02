USA-Iran : l’escalade militaire reprend

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L’affrontement entre les États-Unis et l’Iran est entré dans une nouvelle phase entre le 30 août et le 2 septembre 2026. Après plusieurs semaines d’accalmie militaire relative, Washington a repris ses bombardements contre des objectifs iraniens autour du détroit d’Ormuz. Téhéran a répliqué par des missiles balistiques et des drones contre des installations accueillant des forces américaines en Jordanie, à Bahreïn et en Irak, tandis que le Koweït a également activé ses défenses. Des civils ont été tués en Iran et deux pétroliers transportant du brut saoudien ont été attaqués dans le détroit. Cette succession de frappes met fin à l’espoir d’une désescalade rapide et replace le conflit militaire direct entre Washington et Téhéran au centre de la crise régionale.

L’escalade USA-Iran reprend après un mois d’accalmie

Le nouvel engrenage commence le 30 août avec une frappe américaine contre deux lanceurs iraniens sur l’île de Larak, située dans le détroit d’Ormuz. Washington affirme que ces équipements étaient liés à des tentatives iraniennes de perturber la navigation, notamment par l’emploi de mines. Cette opération constitue la première attaque américaine connue contre le territoire iranien depuis environ un mois. Elle intervient après une période durant laquelle la confrontation avait davantage pris la forme d’un bras de fer économique et maritime.

La réponse iranienne est rapide. Les Gardiens de la révolution annoncent des tirs de missiles balistiques contre deux bases utilisées par les forces américaines en Jordanie, King Hussein et Al-Azraq. Les premières informations américaines ne font état d’aucune perte significative lors de cette attaque. Donald Trump menace néanmoins Téhéran d’une réponse beaucoup plus forte si l’Iran poursuit ses opérations. Cette menace est suivie, le 1er septembre, par une nouvelle campagne de bombardements américains sur le territoire iranien.

Le Commandement central américain annonce alors avoir visé des installations des Gardiens de la révolution. Les objectifs comprennent des systèmes de défense aérienne, des radars, des infrastructures de communication, des moyens maritimes et des capacités de mouillage de mines. Le choix des cibles montre que Washington cherche avant tout à affaiblir le dispositif permettant à l’Iran de surveiller et de menacer le détroit d’Ormuz. Le conflit revient ainsi, en moins de 72 heures, d’une confrontation économique à un échange direct de frappes entre les deux pays.

Washington frappe les capacités militaires iraniennes autour d’Ormuz

La géographie des bombardements américains est déterminante. Les explosions et attaques rapportées se concentrent notamment dans le sud de l’Iran, autour d’Hormozgan, de Bandar Abbas, de Qeshm et des installations qui commandent l’accès iranien au détroit. Washington affirme agir après des tentatives d’attaques contre la navigation commerciale et contre des militaires américains présents dans la région.

Les radars et défenses aériennes permettent à l’Iran de surveiller son littoral et de protéger ses installations. Les moyens navals et les systèmes de mouillage de mines constituent, eux, une menace directe pour les navires traversant Ormuz. En ciblant simultanément ces capacités, les États-Unis cherchent moins à conquérir un territoire qu’à réduire la faculté iranienne de transformer le détroit en arme économique et militaire.

Cette stratégie marque une évolution importante après six mois de guerre. Les installations nucléaires et les capacités balistiques restent des enjeux majeurs, mais Ormuz est devenu l’un des principaux centres de gravité du conflit. L’Iran y possède un avantage géographique que Washington ne peut supprimer par sa seule supériorité aérienne : sa proximité immédiate avec une route maritime dont dépend une part essentielle des exportations énergétiques du Golfe.

Donald Trump a présenté les nouvelles frappes comme justifiées et a menacé l’Iran d’opérations encore plus importantes en cas de riposte. Le problème pour Washington est que cette riposte a déjà commencé. La question immédiate devient donc celle d’une nouvelle réponse américaine et du risque d’un cycle où chaque opération sert de justification à la suivante.

L’Iran répond contre le réseau militaire américain

Téhéran ne cherche pas à répondre aux États-Unis par une campagne aérienne comparable. Sa stratégie repose sur ses missiles balistiques, ses drones et la dispersion géographique des installations américaines au Moyen-Orient. Cette asymétrie permet à l’Iran d’étendre le coût du conflit bien au-delà de son propre territoire.

Dans la nuit du 1er au 2 septembre, les attaques iraniennes concernent plusieurs pays accueillant des forces américaines. Des missiles sont lancés vers la Jordanie. Des drones et des alertes sont signalés à Bahreïn et au Koweït. L’Iran revendique également des frappes contre des installations américaines en Irak, notamment autour d’Erbil. Téhéran affirme avoir infligé des pertes aux forces américaines, mais ces revendications n’étaient pas confirmées par Washington au moment des dernières informations disponibles.

Cette distinction est essentielle. L’existence des attaques et des interceptions est établie, mais les bilans revendiqués par l’Iran ne peuvent pas être considérés comme confirmés lorsqu’ils sont démentis par les États-Unis ou ne disposent pas d’une vérification indépendante. La guerre de communication accompagne désormais chaque échange militaire.

La stratégie iranienne reste néanmoins visible : obliger Washington à défendre simultanément des installations dispersées sur plusieurs pays. Les États-Unis disposent de plus de 50 000 militaires dans la région selon le commandement américain. Cette présence garantit une importante capacité offensive, mais multiplie aussi les objectifs potentiels pour les missiles et les drones iraniens.

La Jordanie directement prise dans l’affrontement

La Jordanie constitue l’un des théâtres les plus sensibles de cette riposte. Dans la nuit du 1er au 2 septembre, treize missiles balistiques iraniens ont pénétré son espace aérien. Selon les autorités jordaniennes, dix ont été interceptés et trois sont tombés dans des secteurs éloignés. Aucun mort n’a été annoncé.

Les bases d’Al-Azraq et de King Hussein avaient déjà été explicitement désignées par les Gardiens de la révolution lors de la riposte du 30 août. Al-Azraq, également appelée Muwaffaq Salti, accueille des moyens jordaniens et américains et joue un rôle dans le dispositif militaire occidental au Levant. Pour l’Iran, ces installations appartiennent donc au réseau permettant aux États-Unis de conduire leurs opérations régionales.

La Jordanie cherche cependant à ne pas devenir partie au conflit. Amman présente ses interceptions comme une défense de sa souveraineté et de sa population. Cette distinction devient difficile à maintenir lorsque son territoire accueille des forces américaines et que des missiles iraniens sont directement dirigés vers ces installations.

La menace n’est pas théorique. Des attaques précédentes avaient déjà provoqué des pertes américaines en Jordanie. Le précédent renforce le risque politique associé aux nouvelles salves : une attaque causant plusieurs morts américains pourrait provoquer une riposte beaucoup plus importante contre l’Iran.

Des civils tués dans les bombardements en Iran

La reprise des frappes américaines a également provoqué des pertes civiles. Près de Sirik, dans le sud de l’Iran, une attaque a touché une habitation où se déroulait un mariage. Cinq personnes, dont un enfant, ont été tuées et plusieurs dizaines ont été blessées selon les informations disponibles.

D’autres victimes ont été signalées dans le Khouzestan. Les autorités iraniennes ont fait état de sept morts et huit blessés après plusieurs frappes. Ces chiffres proviennent de responsables iraniens et doivent être présentés comme tels tant qu’ils ne disposent pas d’une vérification indépendante complète.

Washington affirme que les objectifs de sa campagne sont militaires. Le CENTCOM a indiqué avoir connaissance des informations concernant les victimes civiles. La concentration d’installations militaires, portuaires et civiles dans certaines zones du sud de l’Iran augmente toutefois le risque de pertes non combattantes à mesure que les bombardements se multiplient.

Pour Téhéran, ces morts alimentent aussi la justification politique des représailles. Chaque victime civile renforce la pression intérieure en faveur d’une réponse, même lorsque l’Iran cherche parallèlement à maintenir ouverts des canaux diplomatiques.

Bahreïn, Koweït et Irak exposés aux représailles

L’extension des tirs à plusieurs pays montre que la confrontation USA-Iran n’est plus géographiquement limitée au territoire des deux adversaires. Bahreïn accueille le quartier général de la Ve flotte américaine. Le Koweït héberge également des forces américaines et constitue un point logistique important. L’Irak conserve plusieurs installations où des militaires américains sont présents.

À Bahreïn, les défenses ont été mobilisées face aux nouvelles attaques iraniennes. Au Koweït, un drone a provoqué un incendie dans une zone résidentielle sans faire de victime selon les premières informations. En Irak, les Gardiens de la révolution ont revendiqué des attaques contre des positions américaines et affirmé avoir causé des pertes, ce que les États-Unis n’ont pas confirmé.

Téhéran tente de distinguer les gouvernements de ces pays des forces américaines qu’ils accueillent. Cette ligne devient pourtant de plus en plus fragile. Un missile intercepté peut produire des débris sur une zone habitée et un drone visant une installation militaire peut manquer son objectif. Les États concernés doivent donc défendre leur propre territoire, même lorsqu’ils souhaitent rester en dehors de la confrontation.

Cette multiplication des théâtres augmente surtout le risque d’erreur. Une frappe iranienne causant des victimes civiles dans un État du Golfe pourrait entraîner une réaction de ce pays. Une attaque provoquant de lourdes pertes américaines pourrait, elle, modifier immédiatement l’ampleur de la campagne menée par Washington.

Deux pétroliers saoudiens attaqués dans le détroit d’Ormuz

Le front maritime a connu un développement particulièrement préoccupant le 1er septembre. Deux superpétroliers transportant du brut saoudien ont été touchés par des projectiles à quelques minutes d’intervalle alors qu’ils traversaient le détroit d’Ormuz près de Khasab, à Oman. Les deux navires avaient chacun chargé environ deux millions de barils de pétrole au terminal saoudien de Juaymah.

Aucun décès n’a été signalé. L’origine des projectiles n’était pas établie au moment des dernières informations disponibles. Il serait donc incorrect d’attribuer ces attaques à l’Iran sans preuve supplémentaire. Leur survenue pendant la reprise des affrontements montre néanmoins combien la navigation commerciale est exposée.

L’incident intervient alors que Washington accuse précisément les forces iraniennes de menacer les navires et de préparer des opérations de mouillage de mines. L’Iran affirme de son côté que les frappes américaines entraîneront de nouvelles restrictions dans le détroit.

Cette confrontation autour de la navigation constitue l’un des principaux risques d’internationalisation économique du conflit. Une attaque contre une base peut rester un événement militaire régional. Une fermeture durable d’Ormuz affecte directement les économies asiatiques, européennes et mondiales.

Ormuz devient l’arme économique de Téhéran

Avant la guerre, près de 20 % des flux pétroliers mondiaux passaient par le détroit d’Ormuz. L’Iran utilise désormais sa capacité à contrôler ou perturber cette route comme principal moyen de compenser sa faiblesse face à la puissance aérienne américaine.

Le trafic reste fortement réduit. Le 1er septembre, seulement quatre navires transportant des matières premières ont traversé le détroit, contre dix la veille et environ treize par jour en moyenne au cours des dix jours précédents. Ces statistiques ne comptabilisent pas nécessairement les navires qui désactivent leur transpondeur, mais elles confirment l’ampleur de la perturbation.

Quelques jours auparavant, Téhéran avait annoncé avoir placé 45 pétroliers sur une liste noire pour violation de ses nouvelles règles de navigation. Les autorités iraniennes ont menacé ces bâtiments de sanctions, de détention ou de confiscation de leurs cargaisons. Plusieurs entreprises pétrolières ont commencé à éviter les navires concernés.

Cette politique montre que l’Iran ne cherche pas seulement à fermer physiquement le détroit. Il tente également d’imposer un régime de contrôle maritime dont les armateurs doivent tenir compte. Les États-Unis refusent cette prétention et cherchent à maintenir la liberté de navigation, ce qui place directement les deux puissances en concurrence dans les mêmes eaux.

Le blocus américain frappe les exportations iraniennes

Washington dispose de son propre instrument de pression maritime. Depuis la mi-juillet, le blocus naval américain a fortement réduit la capacité de l’Iran à exporter son pétrole par Ormuz. Cette politique obtient désormais des résultats que plusieurs années de sanctions financières n’avaient pas produits.

Les chargements de brut iranien seraient tombés entre 220 000 et 255 000 barils par jour en août. Ils atteignaient environ deux millions de barils par jour en mars. La Chine demeure le principal acheteur, mais l’Iran dépend de plus en plus de stocks flottants déjà positionnés en Asie.

Cette situation menace directement les recettes en devises de Téhéran. Elle intervient alors que l’économie iranienne subit déjà une inflation très élevée, la destruction d’infrastructures et le coût de six mois de guerre. Le gouvernement iranien a lui-même reconnu une forte contraction de son commerce extérieur.

Le paradoxe stratégique est désormais évident. L’Iran a besoin d’Ormuz pour exporter son pétrole, mais Washington l’empêche de le faire normalement. Téhéran dispose alors d’une incitation croissante à rendre plus difficile l’exportation du pétrole de ses voisins. Cette logique transforme le détroit en instrument de représailles économiques.

Le pétrole dépasse 95 dollars

Les marchés ont rapidement intégré le retour du risque militaire. Le Brent a gagné plus de quatre dollars le 1er septembre pour terminer à 94,65 dollars le baril. Le brut américain WTI a clôturé à 90,22 dollars. Le 2 septembre, le Brent dépassait 95 dollars dans les premiers échanges.

Cette hausse résulte de plusieurs risques simultanés. Le premier concerne une nouvelle réduction du trafic à Ormuz. Le deuxième porte sur les attaques contre les pétroliers. Le troisième concerne une possible extension des frappes aux infrastructures énergétiques des pays producteurs du Golfe.

Les deux pétroliers transportant du brut saoudien illustrent directement le deuxième danger. Même lorsqu’un navire n’est pas coulé, une attaque augmente les primes d’assurance et peut conduire les armateurs à suspendre certaines traversées.

Le conflit agit ainsi sur les prix mondiaux sans qu’une destruction massive d’installations pétrolières soit nécessaire. La seule possibilité d’une interruption prolongée suffit à introduire une importante prime de risque.

Six mois de guerre sans victoire décisive

La nouvelle escalade intervient six mois après le déclenchement de la guerre, le 28 février. Ce qui devait initialement être une campagne limitée s’est transformé en affrontement prolongé entre les États-Unis, Israël et l’Iran, avec des conséquences sur l’ensemble du Moyen-Orient.

L’Iran a subi des pertes humaines et matérielles considérables. Plusieurs milliers de personnes ont été tuées depuis février selon les bilans disponibles. Ses défenses aériennes, ses moyens navals, ses installations militaires et plusieurs éléments de son programme nucléaire ont été frappés.

Les États-Unis ont également enregistré des morts et des blessés parmi leurs militaires. Leur appareil militaire reste très supérieur à celui de l’Iran, mais une guerre de six mois impose des contraintes différentes d’une campagne de quelques jours : consommation de munitions, mobilisation des systèmes antimissiles, rotation des unités et protection d’un vaste réseau de bases.

Malgré ces pertes, aucun camp n’a obtenu de résultat décisif. Washington n’a pas contraint l’Iran à capituler et n’a pas rétabli une navigation normale à Ormuz. Téhéran n’a pas obtenu le retrait américain et subit une pression économique croissante. La situation ressemble donc davantage à une guerre d’usure qu’à une confrontation proche de son terme.

L’Iran reste capable de lancer des salves régionales

Les bombardements américains et israéliens ont détruit une partie importante des capacités militaires iraniennes. Pourtant, les événements du 30 août au 2 septembre montrent que Téhéran conserve un arsenal opérationnel suffisant pour menacer plusieurs pays simultanément.

Cette capacité résiduelle constitue l’un des principaux problèmes stratégiques pour Washington. Détruire des radars, des navires ou des centres de communication ne signifie pas éliminer tous les lanceurs mobiles, drones et stocks de missiles répartis sur le territoire iranien.

L’Iran peut ainsi accepter une forte attrition tout en maintenant la capacité de provoquer des crises ponctuelles. Une salve n’a pas besoin de détruire une base entière pour être efficace. Elle oblige les États-Unis et leurs alliés à employer des intercepteurs, à interrompre certaines opérations et à maintenir des dizaines de milliers de militaires en état d’alerte.

La stratégie américaine consiste inversement à rendre chaque nouvelle attaque plus coûteuse pour Téhéran en détruisant les infrastructures qui permettent de préparer et coordonner ces opérations. Les frappes du 1er septembre répondent précisément à cette logique.

Une diplomatie dépassée par le rythme militaire

La reprise des combats intervient alors qu’un canal diplomatique n’avait pas totalement disparu. Le 1er septembre, le président iranien Massoud Pezeshkian a encore déclaré que Téhéran était prêt à respecter les engagements de l’accord intérimaire conclu en juin si Washington en faisait autant.

Cet accord avait permis une baisse temporaire de l’intensité militaire. Il s’est ensuite désagrégé à mesure que les deux parties s’accusaient de ne pas respecter leurs engagements. Le Qatar et d’autres médiateurs ont continué à chercher une formule autour de la navigation dans Ormuz et d’une reprise des discussions.

Le problème est désormais celui du rythme. Une négociation nécessite des consultations et des garanties. Une frappe peut être décidée en quelques heures. Entre le 30 août et le 2 septembre, les opérations militaires ont donc dépassé les efforts diplomatiques.

Oui. Voici la suite directe, sans reprendre les passages déjà affichés.

Ormuz, deuxième front de l’affrontement USA-Iran

La reprise des bombardements ne peut pas être comprise sans le détroit d’Ormuz. Depuis plusieurs mois, ce passage constitue le principal moyen de pression dont dispose Téhéran face à la supériorité militaire américaine. Avant la guerre, une part considérable des exportations mondiales de pétrole transitait quotidiennement entre les côtes iraniennes et omanaises. Les États-Unis cherchent donc à empêcher l’Iran d’y imposer durablement ses conditions. Les frappes américaines contre les moyens navals, les radars, les communications et les capacités de mouillage de mines répondent directement à cet objectif. L’Iran, à l’inverse, prévient qu’une intensification des bombardements entraînera de nouvelles restrictions sur la navigation.

Le trafic maritime reste très inférieur à son fonctionnement normal. Le 1er septembre, les données préliminaires de suivi disponibles ne comptabilisaient que quatre navires transportant des matières premières ayant franchi le détroit, contre dix la veille et environ treize par jour en moyenne au cours des dix journées précédentes. Ces chiffres ne recensent pas nécessairement l’intégralité des mouvements, notamment lorsque les transpondeurs sont coupés. Ils confirment néanmoins une circulation fortement perturbée. Cette situation augmente les délais, les coûts d’assurance et les risques supportés par les armateurs.

Deux pétroliers saoudiens touchés le 1er septembre

La menace contre la navigation a pris une dimension supplémentaire le 1er septembre. Deux superpétroliers transportant du pétrole saoudien ont été touchés par des projectiles à quelques minutes d’intervalle dans le détroit d’Ormuz. Chacun transportait environ deux millions de barils chargés au terminal saoudien de Juaymah. Aucun décès n’a été signalé. Au 2 septembre, l’origine des tirs n’était toutefois pas établie de manière suffisamment certaine pour attribuer ces attaques à l’Iran.

Cette distinction est essentielle. L’incident est confirmé, mais son auteur ne l’est pas. Son importance stratégique reste considérable. Deux navires transportant ensemble environ quatre millions de barils de pétrole ont été frappés dans la principale zone de confrontation maritime entre Washington et Téhéran. Une répétition de tels incidents pourrait pousser des armateurs à suspendre leurs traversées, même sans fermeture officielle du détroit. L’impact économique d’une guerre maritime peut ainsi dépasser rapidement celui des destructions directement provoquées par les projectiles.

Le blocus américain frappe les revenus de Téhéran

Les États-Unis utilisent parallèlement leur supériorité navale pour réduire les exportations pétrolières iraniennes. Depuis le rétablissement du blocus à la mi-juillet, les mouvements de brut depuis les terminaux iraniens ont fortement diminué. Les estimations disponibles situent les chargements d’août autour de 220 000 à 255 000 barils par jour. Ils atteignaient encore environ deux millions de barils quotidiens en mars, avant que la guerre et les restrictions maritimes ne bouleversent les flux.

Cette chute frappe directement les finances iraniennes. La Chine reste le principal débouché du brut de Téhéran, mais une partie des livraisons actuelles provient de stocks déjà présents sur des navires en Asie. Le problème pour l’Iran est désormais de renouveler ces volumes. Si les pétroliers ne peuvent pas effectuer normalement leurs rotations entre les terminaux iraniens et leurs clients, les stocks flottants finissent par diminuer. Le blocus transforme ainsi progressivement la maîtrise des accès à Ormuz en instrument de pression économique.

Cette stratégie explique aussi une partie de la détermination iranienne à maintenir une menace sur le détroit. Si Téhéran ne peut plus exporter normalement son propre pétrole, il peut chercher à augmenter le coût supporté par les autres producteurs et par l’économie mondiale. Washington tente précisément de casser cette capacité en détruisant les équipements qui permettent aux Gardiens de la révolution de surveiller, miner ou perturber le passage.

Le pétrole remonte au-dessus de 95 dollars

Les marchés ont rapidement intégré le retour du risque militaire. Le Brent a terminé la séance du 1er septembre à 94,65 dollars le baril, en progression de 4,6 %. Le brut américain WTI a gagné 5,2 %, à 90,22 dollars. Le 2 septembre, le Brent a dépassé 95 dollars au cours des échanges. Cette progression reflète principalement la crainte d’une nouvelle perturbation des approvisionnements du Golfe.

Trois menaces se superposent désormais. La première concerne une nouvelle réduction du trafic dans Ormuz. La deuxième vient des attaques directes contre les tankers, illustrées par les deux pétroliers saoudiens touchés. La troisième serait une extension des bombardements aux infrastructures énergétiques des pays producteurs. Une telle évolution affecterait non seulement l’Iran, mais aussi les capacités d’exportation de plusieurs monarchies du Golfe.

Le gaz naturel liquéfié subit également les conséquences de la crise. Des cargaisons qataries et émiraties ont dû recourir à des transferts entre navires à l’extérieur du détroit. Cette pratique inhabituelle permet d’éviter certaines traversées supplémentaires de la zone dangereuse. Les prix asiatiques du GNL ont fortement progressé depuis le début de la guerre. L’affrontement USA-Iran pèse ainsi simultanément sur les marchés pétroliers et gaziers.

Six mois de guerre ont profondément affaibli l’Iran

La nouvelle escalade intervient six mois après le déclenchement de la guerre ouverte, le 28 février 2026. Les forces américaines et israéliennes ont depuis frappé à de nombreuses reprises les défenses aériennes, installations militaires, infrastructures navales et structures de commandement iraniennes. Téhéran a perdu une partie importante de ses moyens conventionnels et doit désormais disperser davantage ses lanceurs, ses drones et ses centres de commandement pour préserver sa capacité de riposte.

Les estimations américaines concernant le niveau exact de destruction doivent être considérées avec prudence, puisqu’elles proviennent d’un belligérant. Les événements des derniers jours démontrent néanmoins que l’Iran conserve une capacité opérationnelle significative. Malgré six mois de bombardements, il peut encore lancer plusieurs missiles balistiques simultanément, envoyer des drones vers différents pays et menacer la navigation autour d’Ormuz. Washington n’a donc pas éliminé la capacité iranienne de représailles.

Cette résistance ne signifie pas que les capacités iraniennes soient intactes. Téhéran doit gérer simultanément les pertes militaires, les destructions d’infrastructures, la diminution des revenus pétroliers et une économie déjà frappée par une inflation très élevée. La stratégie iranienne repose de plus en plus sur des moyens asymétriques : missiles, drones, dispersion des lanceurs et menace maritime. L’objectif n’est plus d’obtenir une supériorité conventionnelle impossible face aux États-Unis, mais de rendre la poursuite de la guerre suffisamment coûteuse pour Washington et ses partenaires.

Plus de 3 500 morts en Iran depuis février

Le bilan humain constitue l’autre mesure de cette guerre prolongée. Les données consolidées disponibles à la fin août faisaient état d’au moins 3 527 morts en Iran depuis le début des hostilités. Ce chiffre précède les nouvelles victimes annoncées après les bombardements du 1er septembre. Il comprend les pertes enregistrées pendant plusieurs vagues de frappes et ne permet pas toujours de distinguer avec précision combattants et civils.

Plusieurs bombardements ont provoqué des pertes civiles importantes au cours des six derniers mois. La nouvelle frappe ayant touché le mariage près de Sirik s’ajoute à cette liste. Chaque épisode nourrit le discours iranien accusant Washington de mener une guerre contre la population, tandis que les États-Unis affirment concentrer leurs opérations sur les capacités militaires et les installations des Gardiens de la révolution.

L’établissement d’un bilan définitif reste difficile en pleine guerre. Les autorités iraniennes contrôlent une partie des informations provenant des zones frappées, tandis que les États-Unis ne disposent pas toujours immédiatement d’une évaluation indépendante au sol. Les chiffres doivent donc être actualisés à mesure que de nouvelles données vérifiables deviennent disponibles.

Les États-Unis paient eux aussi le prix d’une guerre longue

La supériorité militaire américaine ne signifie pas que Washington traverse le conflit sans pertes. À la fin août, 18 militaires américains avaient été tués et 757 blessés depuis le début de la guerre selon les bilans disponibles. Ces chiffres ne doivent pas être augmentés à partir des seules revendications iraniennes du 1er et du 2 septembre, tant que Washington ou des éléments indépendants ne les confirment pas.

Les pertes matérielles sont également significatives. Un rapport du Congressional Research Service publié au printemps faisait état de 42 aéronefs militaires américains perdus pendant le conflit, en raison de tirs ennemis ou d’accidents. Le coût financier de la campagne est en outre alimenté par l’utilisation intensive de missiles de précision, d’intercepteurs antimissiles, de drones et d’heures de vol.

La durée devient ainsi une variable stratégique. Les États-Unis peuvent continuer à frapper l’Iran, mais chaque mois supplémentaire augmente la consommation de matériels difficiles à remplacer rapidement. L’Iran subit des destructions beaucoup plus lourdes, mais il n’a pas besoin d’égaler les capacités américaines pour prolonger le conflit. Il lui suffit de conserver assez de missiles, de drones et de moyens maritimes pour obliger Washington à maintenir un dispositif régional coûteux.

Les stocks américains deviennent une question stratégique

La consommation de munitions américaines constitue l’un des principaux enseignements des six premiers mois. Plusieurs évaluations publiées pendant l’été ont fait état d’une forte diminution des réserves de certaines armes de précision. Les chiffres exacts restent en partie classifiés et le Pentagone a contesté les présentations les plus alarmistes. La tendance générale est toutefois reconnue : une guerre prolongée contre un adversaire disposant d’un important arsenal de missiles exige une quantité considérable de munitions offensives et défensives.

Le problème concerne notamment les intercepteurs. Chaque salve iranienne vers une base américaine oblige Washington et ses alliés à employer des missiles antimissiles coûteux. La nuit du 1er au 2 septembre en Jordanie en offre un nouvel exemple. Dix missiles iraniens ont été détruits selon Amman. Une défense efficace évite des pertes, mais elle consomme des équipements dont la production annuelle reste limitée.

Cette question dépasse le Moyen-Orient. Les États-Unis doivent également conserver des stocks pour leurs engagements en Europe et pour leur stratégie en Indo-Pacifique. Une guerre longue contre l’Iran impose donc des arbitrages industriels et militaires que ne provoquerait pas une campagne de quelques semaines.

Le nucléaire reste un contentieux majeur, mais plus le seul

Le programme nucléaire iranien demeure l’une des causes profondes de la confrontation. Les frappes américaines et israéliennes ont endommagé plusieurs installations et perturbé les capacités d’enrichissement. Washington considère l’empêchement de l’acquisition d’une arme nucléaire par l’Iran comme un objectif stratégique. Téhéran continue d’affirmer que son programme ne vise pas la fabrication d’une bombe.

Une incertitude majeure subsiste cependant autour des stocks d’uranium hautement enrichi. L’Agence internationale de l’énergie atomique ne dispose plus du même accès qu’avant les bombardements à l’ensemble des installations iraniennes. La localisation précise d’une partie des quelque 440 kilogrammes d’uranium enrichi à 60 % connus avant les frappes reste donc une question centrale.

Six mois de guerre ont en même temps déplacé une partie du conflit. Les événements du 30 août au 2 septembre ne portent pas directement sur une installation nucléaire. Ils concernent la navigation dans Ormuz, les capacités militaires iraniennes et les bases américaines de la région. La guerre initialement centrée sur la menace nucléaire s’est transformée en affrontement stratégique plus large entre Washington et Téhéran.

Israël reste présent, mais n’est pas le sujet de la nouvelle séquence

Israël reste un acteur majeur du conflit commencé en février. Ses forces ont participé aux campagnes qui ont affaibli les défenses aériennes, les structures militaires et certaines capacités stratégiques iraniennes. Son rôle demeure essentiel pour comprendre l’état actuel des forces iraniennes.

Il faut cependant distinguer ce contexte du fait principal de cette semaine. Les frappes du 30 août et du 1er septembre décrites ici ont été menées par les États-Unis. Les représailles iraniennes ont explicitement visé des forces et des implantations américaines. La séquence actuelle est donc avant tout une confrontation directe entre Washington et Téhéran.

Une intervention israélienne plus importante dans les prochains jours pourrait modifier cette configuration. Elle ajouterait un nouveau niveau d’escalade à un conflit qui s’étend déjà de l’Iran à la Jordanie, à l’Irak et au Golfe.

La diplomatie survit derrière les bombardements

Les canaux diplomatiques n’ont pas complètement disparu. Le 1er septembre, quelques heures avant les nouveaux bombardements américains, le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré que Téhéran était prêt à respecter les engagements de l’accord intérimaire conclu en juin si les États-Unis faisaient de même. Cette proposition montre qu’une partie du pouvoir iranien cherche encore une issue permettant de réduire les combats.

L’accord de juin devait instaurer une cessation des opérations et ouvrir une période de négociation. Il s’est progressivement désagrégé en juillet sous l’effet de nouvelles attaques et des accusations mutuelles de violation. Des médiateurs régionaux ont continué à transmettre des messages entre les deux parties, sans parvenir à stabiliser durablement la situation.

Le problème est désormais celui du rythme. Une négociation exige plusieurs jours de contacts et de garanties. Une frappe peut provoquer une riposte en quelques heures. Entre le 30 août et le 2 septembre, le cycle militaire a donc avancé beaucoup plus vite que les tentatives diplomatiques.

L’escalade USA-Iran entre dans une phase plus dangereuse

La reprise actuelle se distingue des précédentes poussées de tension par la simultanéité des fronts. Les États-Unis bombardent directement le territoire iranien. Téhéran lance des missiles vers des implantations américaines en Jordanie et revendique des attaques ailleurs dans la région. Les défenses du Bahreïn et du Koweït sont mobilisées. L’Irak reste exposé. Des pétroliers sont frappés dans Ormuz et les marchés énergétiques réagissent.

Aucun de ces événements ne constitue isolément une guerre nouvelle. Leur combinaison change cependant le niveau de risque. Plus les frappes sont nombreuses et dispersées, plus la probabilité d’un événement entraînant une riposte disproportionnée augmente. Un missile qui échappe aux défenses jordaniennes, un drone qui atteint une zone habitée du Golfe, un pétrolier coulé ou un bombardement causant de nombreuses victimes civiles en Iran peuvent modifier le calcul politique en quelques heures.

Washington et Téhéran restent en outre enfermés dans des objectifs incompatibles. Les États-Unis veulent garantir la navigation dans Ormuz, protéger leurs forces et réduire la capacité militaire iranienne. L’Iran veut briser le blocus, conserver son levier sur le détroit et démontrer que les bombardements américains auront un coût régional.

Au 2 septembre 2026, aucun cessez-le-feu n’a interrompu ce mécanisme. Les dernières salves iraniennes ont été largement interceptées en Jordanie, mais Téhéran a montré qu’il pouvait encore lancer des missiles balistiques après six mois de frappes. Washington conserve de son côté la capacité de frapper profondément les infrastructures iraniennes et menace déjà d’intensifier ses opérations.

La prochaine décision américaine devient ainsi le développement immédiat à surveiller. Une nouvelle vague de bombardements pourrait entraîner une nouvelle riposte iranienne contre les bases ou la navigation. Une suspension des frappes laisserait au contraire quelques heures ou quelques jours aux médiateurs pour tenter de rétablir un mécanisme de désescalade. Dans l’immédiat, les forces américaines et iraniennes restent mobilisées, les défenses des pays voisins demeurent en alerte et le détroit d’Ormuz continue de fonctionner sous la menace d’un nouvel échange de tirs.

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