ANI – Le ministre sortant de la Jeunesse et des Sports, Georges Kallas, a quitté Beyrouth pour Dubaï, afin de participer à la rencontre arabe des jeunes leaders organisée par le Centre arabe de la jeunesse et le ministère de la Jeunesse des EAU, et au Sommet mondial des gouvernements.

