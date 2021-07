Plus d’un million de libanais sont désormais primo-vaccinés. 2 764 personnes ont été vaccinés une première fois et le 116 personnes ont reçu une deuxième dose ce dimanche. Au total, 1 003 178 personnes ont reçu une première dose et 504 795 personnes ont reçu les 2 doses depuis le début du programme de vaccination en février dernier.

Cette nouvelle intervient alors que le variant Delta du virus est désormais présent au Liban. Plus de 100 cas auraient été identifiés, a indiqué la conseillère du premier ministre sortant, Pétra Khoury, ce dimanche.

