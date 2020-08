En visite au Liban, le ministre canadien des affaires étrangères François Philippe Champagne a estimé que « La corruption au Liban doit cesser, la rue a parlé et maintenant elle doit être entendue ».

Avec mon homologue, @Mcharbelwehbi devant le QG des Aff. étrangères, fortement endommagé. J’ai réitéré l'appui du 🇨🇦 au peuple libanais suite à cette tragédie.



Nous avons parlé des réformes économiques & politiques & de l'enquête crédible nécessaires au redressement du #Liban. pic.twitter.com/sET1J5HzTi — François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) August 27, 2020

François Philippe Champagne avait précédemment rencontré le ministre libanais, aujourd’hui démissionnaire, des affaires étrangères Charbel Wehbé pour aborder avec lui le soutien que pourrait apporter le Canada suite à l’explosion du port de Beyrouth, le 4 août dernier.

Cette visite intervient afin de témoigner sur le terrain des dégâts suite à l’explosion de 2750 tonnes de nitrate d’ammonium et ainsi exprimer la solidarité du Canada vis-à-vis du pays des cèdres. Pour rappel, Ottawa avait promis d’accorder une aide humanitaire pour un équivalent de 30 millions de dollars principalement sous forme d’assistance humanitaire, mais également d’assistance médicale aux victimes.

Cette visite intervient dans le cadre d’une tournée de ministre. Il s’était précédemment rendu en Italie en Suisse.

Par ailleurs, les rumeurs indiquent le consulat canadien au Liban aurait reçu plus de 380 000 demandes de visa, indique-t-on de source médiatique.

Pour l’heure, sur place, le ministère de la santé indique que plus de 181 personnes sont décédées, plusieurs dizaines de personnes toujours portées disparues et plus de 7 000 personnes ont été blessées dans l’explosion qui a ravagé le port de Beyrouth et une grande partie de la capitale libanaise. 300 000 personnes seraient également sans logement des suites de cette explosion.



La piste d’une explosion accidentelle de 2750 tonnes de nitrate d’ammonium à l’intérieur d’un entrepôt du port de Beyrouth, saisies en 2014 à bord d’un navire poubelle, le Rhosus battant pavillon moldave, est pour le moment privilégiée par les autorités libanaises. Cette explosion équivaudrait à celle de 600 tonnes de TNT ou encore à un tremblement de terre de 3.3 sur l’échelle de Richter.

Elle aurait ainsi causé un cratère de 110 mètres de long sur 43 mètres de profondeur, indique, le dimanche 9 août, une source sécuritaire citant les propos d’experts français présents sur place.

Les dégâts seraient estimés entre 10 milliards à 15 milliards de dollars.

Si vous avez trouvé une faute d’orthographe, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité ne marche que sur un ordinateur et non sur les mobiles ou tablettes. Par ailleurs, il ne s’agit pas d’un espace pour les commentaires.

Cet article est disponible en Français