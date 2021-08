Après l’attaque verbale de l’ancien premier ministre Saad Hariri à l’encontre du Président de la République, le Courant Patriotique Libre réplique, accusant les propriétaires des lieux où s’est déroulé le drame qui a mené à la mort de 28 personnes d’être liés au Courant du Futur.

Ils accusent également le gouverneur de la Banque du Liban Riad Salamé, d’en être responsable suite de sa décision controversée de mettre fin aux subventions au carburant.

Depuis le matin, le mouvement al-Mustaqbal profite du sang et lance une campagne pour accuser le CPL du drame, sans avoir pas besoin d’une enquête. Cependant, le propriétaire des lieux est connu pour sa proximité avec le mouvement al-Mustaqbal et pour son soutien à l’un de ses députés, Tarek al-Merehb. (…) e propriétaires des citernes sont également connus. Il est détenu depuis deux mois pour contrebande. Sa relation avec les deux députés de Mustaqbal, Walid al-Baarini et Mohammed Suleiman, est bien connue

Le communiqué du Courant Patriotique Libre.