Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le commandement de l’armée a annoncé que les éléments des deux groupes du régiment d’ingénierie de l’armée libanaise ont commencé des travaux de recherche et de sauvetage dans les zones touchées, en Turquie et en Syrie, en coopération avec des éléments de la Croix-Rouge et de la Défense civile.

Les membres du premier groupe étaient arrivés dans la ville turque d’Adana et se sont déplacés vers la ville Al-Bustan par voie terrestre, tandis que les membres du deuxième groupe étaient également arrivés de nuit dans la ville syrienne de Jablé par voie terrestre.

Immédiatement après leur arrivée, les deux groupes ont commencé à travailler pour enlever les décombres et rechercher des survivants dans des conditions climatiques difficiles, des températures basses et un environnement de travail dangereux en raison des répliques continues qui pourraient provoquer des effondrements supplémentaires dans les bâtiments fissurés.

