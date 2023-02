Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI –

Le bilan provisoire des victimes du séisme lundi en Syrie, dont l’épicentre se situe en Turquie voisine, continuait de monter dans la journée, s’élevant désormais à 810 morts selon de nouveaux chiffres du ministère syrien de la Santé et de secouristes en zones rebelles.

Selon un bilan provisoire du ministère de la Santé, cité par l’agence officielle Sana, 430 personnes ont été tuées et 1.315 autres blessées dans les provinces d’Alep, Lattaquié, Hama et Tartous, sous contrôle du régime. Un précédent bilan du ministère avait fait état de 371 morts et 1.089 blessés.

L’agence Sana a diffusé des images montrant d’importantes destructions dans plusieurs villes, dont Lattaquié sur la côte méditerranéenne, où des bâtiments entiers se sont effondrés.

A Alep (nord), deuxième ville de Syrie et qui a subi de lourdes destructions au cours d’une décennie de guerre, au moins 46 bâtiments se sont effondrés, faisant 156 morts, selon les autorités locales citées par Sana. A Hama (centre), un immeuble de huit étages où se trouvaient environ 125 résidents s’est effondré, a déclaré à l’AFP une source du Croissant-Rouge syrien. Les secours s’affairaient à sortir victimes et blessés des décombres.

Le ministère syrien de l’Education a annoncé de son côté la fermeture des écoles dans toutes les régions contrôlées par le pouvoir jusqu’à la fin de la semaine.

La raffinerie de Banyas est hors service, a annoncé le ministère syrien des Transports.

Dans les zones rebelles, les secouristes des Casques Blancs ont fait état de 380 morts et plus d’un millier de blessés, ajoutant que ce bilan risquait d’augmenter, “des centaines de familles étant sous les décombres”. L’organisation, qui opère dans des zones contrôlées par des factions jihadistes et rebelles, a averti que ses équipes étaient confrontées à de “grandes difficultés”, réclamant du “matériel lourd de secours”. Les Casques Blancs ont évoqué l’effondrement total de plus de 133 bâtiments et 272 autres de manière partielle, auxquels s’ajoutent des milliers de bâtiments fissurés dans le nord-ouest de la Syrie.

D’importants dégâts ont également été constatés dans les zones les plus proches de la frontière avec la Turquie, comme Azaz et Jarablous (au nord d’Alep) et Sarmada (au nord d’Idleb).

Le séisme de magnitude 7,8, qui a frappé lundi à l’aube le sud de la Turquie, a fait plus de 1.900 morts dans ce pays et en Syrie voisine, selon des bilans encore provisoires.

AFP

========================