Mois de la francophonie : la programmation de l’AUF au Liban

Beyrouth, le 28 février 2023 – Le mois de mars marque la francophonie, célébrée partout au monde comme au Liban, notamment à travers des activités culturelles et conviviales. L’Agence Universitaire de la Francophonie s’associe comme chaque année à la célébration de ce temps fort de l’année, organisé sous l’égide du Ministère de la culture, par des activités destinées à tous les publics, notamment les plus jeunes.

Les dates à retenir :

Tables rondes (7, 15 et 31 mars)

Deux tables rondes au Centre d’Employabilité Francophone (CEF) de Beyrouth de l’AUF :

Le 7 mars à 15h00, panel sur le journalisme francophone en partenariat avec l’Association Francophone de Journalisme -AFEJ

panel sur le journalisme francophone en partenariat avec l’Association Francophone de Journalisme -AFEJ Le 15 mars à 16h00, une table ronde intitulée « Le français, langue de l’emploi ? » avec la participation de grandes entreprises françaises et de MEREF CCI-France Liban, afin d’évoquer les compétences recherchées par les employeurs, le rôle de la langue française dans les opportunités d’emplois, ou encore les opportunités au Liban en temps de crise, ou encore les emplois créés à distance pour les pays francophones.

Le 31 mars, une table ronde à l’Université Saint-Esprit de Kaslik intitulée « Le futur de la langue française dans le domaine de la technologie de l’information ». Dans le cadre du dynamisme de la Francophonie informatique, une table ronde sera organisée à l’USEK pour discuter du futur de la langue française dans le domaine de la technologie de l’information. Cette table ronde mettra en lumière la place de la langue française dans les technologies innovantes et ses enjeux dans un monde en évolution technologique rapide.

Championnat international de débat – USJ (13 – 16 mars)

Le championnat international de débat est une compétition d’art oratoire et d’éloquence qui se déroule du 13 au 16 mars 2023 à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, organisée par le Service de la vie étudiante, en partenariat avec l’AUF Moyen-Orient et le Club libanais de débat. La grande finale aura lieu jeudi 16 mars 2023 à l’USJ.

Hackathon régional (18 mars)

L’AUF Moyen-Orient organise un Hackathon régional sur la thématique de l’intelligence artificielle, en partenariat avec le ministère des Télécommunications et des Technologies de l’Information (Égypte) le samedi 18 mars 2023 de 09h00 à 18h00. Ce hackathon sera organisé simultanément sur 5 sites à Djibouti, en Égypte (Alexandrie et Le Caire), et au Liban (Beyrouth et Tripoli).

Des étudiants issus des universités membres de l’AUF à Djibouti, en Égypte et au Liban, travailleront en équipe pendant 9 heures d’affilée dans le but de créer des projets innovants qui explorent les possibilités offertes par l’IA et qui répondent aux besoins sociaux dans la région.

Mot d’Or de la Francophonie (21 mars)

L’AUF Moyen-Orient, en partenariat avec l’APFA, organise le concours du « Mot d’Or de la Francophonie », le 21 mars 2023 au Centre d’Employabilité de Beyrouth (CEF).

Créé en 1988 à l’initiative de l’association « Actions pour promouvoir le français des affaires » (APFA), « Le Mot d’Or » a pour objectif d’inciter les élèves, étudiants et professeurs, à travailler sur l’utilisation du français dans le langage des affaires et à faire connaître les mots nouveaux rendus nécessaires par l’évolution des techniques.

Rencontres littéraires (22, 28 et 30 mars)

Dans la continuité du prix littéraire « Choix Goncourt de l’Orient », un programme de rencontres et de webinaires littéraires avec des auteurs de la sélection Goncourt 2022 est organisé par l’AUF Moyen-Orient en partenariat avec l’Académie Goncourt :

Le 22 mars à 12h00 : rencontre en ligne avec Brigitte Giraud, lauréate du prix Goncourt 2022 ;

Le 28 mars à 11h30 : au CEF de Beyrouth, rencontre avec Sabyl Ghoussoub, autour de son roman « Beyrouth Sur Seine », en partenariat avec l’Institut français du Liban ;

Le 29 mars à 10h30 : à l’Université Libanaise à Tripoli, rencontre avec Sabyl Ghoussoub, autour de son roman « Beyrouth Sur Seine », en partenariat avec l’Institut français du Liban .

Activités organisées par le Campus Numérique Francophone de Tripoli (tout au long du mois de mars)

Série de rencontres organisées en partenariat avec l’antenne de Tripoli de l’Institut français du Liban :

Du 3 mars au 12 mai à Halba-Akkar : exposition itinérante du photoreporter Ibrahim Chalhoub ;

Le 8 mars, à la médiathèque de l’Institut français à Tripoli : rencontre poétique, signature du dernier recueil de la poétesse Khadija Issa ;

Tout au long de mars, à la médiathèque de l’Institut français à Tripoli : ateliers Mashup-box.

Une activité sportive se tiendra le 11 mars au terrain de mini football de Tripoli, en partenariat avec des universités au Liban-Nord : tournoi en mini football entre équipes proposées par chacune des universités membres de l’AUF au Liban Nord.

Concours national de nouvelles « Le Liban de nos rêves » (13 avril)

L’AUF Moyen-Orient et la Banque BEMO, en partenariat avec le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et avec le soutien de la Librairie Antoine et de l’Association Assabil, organisent la cérémonie de remise de prix du Concours de nouvelles « Le Liban de nos rêves » et annonce des résultats du concours le 13 avril 2023 à la Bibliothèque nationale.