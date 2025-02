Ghada Aoun : Une magistrate sous pression dans la lutte contre la corruption

- Advertisement -

La juge Ghada Aoun demeure au centre des tensions judiciaires et politiques au Liban. Reconnue pour son engagement dans la lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent, elle est confrontée à une opposition institutionnelle et politique croissante. Son travail, qui s’inscrit dans un contexte où le système judiciaire libanais est profondément influencé par les rivalités internes et les intérêts partisans, suscite de vifs débats sur l’indépendance de la justice dans le pays.

Une magistrate déterminée face aux obstacles politiques

Depuis plusieurs années, Ghada Aoun s’est imposée comme une figure emblématique de la lutte contre les crimes financiers au Liban. Son enquête sur les transferts illicites de capitaux, notamment après la crise bancaire de 2019, lui a valu autant de soutiens que d’ennemis.

D’après Al Akhbar (21 février 2025), elle a poursuivi ses investigations sur les détournements de fonds publics et les transactions financières suspectes impliquant des banques et des personnalités influentes. Cependant, ses actions se heurtent fréquemment à des blocages judiciaires et politiques, témoignant de l’emprise des élites sur le système judiciaire libanais.

De son côté, Al Diyar (21 février 2025) rapporte que plusieurs de ses décisions ont été contestées en justice, certains l’accusant d’user de sa position pour mener une bataille à caractère politique. Toutefois, ses défenseurs soulignent qu’elle est l’une des rares figures judiciaires à s’attaquer aux cercles du pouvoir, brisant ainsi l’omerta sur la corruption au sommet de l’État.

L’affaire des transferts bancaires frauduleux : un scandale à plusieurs milliards

Parmi les dossiers les plus explosifs suivis par Ghada Aoun, celui des transferts de fonds suspects vers l’étrangerretient particulièrement l’attention. Selon Al Liwa’ (21 février 2025), plus de 3 milliards de dollars auraient quitté le Liban de manière irrégulière entre 2019 et 2022, en pleine crise économique et restrictions bancaires imposées aux citoyens.

L’enquête, qui vise plusieurs établissements bancaires, a donné lieu à des perquisitions et à la saisie de documents compromettants. Toutefois, face aux pressions politiques et judiciaires, certaines procédures ont été suspendues temporairement, illustrant les obstacles systémiques à la lutte contre la corruption au Liban.

Les banques libanaises, déjà sous le feu des critiques pour leur rôle dans la crise financière, sont au cœur de cette affaire. Plusieurs dirigeants financiers et politiques seraient impliqués dans ces opérations illicites, cherchant à protéger leurs capitaux en les transférant à l’étranger malgré la faillite généralisée du système bancaire.

Un bras de fer avec la haute magistrature et les forces politiques

Le travail de Ghada Aoun la place en confrontation directe avec le Conseil supérieur de la magistrature, qui l’accuse d’agir de manière sélective et trop médiatique dans ses investigations. Selon Al Sharq Al Awsat (21 février 2025), plusieurs responsables politiques cherchent à la destituer ou à réduire son champ d’action, estimant qu’elle outrepasse son autorité en visant certains acteurs économiques et politiques.

Cette pression s’exerce non seulement sur le plan institutionnel mais aussi sur le plan médiatique et personnel. Ses détracteurs l’accusent d’avoir une approche politisée de la justice, tandis que ses partisans la considèrent comme l’un des derniers remparts contre l’impunité des élites libanaises.

Cette opposition illustre la fragilité du système judiciaire libanais, tiraillé entre les intérêts des groupes au pouvoir et les exigences d’une justice indépendante. Chaque avancée dans ses enquêtes est immédiatement freinée par des interventions politiques, traduisant un manque criant de volonté de réforme au sommet de l’État.

L’impact international des enquêtes de Ghada Aoun

L’importance des dossiers traités par Ghada Aoun dépasse les frontières libanaises. Selon Al Bina’ (21 février 2025), plusieurs pays européens suivent de près l’évolution des enquêtes sur la corruption, avec la possibilité de sanctions ciblées contre certaines personnalités impliquées.

De même, les États-Unis et la France exercent une pression croissante sur Beyrouth pour que des réformes judiciaires soient mises en place et que la justice puisse fonctionner de manière indépendante. Ces puissances occidentales, soucieuses de stabiliser le Liban, pourraient conditionner une partie de leur aide économique à des avancées concrètes dans la lutte contre la corruption.

L’enjeu est crucial : le Liban est en faillite, et toute tentative de relance économique passe par une rétablisssement de la confiance envers ses institutions. Or, tant que les élites économiques et politiques contourneront la justice, il sera difficile d’attirer les investissements internationaux nécessaires à la reconstruction du pays.

Une justice à un tournant décisif

Le cas de Ghada Aoun est emblématique du combat entre réforme et statu quo au Liban. Son acharnement à poursuivre les affaires de corruption l’a rendue aussi respectée que redoutée. Ses enquêtes, notamment sur les transferts de capitaux frauduleux, pourraient exposer les pratiques opaques de la classe dirigeante et forcer un débat sur la nécessité d’une refonte du système judiciaire.

Cependant, son avenir reste incertain. Sera-t-elle destituée sous la pression du pouvoir ou pourra-t-elle poursuivre ses enquêtes malgré les entraves ? Le sort de cette magistrate déterminera en grande partie l’avenir de l’indépendance judiciaire au Liban, dans un contexte où la corruption demeure l’un des principaux freins au redressement du pays.