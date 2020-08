L’ambassadeur de France au Liban Bruno Foucher aurait transmis aux autorités libanaises un document de deux pages portant sur l’élaboration d’une feuille de route pour sortir le pays des cèdres de la crise politique et économique qu’il traverse actuellement.

Cependant, des sources proches de l’Élysée réfutent cette information qu’il faille donc prendre avec prudence

Selon ce document, devraient être mise en place un audit des comptes de la banque du Liban, la nomination d’un gouvernement provisoire « pour éviter un vide du pouvoir qui laisserait le Liban s’enfoncer davantage dans la crise” et en charge de mener les réformes, notamment dans le secteur de l’électricité public et l’organisation d’élections législatives anticipées dans un délai d’un an.

Le parlement serait appelé à adopter les lois concernant la mise en place des réformes nécessaires pour l’obtention de l’aide économique internationale.

Parallèlement, le déblocage des négociations avec le FMI ou encore le placement des aides financières promises à Beyrouth après le 4 août sous la supervision des Nations unies devraient être mis en oeuvre.

Par ailleurs, la France propose – toujours selon ce document – d’envoyer des experts de la Banque de France pour mener l’audit des comptes de la Banque du Liban. Hier, le gouverneur de la banque centrale libanaise, Riad Salamé, s’était montré très favorable à cette proposition. Paris se propose également de jouer un rôle majeur dans la reconstruction du port de Beyrouth ou encore dans le système de santé.

Cette information intervient alors que le ministre des affaires étrangères français, Jean-Yves le Drian a indiqué, sur les ondes de la radio RTL, que la communauté internationale ne signera pas un chèque en blanc si ils ne mettent pas en place les réformes. Ils doivent agir rapidement parce que le risque aujourd’hui est de voir le Liban disparaître.

Par ailleurs, le président de la république française Emmanuel Macron est attendu au Liban dans le cadre des célébration du centenaire de la proclamation de l’État du Grand Liban, le 1er septembre. Emmanuel Macron devrait évoquer la formation du prochain gouvernement, une nécessité absolue pour pouvoir mener les réformes nécessaires pour la poursuite des négociations avec la famille et ainsi obtenir le déblocage de l’aide internationale nécessaire à la relance de l’activité économique.

