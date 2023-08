Beyrouth, le 21 août 2023 : Orascom Development, la société pionnière de promotion immobilière, spécialisée dans la construction de villes et de communautés intégrées et dynamiques en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, a annoncé sa présence sur le marché libanais, en présentant des opportunités d’investissements dans ses villes en Égypte, notamment El Gouna sur la mer Rouge et O West à l’ouest du Caire, ainsi qu’Andermatt en Suisse. Cette initiative fait part des efforts de la société à augmenter les investissements étrangers aux deux échelles régionale et mondiale.

Cette annonce a été faite lors d’une cérémonie organisée par Orascom Development au musée Sursock à Beyrouth, où elle a présenté ses trois villes. L’événement a été marqué par la présence de dirigeants et cadres supérieures de la société, ainsi qu’un parterre d’invités et d’investisseurs libanais. La soirée fut accompagnée d’un cocktail et plusieurs performances musicales.

La riche expérience de la société Orascom Development dans le domaine de la construction de villes intégrées, s’étale sur plus de 30 ans. Elle s’est spécialisée dans la création de destinations intégrées, où les résidents sont inspirés à vivre, travailler et avoir un temps de loisirs, et cela dans 6 pays différents répartis sur 3 continents. Ces villes combinent harmonieusement des zones résidentielles, des villas privées, des appartements et des hôtels, ainsi que des centres commerciaux et de loisirs, des terrains de golf, des marinas pour yachts, des installations sportives, des boutiques et des restaurants. Chaque communauté résidentielle conçue témoigne de l’engagement de la société à offrir les meilleures destinations.

Le PDG de la ville d’El Gouna M. Mohamed Amer, a déclaré : « En plus d’être aujourd’hui une destination intégrée unique, El Gouna offre une qualité de vie inégalée pour ses habitants. Cela joue un rôle important dans la création de la valeur et la hausse des prix que nous avons constamment observées sur le marché immobilier de la ville, garantissant des possibilités d’investissement sûres. Le fait de livrer les unités en deux ans, la rend aussi l’une des villes les plus rapides en termes de livraison en Égypte, contribuant grandement à l’augmentation de la demande de la part de clients étrangers.”

La ville d’El Gouna est caractérisée par la présence de 18 hôtels, 2 parcours de golf conçus selon les normes internationales les plus élevées, 3 marinas pour yachts au niveau mondial, ainsi que des espaces de travail dédiés aux startups, à l’entrepreneuriat et aux entreprises privées. Elle compte également 3 écoles internationales, un hôpital international, ainsi qu’un centre de conférences et de culture

Comprenant plus de 25,000 résidents de plus de 50 nationalités, la ville d’El Gouna est considérée comme une communauté multiculturelle, comptant 9.200 unités résidentielles. Ses diverses infrastructures et installations, attirent les événements sportifs et artistiques internationaux et régionaux. En effet, la ville d’El Gouna organise le Festival du film d’El Gouna, l’un des plus grands festivals dans la région, attirant les médias, artistes et experts mondiaux du domaine. À cela s’ajoute le tournoi international de squash d’El Gouna, qui en est à sa 11ème édition, ainsi que des compétitions des sports de la pêche, du golf, des sports nautiques et un semi-marathon d’El Gouna.”

Pour sa sa part, M. Tamer Dewidar, PDG des villes d’O West, Makadi Heights et Byoom, a confirmé que “O West est la 1ère ville résidentielle d’Orascom Development à l’ouest du Caire, dans la ville 6 Octobre. Elle offre des opportunités d’investissements immobiliers réels. Il ajouta « Notre objectif à O West est d’atteindre l’intégration et l’harmonie entre les divers besoins de nos communautés. Nous nous efforçons de fournir des services complets, pour créer un environnement confortable et sain à nos résidents. Nous assurons aussi les installations essentielles tels que le club sportif et social d’O West et la zone éducative, qui est aujourd’hui complètement opérationnelle avec 5 écoles. À ne pas oublier aussi les activités sportives, culturelles et artistiques qui sont régulièrement organisées dans la ville ».

Enfin, il souligna que “Depuis la création d’O West, nous nous efforçons d’étudier les exigences et les besoins de nos clients, tout en maintenant leur confiance acquise. Récemment, nous avons lancé les “Core Apartments”, qui a été vendue en 3 jours seulement, ce qui signifie qu’elle bénéficie d’une grande confiance au sein des investisseurs immobiliers. Cela nous a poussé à travailler sur le lancement de la 2ème phase prochainement.

La ville d’O West est située sur une superficie de 4,2 millions de mètres carrés et compte 11.000 unités résidentielles. Sa planification urbaine offre un équilibre entre les espaces réservés aux bâtiments et les espaces verts. Elle comprend aussi des quartiers modernes offrant des lieux d’interactions sociales.

En ce qui concerne la ville d’Andermatt en Suisse, elle est l’une des villes distingées d’Orascom Development. Elle est située sur une superficie de 1,57 million de mètres carrés, à une altitude de 1.444 mètres, à proximité des Alpes et jouit d’une position stratégique à 90 minutes en voiture de Zurich et à 2 heures de Milan. À la fin de 2022, 650 appartements et résidences complètes ou en cours de construction, ont été vendus. Depuis son lancement en 2007 et jusqu’à 2022, environ 1.4 milliards de francs suisses ont été investis dans le projet. Des clients de 38 pays à travers le monde y résident. La ville comprend un parcours de golf de 18 trous, conforme aux normes des compétitions internationales. De même, Andermatt convient parfaitement aux amateurs de sports hivernaux et de ski.

Il convient de mentionner qu’Orascom Development vise, à travers sa présence au Liban, à promouvoir les investissements étrangers dans toutes ses destinations, en particulier les villes d’El Gouna et d’O West en Égypte, ainsi qu’Andermatt en Suisse, soutenant ainsi le développement du secteur immobilier, en particulier au Moyen-Orient. Pour toute demande d’information supplémentaire sur ces villes, vous pouvez visiter le site web website.

-FIN-

A propos d’Orascom Development : Orascom Development est une société internationale pionnière de développement immobilier, spécialisée dans la construction de villes et de communautés intégrées dynamiques en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Depuis plus de 30 ans, l’entreprise s’est spécialisée dans la création de destinations intégrées, où les communautés vivent avec passion pour profiter de tous les aspects de la vie.

De la magnifique ville côtière égyptienne d’El Gouna sur la mer Rouge, à Andermatt dans les Alpes suisses, la ville de montagne pittoresque toute l’année, chaque ville créée par Orascom Development Holding est un témoignage solide de son engagement à construire les meilleures destinations. Les villes intégrées de l’entreprise associent harmonieusement des zones résidentielles, des villas, des appartements et des hôtels, ainsi que des installations de divertissement et commerciales primées, des terrains de golf, des marinas pour yachts, des installations sportives, des boutiques et des restaurants.

Orascom Development possède plus de 100 millions de mètres carrés, dont 40 % sont en développement ou ont été développés en communautés prospères en Égypte (El Gouna, Makadi Heights, Taba Heights, Byoom, et O West), dans les pays du Golfe (The Cove aux EAU, Jabal Sifah et Hawana Salalah à Oman), ainsi qu’en Europe (Andermatt dans les Alpes suisses, Luštica Bay au Monténégro et West Carclaze Garden Village au Royaume-Uni). La société compte 33 hôtels de luxe offrant plus de 7.000 chambres en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Les actions d’Orascom Development Holding sont cotées à la Bourse suisse SIX.”

Pour plus d’informations, visiter le site :

www.OrascomDevelopment.com