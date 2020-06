Plusieurs banques libanaises feraient actuellement l’objet de plaintes aux Etats-Unis. Elles seraient accusées de fraude de type Ponzi par 2 ressortissants libanais.

Les personnes qui auraient portés plainte devant une cour de justice de l’état de New York seraient Joseph Daou et son épouse Karen. Elle viserait notamment la Banque Mawarid, la BLC Bank, le Crédit Libanais et la Banque centrale elle-même, la banque du Liban qui serait décrite comme étant l’architecte du schéma Ponzi. Les auteurs de la plainte accusent les banques d’avoir refusé de transférer les dépôts aux USA et ouvre également la voie à d’autres class action.

