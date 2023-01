Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le président de la Chambre, Nabih Berri, a condamné dans un communiqué l’autorisation des autorités suédoises au politicien danois de l’extrême droite Rasmus Paludan de brûler un exemplaire du Noble Coran devant l’ambassade de Turquie dans la capitale suédoise, Stockholm.

Berri a ajouté que la reprise de telles agressions comme ce fut le cas samedi, est une attaque contre les émotions et la doctrine sainte de plus d’un milliard et demi de Musulman dans le monde, ainsi que contre les religions monothéistes et leurs Livres sacrés.

Selon le texte, tolérer et garder le silence sur des actes aussi honteux sous prétexte de liberté d’expression consacre la généralisation du discours de haine et un retour à l’abominable Moyen-âge au moment où le monde et l’humanité éprouvent le besoin de la rencontre du dialogue et de l’imitation des règles de la liberté, de la justice et de l’égalité que le Saint Coran lui-même a apportées.

