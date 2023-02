Samedi 11 février, la Société Maximed et la Société Libanaise des Maladies Infectieuses organisent un congrès sur le thème de la prévention et du contrôle des infections.



Le congrès se tiendra à l’amphithéâtre du Collège Saint-Grégoire des pères jésuites, à Beyrouth Achrafieh-Geitaoui.

Incontournable sur l’échiquier du paramédical au Liban et au Moyen-Orient, Maximed est une société pharmaceutique spécialisée dans le domaine de la désinfection hospitalière.

Opérant depuis plus de vingt ans selon des normes de qualité internationales et desservant des clients dans tout le Liban, Maximed a deux objectifs : répondre au plus près aux demandes de ses clients et offrir, toujours, des produits totalement conformes aux exigences scientifiques.

Dirigée par une franco-Libanaise, Sandra Bakhos Moussallem (PDG), Maximed concentre son activité sur l’approvisionnement en produits de haute qualité à destination des professionnels de santé et des patients visant à maintenir, prévenir, améliorer la sécurité sanitaire de l’environnement de soins et du traitement des patients. S’appuyant sur son bureau scientifique, la société organise des formations de prise en mains et de perfectionnement de tous niveaux, individualisées et à la demande.



Mot de la Présidente de la Société Libanaise des Maladies Infectieuses, Dr. Madona Matar :

Les hôpitaux représentent un écosystème à risque multiple de diffusion d’agents infectieux et d’acquisition par les patients de résistances microbiennes : infections nosocomiales, les risques épidémiques, risques infectieux professionnels.

L’hygiène en milieu hospitalier revêt par conséquent une importance capitale dans la promotion de la qualité de soins médicaux, visant non seulement la sécurité des patients mais aussi la protection du personnel médical et de l’environnement hospitalier.



Durant la pandémie de la Covid-19 qui a mobilisé l’ensemble du corps soignant, les services d’hygiène hospitalière se sont fortement impliqués dans la gestion de la crise, d’une part en termes de prévention et, d’autre part, par la mise en œuvre de mesures de protection, de dépistage et de suivi épidémiologique.



De nouvelles recommandations de bonnes pratiques en matière d’hygiène ont été diffusées afin de protéger les soignants et de limiter la propagation du virus. Pour information, en Europe, le risque de contracter une infection nosocomiale à l’hôpital est d’environ 5 à 10 %.



La résistance aux agents antimicrobiens se développe de plus en plus rapidement et de manière quasi universelle. Ceci touche aussi bien les bacilles à Gram-négatif, les coques à Gram-positif, et les champignons. Ce phénomène est particulièrement marqué pour les microorganismes responsables des infections acquises dans le contexte hospitalier. Souvent, seul un nombre restreint d’antibiotiques demeure efficace et le traitement d’infections à germes résistants constitue un défi majeur aux cliniciens. Il augmente, en effet, la mortalité chez les patients et entraîne une flambée des dépenses hospitalières.



La prévention des infections nosocomiales constitue un défi majeur dans la lutte contre la résistance aux antibiotiques et la réduction de l’utilisation des agents anti microbiens. Elle intervient par la réduction et le contrôle de l’utilisation des agents antimicrobiens et donc la limitation de la propagation de la résistance. La majorité des hôpitaux qui ont adopté un programme de prévention et un programme de contrôle de l’utilisation des antibiotiques sont parvenus à réduire l’incidence.



Programme de la journée :

09h30 – 10h00 : Enregistrement

10h00 – 10h30 : Cérémonie d’ouverture

– Hymne National

– Mot de la présidente fondatrice de Maximed, Mme Sandra BAKHOS MOUSSALLEM.

– Mot du Révérend Père Charbel BATOUR.

– Mot de la Présidente de la Société Libanaise des Maladies Infectieuses, Dr. Madonna MATAR.

10h30 – 11h30 Session I

Modérateurs : Dr. Zouheir KREIDLY, Dr. Tahsin MAHFOUZ, Dr. Lama SIBLANI.

10h30 – 10h50 : Antisepsie des Mains dans le Geste Chirurgical, Dr. Madonna MATAR 10h50 – 11h10 : Contrôle du risque infectieux dans l’Environnement Hospitalier, Dr. Pierre ABI HANNA.

11h10 – 11h30 : Processus de stérilisation des Instruments Chirurgicaux, Sr. Antoinette REAIDY.

11h30 – 12h00 : Pause Cafė.

12h00 – 13h00 : Session II

Modérateurs : Dr. Jalal ABDOU, Dr. Nathalie RIZK, Dr. Mona YOUSSEF. 12h00 – 12h20 : Endoscopie Digestive : Nettoyage et Désinfection, Dr. Chady BECHARA.

12h20 – 12h40 : Etablissement du Programme de Gestion des Antimicrobiens, Dr. Nesrine RIZK.

12h40 – 13h00 : Contrôle des Infections dans le Département Diététique, Dr. Ghenwa DAKDOUKI.

13h00 – 13h30 : Recommandations de Désinfection 2024 : MM. Nicolas VARAY, Eric MOURE et Milad BERBERY.



13h30 – 14h00 : Table Ronde : Contrôle des Infections – Discussion



Globale. 14h00 :

Conclusion : Dr. Madonna MATAR.

Remerciements, M. Xavier MOUSSALLEM.

Déjeuner.