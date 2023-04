Beyrouth, le 27 avril 2023 : Suite à l’élection de quatre nouveaux membres lors de l’assemblée générale suivant la fin du mandat d’anciens membres, le conseil du syndicat des importateurs de médicaments et des droguistes au Liban s’est réuni et a nommé :

M. Joseph Ghorayeb, président.

M. Adnan Dandan, vice-président.

M. André Fadel, secrétaire général.

M. Marwan Hakim, trésorier.

M. Bertrand Fattal, conseiller.

M. Walid Mroueh, conseiller.

M. Karim Gebara, conseiller.

M. Jean de Freige, conseiller.

Le nouveau conseil exprime sa gratitude envers l’ancien conseil pour son travail et son dévouement dans un contexte et circonstances difficiles. De plus, ce nouveau conseil s’engage à continuer le travail selon la même approche, afin de préserver la qualité des médicaments et de servir au mieux les intérêts des libanais.