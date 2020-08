À quelques jours de la visite du président français Emmanuel Macron l’occasion de célébration du centenaire de la proclamation de l’État du Grand Liban, le ministre français des affaires étrangères Jean-Yves le Drian est intervenu sur les ondes de RTL.

#Liban : "Ce pays est au bord du gouffre… On ne va pas signer de chèque en blanc… Le risque aujourd'hui, c'est la disparition du Liban", @JY_LeDrian dans #RTLMatin avec @VenturaAlba pic.twitter.com/YqbxuKiENW — RTL France (@RTLFrance) August 27, 2020

“La communauté internationale ne signera pas un chèque en blanc si ils ne mettent pas en place les réformes. Ils doivent agir rapidement parce que le risque aujourd’hui est de voir le Liban disparaître

“Il y a urgence (…) Le pays est au bord de la détresse, au bord du gouffre. La moitié de la population vit en-dessous du seuil de pauvreté, il y a une jeunesse désemparée, le chômage est épouvantable et l’inflation est ahurissante.

Le ministre français s’en est également vivement pris au monde politique local, répondant à une question si le Liban peut continuer avec la même classe politique et répondant de manière catégorique “non”, avant d’indiquer que tout le monde sait ce qu’il a à faire et de mener des réformes notamment de l’attribution des marchés publics, du secteur de l’énergie ou encore de mener un audit juricomptable des comptes de la banque du Liban.

Il a également estimé que désormais, il est de la responsabilité des autorités libanaises à mettre en place un gouvernement de mission pour mener ces réformes.

“Autrement, la communauté internationale ne sera pas au rendez-vous et ne signera pas de chèque en blanc sans réformes”, menace-t-il.

Soulignant qu’il n’y a plus de gouvernement actuellement, il a appelé la formation rapide du prochain cabinet devant l’urgence sanitaire et humanitaire et l’urgence politique.

Une question concernant un rétablissement du mandat français, Jean-Yves le Drian estime que les Libanais sont compétents mais qu’ils se phagocytent entre eux pour arriver à un consensus sur l’inaction.

“Cela n’est plus possible”, conclut-il.

