Suite à la décision du conseil municipal a pris la décision d’expulser huit déplacés syriens venus au Liban illégalement accusés d’avoir volé des habitations et demandé la suppression des aides et privilèges accordés par le Haut Commissariat aux Réfugiés dont celui de statut des personnes déplacées et ainsi que pour leurs familles, ainsi que la suspension de l’assistance en nature et matérielle qui leur est destinée, les ONG craignent que d’autres municipalités prennent des mesures similaires.

Ainsi, de source médiatique, on indique que des ONG étrangères et des bailleurs de fonds ont proposé à plusieurs municipalités de la région, une aide financière, ce dont elles s’étaient abstenues jusqu’à présent sous le prétexte de ne pas disposer de fonds suffisants et cela en contrepartie de l’abstention de toute mesure visant les réfugiés syriens présents dans la région.