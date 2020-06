Le Premier Ministre a indiqué, à l’issue d’une réunion du Comité Technique pour le Traitement des Déchets et du ministre de l’environnement et du développement administratif Demienos Kattar.

Selon le premier ministre, le traitement des déchets est l’un des dossiers les plus difficiles. Il indique espérer trouver des solutions à moyens et long terme. Ces solutions sont coûteuses et en raison de la situation de crise de l’état libanais, elles seront mises en plance sous forme de BOT (Built Operate Transfert).

Hassan Diab indique également s’attendre à une opposition politique et scientifique. Au sujet de cette dernière, il l’estime normale, “car la différence de vues peut garantir les meilleures solutions.”

Il s’agit d’oeuvrer rapidement, souligne le premier ministre, pour le soumettre au comité ministériel puis au gouvernement.

