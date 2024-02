Dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient, une série d’attaques aériennes et de ripostes a ébranlé la région ce lundi 26 février. L’armée israélienne a mené plusieurs frappes ciblées contre des positions du Hezbollah au Liban, dont une qui a résulté dans l’élimination de Hassan Hossein Salami, un membre du Hezbollah responsable de la région de Hajir, dans le sud du Liban. Salami, membre de l’unité Nasser du Hezbollah, avait dirigé des activités récentes contre des civils et des soldats israéliens, y compris le lancement de missiles antichars vers Kiryat Shmona et le quartier général de la 769e Brigade.

Précédemment, un drone de surveillance et de reconnaissance connu pour ses capacités de renseignement en temps réel et sa longue endurance de vol, a été ciblé par un missile sol-air du Hezbollah, une démonstration de force significative montrant la capacité du groupe à contrer les incursions aériennes israélienne et a été détruit.

En réponse aux bombardements qui ont visé la localité de Baalbeck , le Hezbollah a lancé une salve de roquettes depuis le Liban vers une base militaire israélienne dans les hauteurs du Golan syrien occupé, en réaction aux frappes aériennes mortelles d’Israël dans la région de Baalbek, au Liban. Deux membres du Hezbollah ont été tués dans les frappes israéliennes dans la zone de Baalbek, selon deux responsables de la sécurité au Liban et une source proche du Hezbollah. Le groupe a annoncé avoir ciblé une base militaire israélienne dans le Golan occupé avec 60 roquettes Katyusha, en réponse à “l’agression sioniste” près de Baalbek. L’armée israélienne a confirmé le lancement de “dizaines de roquettes” depuis le Liban, sans rapport immédiat sur les victimes.

Peu après, des jets de combat israéliens ont frappé un site de lancement dans la région de Kawkaba, d’où des dizaines de lancements avaient été effectués en direction du plateau du Golan environ une heure auparavant. Les heures précédentes avaient vu des frappes israéliennes contre des complexes militaires du Hezbollah dans la région d’Ayta ash Shab, dans le sud du Liban, ainsi qu’une frappe d’un char israélien contre un autre complexe militaire du Hezbollah à Kfarkela.

Les frappes israéliennes près de Baalbeck visaient, selon l’armée israélienne, des “systèmes de défense aérienne” du Hezbollah en représailles à l’abattage d’un de ses drones dans le sud du Liban plus tôt le même jour.

Selon les derniers bilans, les hostilités actuelles au Sud du Liban ont entraîné la mort d’au moins 281 personnes du côté libanais, majoritairement des combattants du Hezbollah mais aussi 44 civils, et ont fait 16 victimes israéliennes, dont 10 soldats et 6 civils, depuis le début d’octobre. Les résidents des deux côtés de la frontière ont été déplacés par les combats, 120 000 côté israélien et 85 000 côté libanais, et les responsables israéliens ont menacé d’actions militaires pour restaurer la sécurité dans le nord d’Israël.

Vers un cessez le feu pour le ramadan à Gaza?

Dans ce climat de conflit continu, le président américain Joe Biden a annoncé qu’Israël cesserait ses opérations militaires contre le Hamas dans la bande de Gaza durant le Ramadan, dans le cadre d’une trêve en cours de négociation, afin de permettre la libération de tous les otages détenus par le mouvement islamiste palestinien. Cette pause dans les hostilités offre un moment de réflexion sur les efforts diplomatiques nécessaires pour résoudre ces conflits de longue date.