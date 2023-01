Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – La session de la commission parlementaire des Finances et du Budget, présidée par le député Ibrahim Kanaan et en présence du Vice-Premier Ministre Saadé Chami, a commencé et elle étudie une proposition de loi-cadre visant à rétablir l’équilibre du système financier au Liban.

