Dans le contexte de crise multisectorielle au Liban, l’accès à la formation et à un emploi qualifié permettant à la population libanaise d’assurer une vie décente est un enjeu majeur de stabilisation socio-économique pour le pays et sa population, à fortiori pour les femmes qui souffrent d’une réelle sous-représentation.

Alors que la crise socio-économique actuelle au Liban a paupérisé l’ensemble des classes populaire et moyenne, le numérique demeure l’un des rares secteurs en croissance dans le pays, notamment grâce au mécanisme international d’externalisation des services informatiques, où certaines compétences (alliant savoir-faire technologique et bilinguisme français-anglais) disponibles au Liban sont particulièrement recherchées.

Face à cette situation, Simplon.co, entreprise de l’économie sociale et solidaire en France, et l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) ont souhaité répondre à la demande croissante de jeunes libanaises pour une carrière dans le numérique.

Grâce au soutien financier de la Région Île-de-France, Simplon.co et l’Agence Universitaire de la Francophonie au Moyen Orient, via son Centre d’Employabilité Francophone (CEF) de Beyrouth, unissent leurs forces pour répondre à ce double enjeu de formation de la jeunesse libanaise à des métiers à haute valeur ajoutée et de redynamisation l’économie dans un contexte de crise.

En déployant « Développer Demain », un projet de formations gratuites aux métiers du numérique ne nécessitant aucun prérequis, l’objectif est d’œuvrer à la réinsertion professionnelle dans les métiers en tension du numérique de 35 ressortissantes libanaises éloignées de l’emploi, et en particulier des femmes en reconversion professionnelle, tout en apportant une main d’œuvre qualifiée et diversifiée aux entreprises libanaises ou étrangères recrutant au Liban.

Le projet comprend deux cycles : une formation de 6 semaines pour 25 femmes afin de découvrir les métiers du numérique et la programmation (« Hackeuses »), suivie d’une formation professionnelle de 6 mois pour 25 hommes et femmes souhaitant devenir développeurs web Fullstack.

La formation « Hackeuses » débutera en mai 2023 au Centre d’employabilité francophone (CEF) à Beyrouth : les candidatures sont ouvertes jusqu’au 21 avril 2023.

Pour plus d’informations, contactez : [email protected], ou rendez-vous directement sur: https://www.auf.org/moyen-orient-2/nouvelles/appels-a-candidatures/les-hackeuses-au-cef-de-beyrouth/

A propos des acteurs du projet

L’Agence Universitaire de la Francophonie

L’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), créée il y a 60 ans, est aujourd’hui le premier réseau universitaire au monde avec plus de 1000 membres : universités, grandes écoles, et centres de recherche dans près de 120 pays.

Révélateur du génie de la Francophonie scientifique partout dans le monde, l’AUF, organisation internationale à but non lucratif, est aussi un label qui porte une vision pour un meilleur développement des systèmes éducatifs et universitaires : « penser mondialement la francophonie scientifique et agir régionalement en respectant la diversité ».

Simplon.co

Simplon.co est une entreprise sociale et solidaire (ESS) convaincue que la transformation numérique est un puissant vecteur d’innovation sociale et peut permettre à des publics éloignés de la formation et/ou de l’emploi de trouver un emploi ou de créer leur propre activité.

Le réseau Simplon.co couvre 25 pays dans le monde et a formé plus de 20 000 personnes aux compétences et aux professions numériques (développement de logiciels et de sites Web, données et intelligence artificielle, réseaux et cybersécurité, compétences numériques de base, etc.)