Le ministre de l’Intérieur et des Municipalités, Bassam Mawlawi, a réaffirmé la position du gouvernement libanais : “Le Liban n’est pas un pays d’asile permanent”. Soulignant l’importance de préserver les droits des Libanais et de lutter contre la migration illégale, il a appelé à l’application des lois concernant le logement et le travail des réfugiés.

Le Liban, qui accueille plus de 1,5 million de réfugiés syriens depuis le début de la guerre civile en 2011, se retrouve face à un épineux dossier : leur retour dans leur pays d’origine. Alors que les autorités libanaises appellent à un “retour clair” des réfugiés, la situation sécuritaire en Syrie et les conditions de vie précaires dans les camps de réfugiés au Liban rendent ce processus complexe et sensible.

Vers un retour “volontaire”

Le Liban insiste sur le caractère “volontaire” du retour des réfugiés syriens. Un convoi est d’ailleurs prévu prochainement pour faciliter ce retour. Le directeur général par intérim de la sécurité générale, le major-général Elias Al-Baysri, a déclaré que “le Liban est un pays de transit et non un pays d’asile”.

Des conditions de vie difficiles

Les réfugiés syriens au Liban vivent dans des conditions souvent précaires. La plupart d’entre eux vivent dans des camps de réfugiés, où l’accès aux services de base tels que l’éducation et la santé est limité.

Négociations et initiatives internationales

Le Liban appelle à la communauté internationale à soutenir le retour des réfugiés syriens. Des négociations avec les pays arabes et la communauté internationale sont en cours pour établir un plan de retour clair et durable.

Un retour semé d’embûches

Malgré les efforts du gouvernement libanais et les initiatives internationales, le retour des réfugiés syriens reste un processus complexe. La situation sécuritaire en Syrie reste incertaine et les conditions de vie dans les zones de retour ne sont pas toujours garanties. De plus, les réfugiés syriens craignent souvent des représailles en cas de retour dans leur pays d’origine.