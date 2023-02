Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le ministre sortant de l’Agriculture, Abbas Hajj Hassan, a reçu une délégation de la Banque mondiale, avec laquelle il a discuté des projets financés par la Banque mondiale, qui comprennent le secteur végétal et animal, le travail coopératif et le soutien aux institutions gouvernementales et non gouvernementales au cours des prochaines semaines.

