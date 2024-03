Dans un climat de crise financière prolongée qui secoue le Liban depuis plusieurs années, les récents commentaires du député Ibrahim Kanaan, président de la commission des finances et du budget, mettent en lumière les défis complexes auxquels le pays est confronté pour restaurer la confiance dans son système bancaire et financier. Lors du lancement du “Comité sur les affaires bancaires et la protection des droits des déposants”, Kanaan a posé des questions cruciales sur la nécessité d’un audit neutre et international des actifs de l’État et des banques, tant au Liban qu’à l’étranger. Sa critique va à l’encontre des politiques adoptées par les gouvernements successifs depuis la crise, qui semblent favoriser l’annulation des dépôts au détriment des citoyens.

Kanaan souligne un point particulièrement troublant : l’implication de certaines parties dans le processus de corruption et de pillage, des parties qui parlent aujourd’hui de récupérer les fonds mal acquis. Il met en lumière une contradiction flagrante entre les discours sur la lutte contre la corruption et les actions concrètes de ceux qui ont contribué à la détérioration de la situation financière du Liban.

Le député a rappelé ses efforts pour établir une législation qui réglemente de manière stricte et temporaire les transferts et retraits bancaires, dans le but de protéger les droits des déposants. Il déplore le blocage de cette initiative par le gouvernement actuel, qui promet depuis des lois alternatives sans aboutir à des résultats tangibles. Ce blocage, selon lui, maintient les déposants dans une position de vulnérabilité face aux banques et à l’autorité monétaire.

Kanaan critique ouvertement le plan de redressement financier du gouvernement du président Hassan Diab, qu’il accuse de viser la liquidation des dépôts bancaires au profit d’un secteur bancaire défaillant. Il défend l’idée que les dépôts doivent être traités comme des obligations fiduciaires envers les déposants, à rembourser dans la devise du dépôt, conformément à la loi.

Le député met en avant la nécessité d’une réforme profonde du secteur bancaire, exigeant la responsabilité de l’État, des banques, et de la Banque du Liban pour leurs rôles respectifs dans la crise. Il critique également les politiques de prêt risquées et les taux d’intérêt élevés, qui ont exacerbé la situation financière du pays.