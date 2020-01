La Banque BEMO relance l’octroi de prêts à ses clients

Beyrouth, le XX janvier 2020 : Depuis le début de la crise économique au Liban, la Banque BEMO est restée aux côtés de ses clients s’efforçant de leur trouver les solutions adéquates, tout en réduisant l’enveloppe globale de ses crédits.

Aujourd’hui que la crise a atteint un certain degré de maturité, la BEMO a décidé d’octroyer à nouveau des crédits. Cette initiative est en ligne avec la responsabilité de la banque ainsi qu’avec son objectif d’aider à la restauration de la confiance dans l’économie libanaise. En reprenant l’activité de prêt, cela permettra à sa clientèle d’alléger le fardeau et les risques encourus, mais aussi de tirer parti des opportunités disponibles.

Nous estimons que 2020 est l’année du courage. Nous aimerions donner l’exemple et être une source d’espoir pour tous les Libanais afin de se relever tous ensemble et surmonter la crise.

A propos de la Banque BEMO

La Banque BEMO est une banque commerciale dont les services et les activités couvrent le marché libanais et régional. Fidèle à ses principes, la banque se concentre sur sa vision d’être la référence en Private et Corporate Banking tout en demeurant totalement engagée pour ses valeurs : l’esprit familial, le professionnalisme, l’honnêteté et le conservatisme.