L’activité commerciale au Liban en recul au deuxième trimestre 2024, un secteur toujours en difficulté

- Advertisement -

Le secteur commercial libanais continue de souffrir des effets prolongés de la crise économique, avec un recul notable de l’activité au deuxième trimestre 2024. Selon les données du Lebanon This Week, les ventes de détail ont chuté de 18,2 % sur un an, affectant particulièrement les secteurs de l’électroménager, du textile et des biens de consommation courante. Ce déclin témoigne de la faible consommation intérieure, du pouvoir d’achat en berne et de la crise de liquidités qui pèse sur l’ensemble de l’économie libanaise.

Un secteur frappé par la crise monétaire et la baisse du pouvoir d’achat

L’économie libanaise traverse une phase de contraction depuis 2019, en raison de la dévaluation massive de la livre libanaise, de l’inflation galopante et de la faillite du système bancaire. Entre 2019 et 2024, la monnaie nationale a perdu plus de 98 % de sa valeur, rendant les importations de plus en plus coûteuses. Cette situation a entraîné une baisse drastique du pouvoir d’achat, forçant les ménages à réduire leur consommation aux produits de première nécessité.

Secteur Évolution des ventes T2 2024 (%) Électroménager -25,4 % Textile et habillement -21,7 % Produits électroniques -19,8 % Produits alimentaires et boissons -9,5 % Pharmaceutique -7,2 %

Les produits considérés comme non essentiels, tels que l’électroménager et le textile, subissent les plus fortes baisses, tandis que les biens de première nécessité comme les médicaments et les denrées alimentaires résistent mieux à la crise.

Le commerce de détail en difficulté face à l’effondrement du secteur bancaire

Les commerçants doivent faire face à plusieurs obstacles majeurs, notamment :

Des coûts d’importation exorbitants , en raison de la dévaluation monétaire et de la difficulté d’accès aux devises étrangères.

, en raison de la dévaluation monétaire et de la difficulté d’accès aux devises étrangères. Des restrictions bancaires sévères , limitant les transactions internationales et l’octroi de crédits commerciaux.

, limitant les transactions internationales et l’octroi de crédits commerciaux. Une érosion de la confiance des consommateurs, due à la précarité économique et à l’instabilité politique.

Depuis 2020, le Liban connaît une crise bancaire sans précédent, avec des restrictions sur les retraits et transferts en devises étrangères. Cette situation limite l’accès aux capitaux nécessaires aux commerçants pour financer leurs stocks et assurer la continuité de leurs activités.

Un ralentissement économique qui freine les investissements étrangers

Le déclin du secteur commercial s’inscrit dans une contraction plus large de l’économie libanaise. Selon les estimations de la Banque mondiale, le PIB du Liban a reculé de 3,5 % en 2024, après une stagnation en 2023.

Le Liban, qui attirait autrefois d’importants investissements étrangers, peine désormais à rassurer les investisseurs internationaux en raison de :

L’absence de réformes économiques demandées par le FMI .

demandées par le . Un climat d’instabilité politique et des tensions régionales persistantes.

et des tensions régionales persistantes. Une fiscalité imprévisible, freinant le développement des entreprises locales et étrangères.

Quelles perspectives pour le secteur commercial ?

Pour relancer l’activité commerciale, plusieurs mesures sont envisagées :

Une stabilisation du taux de change , afin de restaurer la confiance des consommateurs et des commerçants.

, afin de restaurer la confiance des consommateurs et des commerçants. Un accès facilité aux devises étrangères , permettant aux importateurs de mieux gérer leurs coûts.

, permettant aux importateurs de mieux gérer leurs coûts. Un allègement des restrictions bancaires , essentiel pour fluidifier les transactions et relancer le crédit commercial.

, essentiel pour fluidifier les transactions et relancer le crédit commercial. Des incitations fiscales et douanières, afin d’encourager les investissements dans le secteur du commerce et du retail.

Malgré ces propositions, la relance du commerce intérieur dépendra avant tout de la capacité des autorités à mettre en place une réforme bancaire crédible, à stabiliser le marché monétaire et à restaurer la confiance des consommateurs.