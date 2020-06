Extrait de la conférence de presse du porte-parole du FMI

Gerry Rice – Je me tourne vers le Moyen-Orient. Et de nombreuses questions sur le Liban Un certain nombre de questions. Comment les différents nombres de pertes dans le système financier au Liban affectent-ils les négociations, les discussions entre le FMI et le Liban concernant un éventuel programme de soutien?

Sur cette question, je peux dire que les discussions se poursuivent, bien sûr. Ce sont des questions complexes qui nécessitent un diagnostic commun des sources des pertes et de la taille des pertes dans le système financier. Ainsi que sur les options réalisables pour les traiter de manière efficace et équitable. L’ampleur des pertes potentielles est assez importante et les autorités discutent toujours entre elles du choix des options réalisables en termes de soutenabilité de la dette publique et de restructuration du secteur financier.

Il y a une question, combien d’argent le Liban peut-il attendre du FMI? Étant donné que ces discussions sont en cours au moment où nous parlons, il est prématuré de parler de tout accès potentiel à la taille de – tout accès potentiel au financement du FMI en ce moment. Les discussions sont axées sur les politiques et les réformes visant à restaurer la macro-stabilité et une croissance durable. Et, bien sûr, au bout du compte, le soutien du FMI, l’échelle et la taille seront la décision de notre Conseil d’administration, comme c’est toujours le cas.

Une autre question sur le Liban. Y a-t-il une réforme majeure qui doit être achevée avant que le FMI n’autorise un programme, si oui, qu’est-ce que c’est? Quelles sont les pierres d’achoppement, etc.? À ce sujet, je ne peux que répéter que nous ne sommes pas encore au stade de discuter de mesures spécifiques dans le cadre d’un éventuel programme du Fonds pour soutenir le Liban.

Les discussions restent centrées sur le plan du gouvernement. Je l’ai déjà dit ici. Le diagnostic du gouvernement et les réformes proposées. Encore une fois, ce sont des questions complexes qui nécessitent un consensus sur la façon de relever le défi difficile de manière efficace et équitable. Des réformes globales sont nécessaires dans de nombreux domaines et celles-ci nécessitent l’appropriation et le consensus de la société dans son ensemble.

Dernière question sur le Liban, j’ai mentionné qu’il y en avait beaucoup. Comment le FMI peut-il garantir que le gouvernement mettra en œuvre les réformes? Eh bien, comme dans n’importe quel pays, pas seulement dans le cas du Liban, dans n’importe quel pays. La mise en œuvre des réformes incombe au gouvernement de ce pays lui-même.

Et, bien sûr, cela est vrai dans le cas du Liban également en consultation avec tous les partis politiques concernés et les membres de la société civile dans son ensemble également. Le Fonds soutient généralement la mise en œuvre des réformes grâce à nos conseils, grâce à notre assistance technique à la demande de l’autorité. Et dans le cas d’un programme soutenu par le Fonds au travers d’une conditionnalité spécifique. C’est donc au Liban.