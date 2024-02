Le Liban abrite une diversité remarquable de mouvements scouts, chacun portant des valeurs uniques tout en adhérant aux principes fondamentaux du scoutisme mondial. La Fédération du Scoutisme Libanais, fondée en 1961, sert de chapeau à ces diverses organisations, assurant une unité au sein de la diversité. Avec une adhésion à l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout depuis 1947, le scoutisme libanais jouit d’une reconnaissance internationale et d’une histoire riche depuis son introduction dans le pays en 1912 par Abdul Satar et Mohammad Abdul Jabbar Khairy.

Nombre de Mouvements

En tout, la Fédération du Scoutisme Libanais regroupe 29 organisations scoutes, reflétant le paysage diversifié du Liban. Ces organisations couvrent un large éventail de communautés religieuses et culturelles, offrant une plateforme d’inclusion et d’éducation pour tous les jeunes libanais.

Valeurs Partagées

Malgré leur diversité, tous les mouvements scouts au Liban partagent un ensemble commun de valeurs, ancrées dans les principes du scoutisme mondial. Ces valeurs comprennent:

Le caractère et le développement personnel: Encourager l'intégrité, la responsabilité, et le respect de soi et des autres.

La santé physique et le bien-être: Promouvoir un mode de vie actif et sain à travers des activités de plein air et des défis physiques.

La créativité et le développement manuel: Stimuler l'innovation et la créativité par l'apprentissage pratique et la résolution de problèmes.

Le sens des autres et le développement social: Cultiver l'esprit de service, la coopération et la compréhension interculturelle.

Le sens de Dieu et le développement spirituel: Fournir un espace pour la croissance spirituelle et la réflexion personnelle, respectant la diversité des croyances religieuses au Liban.

Le scoutisme libanais, à travers ses nombreux mouvements, s’efforce de préparer les jeunes à devenir des citoyens actifs et engagés, capables de contribuer positivement à leur communauté et au monde. En mettant l’accent sur le développement personnel, le service communautaire, et le respect mutuel, le scoutisme au Liban joue un rôle crucial dans la formation des leaders de demain.

Mais aussi des différences entre mouvements

La différence entre les organisations scouts au Liban réside principalement dans leurs affiliations religieuses ou culturelles, leurs méthodologies éducatives spécifiques et leurs programmes d’activités. Bien qu’elles partagent les principes fondamentaux du scoutisme, comme le service à la communauté, le développement personnel, et l’engagement envers la paix, chaque organisation a des caractéristiques uniques qui reflètent la diversité de la société libanaise.

Les organisations scouts au Liban sont variées, reflétant la diversité culturelle et religieuse du pays. Voici un aperçu de certaines des principales organisations scouts libanaises, membres de la Fédération du Scoutisme Libanais, qui illustrent la richesse de ce mouvement dans le pays :

Al-Aamiely Scouts (Scouts al Amily)

Al-Etihady Lebanese Scouts

Al-Jarrah Scouts in Lebanon (Scouts Al Jarrah)

Al-Mabarrat Scouts

Al-Mahaba Scouts

Al Mashari Scouts Association (Scouts des Macharihs)

Association of Arab Scouts in Lebanon (Association des Scouts arabes au Liban)

Byblos Scout (Scouts de Byblos)

Cedars Scouts (Scouts des Cèdres)

Christian Scouts (Scouts Chrétiens)

Future Lebanon Scouts (Scouts du Liban futur)

Imam al-Mahdi Scouts

Independence Scouts (Scouts de l’Indépendance)

Islamic Risala Scout Association

Lebanese Scout Association (Eclaireurs du Liban)

Lebanese Syriac Scouts (Scouts syriaques libanais)

Lycée National Scout Association (Scouts du Lycée National)

Makassed Islamic Scout Organization (Scouts musulmans du Makkassed)

Maronite Scouts (Scouts maronites)

Muslim Scout Association of Lebanon

National Education Scouts (Scouts de l’Education Nationale)

National Lebanese Scouts (Scouts nationaux libanais)

National Orthodox Scout Association (Scout national orthodoxe)

Orthodox Scouts of Beirut (Scouts Orthodoxes de Beyrouth)

Affiliations Religieuses et Culturelles

Certaines organisations scouts au Liban sont directement affiliées à des communautés religieuses spécifiques, ce qui influence leur programmation, leurs célébrations, et parfois leur langage d’opération. Par exemple :

Les Scouts Maronites sont affiliés à l'Église maronite et intègrent dans leur programme des éléments spécifiques à la tradition maronite.

