Après avoir éclairé de nombreuses rues à Beyrouth, et récemment Ain el Mreisseh – Manara, « Rebirth Beirut » a poursuivi l’initiative « Illuminons nos quartiers », qui a été lancée en collaboration avec « Medco » en mai 2022 en coopération avec le secteur privé.

L’éclairage des rues environnantes à l’Université Arabe de Beyrouth a eu lieu le mardi 21 février 2023, à 17h00, en présence du Président de l’Université, Dr Amr Galal El-Adawi, et de S.E. Gouverneur de Beyrouth, le juge Marwan Abboud, ainsi que des professionnels des médias, des étudiants et des militants.

Le fondateur et président de Rebirth Beirut, M. Gaby Fernaine, a déclaré dans son discours lors de l’événement:

“Aujourd’hui, nous sommes tous fiers d’illuminer les rues de l’une des plus anciennes universités de Beyrouth, qui est l’Université arabe de Beyrouth, fondée en 1959. C’est un monument culturel portant le nom de la capitale et toutes ses richesses culturelles et historiques et patrimoine. Le but de notre initiative est de confirmer une fois de plus que Beyrouth ne sombrera pas dans les ténèbres”.

Fernaine a conclu : « Il y aura toujours une lueur d’espoir et de lumière tant qu’il y aura des gens qui rêvent comme nous et travaillent pour Beyrouth« .

Le président de l’université, Dr Amr Galal El-Adawi, a exprimé sa fierté de participer à cette initiative, mettant les capacités de l’Université Arabe de Beyrouth à la disposition de Rebirth Beirut, de la municipalité, du gouverneur et de tous ceux qui s’efforcent jour après jour d’illuminer la capitale.

Son Excellence le Gouverneur de Beyrouth, juge Marwan Abboud, à son tour, a souligné l’importance de cette initiative et le rôle de l’Université Arabe de Beyrouth à Tarik al-Jadida, indiquant que de telles initiatives maintiennent Beyrouth comme la capitale de la culture et de la vie.

L’initiative de Rebirth Beirut a illuminé 61 rues et 6 avenues principales à ce jour et vise à éclairer 200 rues d’ici la fin de 2023.