Les Imam al-Mahdi Scouts sont liés à la communauté chiite et incluent des activités et des enseignements en lien avec leurs croyances.

Les Scouts Orthodoxes de Beyrouth sont associés à l'Église orthodoxe et suivent des pratiques et des célébrations orthodoxes.

Bien que tous les scouts suivent la méthodologie générale du scoutisme qui inclut l’apprentissage par l’action, le jeu, et l’aventure en plein air, chaque organisation peut adopter des approches pédagogiques qui reflètent ses valeurs et ses objectifs spécifiques. Par exemple, certains peuvent mettre davantage l’accent sur le développement spirituel, tandis que d’autres peuvent se concentrer sur le service communautaire ou le leadership.

Par exemple durant la guerre civile libanaise, les scouts libanais ont joué un rôle crucial, démontrant leur engagement envers les principes de service et d’unité malgré les divisions profondes du conflit. Les scouts ont non seulement continué leurs activités éducatives et communautaires dans des conditions extrêmement difficiles, mais ont également pris des initiatives significatives pour aider les communautés touchées par la guerre.

Rôle Humanitaire et de Service

Les Scouts du Liban se sont mobilisés pour fournir une aide humanitaire essentielle, notamment en distribuant nourriture, médicaments, et autres fournitures vitales aux personnes déplacées et aux réfugiés. Leur engagement allait au-delà de l’aide matérielle; ils ont également organisé des activités pour les enfants dans les abris, apportant un semblant de normalité et de réconfort dans la vie des jeunes touchés par le conflit.

Promotion de la Paix et de l’Unité

En dépit des divisions sectaires exacerbées par la guerre, les scouts ont maintenu un esprit d’unité et de fraternité. Les associations scoutes ont travaillé à travers les lignes de division pour maintenir le contact et poursuivre leurs missions éducatives. Cette approche a non seulement aidé à fournir un soutien direct aux communautés, mais a également servi d’exemple vivant de coexistence pacifique et de solidarité.

Engagements Exceptionnels

Des récits spécifiques soulignent l’héroïsme des scouts durant cette période. Beaucoup se sont portés volontaires pour des services d’urgence, notamment en rejoignant la Croix-Rouge pour aider à fournir des soins médicaux d’urgence. Certains scouts ont même sacrifié leur vie dans l’exercice de leurs devoirs, manifestant le principe scout de “servir” dans son expression la plus noble.

Lancement d’Initiatives

La guerre a également été une période de création pour les Scouts du Liban, avec le lancement de l’Association arcenciel par le Commissaire Général et plusieurs chefs scouts. Cette initiative visait initialement la réinsertion sociale des personnes handicapées et a par la suite élargi son action aux domaines social, éducatif et écologique.

Programmes d’Activités

Les programmes d’activités varient également en fonction de l’organisation. Certaines peuvent offrir des projets axés sur l’environnement, la santé publique, ou la technologie, tandis que d’autres peuvent organiser des camps de formation spirituelle, des activités artistiques ou des compétitions sportives. La diversité des programmes reflète les intérêts et les besoins de leurs membres ainsi que les ressources disponibles de chaque organisation.

Objectifs et Missions

Chaque organisation scout peut avoir des objectifs et des missions qui reflètent ses priorités. Par exemple, une organisation peut se concentrer sur la promotion de la paix et de l’unité dans un contexte post-conflit, tandis qu’une autre peut viser à renforcer l’identité culturelle ou religieuse de ses membres.

Ces organisations offrent une gamme d’activités éducatives et de service communautaire, axées sur le développement personnel, le leadership, et l’engagement civique. Elles sont unies par les valeurs fondamentales du scoutisme, telles que le service à la communauté, le respect de l’environnement, le développement du caractère, et la promotion de la paix et de l’unité au-delà des différences culturelles et religieuses.